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9 людей загинуло і 9 постраждало під час ракетного удару по телевежі біля Рівного. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

9 людей загинуло і 9 постраждало під час ракетного удару по телевежі біля Рівного. ФОТО

Сьогодні зранку російські військові атакували телевежу у селі Антопіль Рівненського району. Внаслідок цього руйнувань зазнали приміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Rivne Media.

Як повідомлялось, під завалами опинились працівники та особовий склад. Від самого ранку рятувальники, працівники комунальних служб та інших підприємств області розбирали завали.

Начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про кількість загиблих - їх нині 9.

"Станом на 18-ту констатуємо, що маємо 9 загиблих і 9 постраждалих. Роботи активно продовжуються", - сказав Коваль.

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Також він додав, що під завалами ще є люди.

Відомо, що росіяни випустили по телевежі дві ракети дальньої дії. Через це в області були проблеми з телебаченням і радіо.

"Зважаючи на це, спільними зусиллями відновили мовлення у північних районах області через кабельну мережу, надали доступ оператори інтернет-зв'язку. Зокрема, Воля та Ланет. Мовлення відновлюється. Радіостанції місцевих мовників також вийшли в ефір", - додав голова ОВА. 

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14.03.2022 19:05 Відповісти
Які дебіли... воюють с телевежами... Вони б ще у телеграф поцілили!
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14.03.2022 19:10 Відповісти
Царство небесне загиблим, сумно, що ці нелюди прийшли на нашу землю і нищать все.
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14.03.2022 19:13 Відповісти
Для кремля украинское ТВ - страшное для них оружие, рассказывает про их преступления. Хотят, чтобы работала в Украине их помойка-ТВ
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Не було тривоги?
Відомо ж, що телевежі є цілями пуйла... чому так багато загиблих та поранених?
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14.03.2022 19:30 Відповісти
Будь проклята, Росіє!
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14.03.2022 19:39 Відповісти
 
 