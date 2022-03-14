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Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни територіальної оборони відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.
"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ Бойового Братерства України Територіальної оборони ЗС України відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км", - йдеться у повідомленні.
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Двоишники блин!
Не возвратил, а передал. Возвратил, это если бы эту технику сначала забрали\украли у ВСУ, а потом пришла тероборона, тоже забрала и вернула назад прежнему владельцу
Но дело не в этом. Дело в том, что просто "текст как-то по дебильному написан"(с) Допа.
Либо вернули в ВСУ ранее утерянное, либо передали для использования в ВСУ, отнятое у противника, его, противника оборудование. Вот я о чем.
defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html