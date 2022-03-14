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Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

14 березня російські війська здійснили артобстріл дитячого садка у Чугуєві Харківської області.

"Уламками від снарядів убито 15-річного хлопця. Також пошкоджено низку приватних будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура 01
Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура 02
Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура 03
Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура 04
Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура 05
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 17:00 Відповісти
А так же те, кто им аплодирует на расее.
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14.03.2022 17:40 Відповісти
Украина - это жизнелюбивый, свободный и сильный духом народ! Наш Президент и Правительство Лучшие из Лучших! Нас никто не сможет сломить, победить, поставить на колена... Это просто не возможно! В любой войне побеждают сильные духом! Сила духа не дешевая штука и Богом дается не каждому. Русня прет злобой...ненавистью, которая съедает их самих. Так что Украина воюет с обреченными, уже полутрупами, обвешанными бомбами. И чем выше у нас сила духа, тем слабее враг. От просто тает морально и физически - как роса на солнце! Слава Богу за все! Слава Украине! Героям Слава!!!
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14.03.2022 17:06 Відповісти
жуть....
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14.03.2022 17:23 Відповісти
Не, ну а вот это по расейски. Твари проклятые от масквы до самых до окраин.
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14.03.2022 17:42 Відповісти
 
 