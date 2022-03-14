Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура. ФОТОрепортаж

14 березня російські війська здійснили артобстріл дитячого садка у Чугуєві Харківської області.

"Уламками від снарядів убито 15-річного хлопця. Також пошкоджено низку приватних будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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