Війська РФ обстріляли з артилерії дитсадок в Чугуєві: загинув 15-річний хлопець, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
14 березня російські війська здійснили артобстріл дитячого садка у Чугуєві Харківської області.
"Уламками від снарядів убито 15-річного хлопця. Також пошкоджено низку приватних будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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