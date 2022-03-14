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Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

В госпіталі працюватимуть близько сотні медиків, частина з яких має досвід роботи в Іраку. Одночасно мобільний медзаклад зможе прийняти 60 пацієнтів.

Госпіталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. "Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи", – пообіцяв Козицький.

За його словами, усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед набору послуг, який може надати госпіталь – невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.

Також цього тижня, додав голова Львівської ОВА, запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 01
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 02
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 03
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 04
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 05

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 06
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Топ коментарі
+17
Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
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14.03.2022 17:28
+11
СУПЕР.
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14.03.2022 17:28
+5
Практично вказали.
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14.03.2022 17:31
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Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
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14.03.2022 17:28 Відповісти
Практично вказали.
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14.03.2022 17:31 Відповісти
Сьогодні на паркінгу торгового центру "King Cross Leopolis" біля Львова відкрили польовий медичний госпіталь Джерело: https://censor.net/ua/p3325012
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14.03.2022 17:50 Відповісти
Моанно, видаліть свій коментар, будь ласка. Ви продублювали місцезнаходження.
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Видаліть свій комент. В статті вже все виправили.
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14.03.2022 19:52 Відповісти
до метра вказали падлюки....
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14.03.2022 17:57 Відповісти
Цензор вже виправив.
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14.03.2022 19:24 Відповісти
СУПЕР.
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14.03.2022 17:28 Відповісти
Аби лише рос. наволочі не вдарили ракетами і по цьому госпіталю.
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14.03.2022 17:30 Відповісти
Скажуть, що бамбілі амєріканцеф.
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14.03.2022 18:22 Відповісти
Це не задалеко від місця ведення інтенсивних боїв? поранених ще туди треба встигнути доставити.
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14.03.2022 17:34 Відповісти
Тут какие то диверсанты пишут стати ,указали где госпиталь (((
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14.03.2022 17:42 Відповісти
Спасибо
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14.03.2022 17:45 Відповісти
нехай тільки попробують - там працюють громадяни США
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14.03.2022 18:09 Відповісти
Вони вже вбили американського журналіста.
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14.03.2022 19:53 Відповісти
 
 