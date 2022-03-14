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Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни територіальної оборони відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ Бойового Братерства України Територіальної оборони ЗС України відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км", - йдеться у повідомленні.

Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол звязку 01
Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол звязку 02
Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол звязку 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Тероборона, вы ЗВЕРИ! Как можно было лишить великую и могучую армию РФ двух суперпил Дружба?!!!
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14.03.2022 17:23 Відповісти
Что никто не заметил что это не дружба, а ножовки? Дружба двуручная, только для работы вдвоём. В совке названием "Дружба" называли всё что вздумают.
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14.03.2022 19:01 Відповісти
Моё поздравление терре. Так эта станция наполовину состоит из импортных частей
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14.03.2022 17:31 Відповісти
відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України Джерело: https://censor.net/ua/p3325007

Двоишники блин!
Не возвратил, а передал. Возвратил, это если бы эту технику сначала забрали\украли у ВСУ, а потом пришла тероборона, тоже забрала и вернула назад прежнему владельцу
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14.03.2022 17:32 Відповісти
Откуда у рашиков бы взялись Харрисы? Это наша...
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14.03.2022 17:34 Відповісти
А что это за бренд?
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14.03.2022 17:44 Відповісти
В Гугле забанили?) Американские станции связи...
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14.03.2022 17:59 Відповісти
А год-три-пять назад, тоже были санкции на поставки всего?
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14.03.2022 18:22 Відповісти
Вы это серьезно?) Вы хоть немного понимаете что несете? Это военная продукция...
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14.03.2022 19:06 Відповісти
Сколько сейчас у талибов, "запрещенной" в россии дружественной террористической организации, американской военной продукции?
Но дело не в этом. Дело в том, что просто "текст как-то по дебильному написан"(с) Допа.
Либо вернули в ВСУ ранее утерянное, либо передали для использования в ВСУ, отнятое у противника, его, противника оборудование. Вот я о чем.
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14.03.2022 19:27 Відповісти
Так это же Цензор) Это норма)
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15.03.2022 07:53 Відповісти
Одни ********, оставив ее на вероятном пути наступления противника, другие вернули....
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14.03.2022 17:32 Відповісти
Несколько смущает аппарат фирмы Harris , в ВСУ точно есть, у имперской ?
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14.03.2022 17:37 Відповісти
Ну в статье же сказано, что вернули)
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14.03.2022 18:00 Відповісти
Це українська новітня РЛС 'Пелікан', виробництва Запорізького заводу 'Іскра'
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14.03.2022 18:54 Відповісти
Ось ця РЛС:
defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html
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14.03.2022 18:55 Відповісти
 
 