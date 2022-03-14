9 людей загинуло і 9 постраждало під час ракетного удару по телевежі біля Рівного. ФОТО

Сьогодні зранку російські військові атакували телевежу у селі Антопіль Рівненського району. Внаслідок цього руйнувань зазнали приміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Rivne Media.

Як повідомлялось, під завалами опинились працівники та особовий склад. Від самого ранку рятувальники, працівники комунальних служб та інших підприємств області розбирали завали.

Начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про кількість загиблих - їх нині 9.

"Станом на 18-ту констатуємо, що маємо 9 загиблих і 9 постраждалих. Роботи активно продовжуються", - сказав Коваль.

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Також він додав, що під завалами ще є люди.

Відомо, що росіяни випустили по телевежі дві ракети дальньої дії. Через це в області були проблеми з телебаченням і радіо.

"Зважаючи на це, спільними зусиллями відновили мовлення у північних районах області через кабельну мережу, надали доступ оператори інтернет-зв'язку. Зокрема, Воля та Ланет. Мовлення відновлюється. Радіостанції місцевих мовників також вийшли в ефір", - додав голова ОВА.