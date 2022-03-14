"Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили оборони знищили Командний пункт російської армії на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у офіційному фейсбуці.
"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.
За поточну добу в результаті влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - зазначається у повідомлненні.
Топ коментарі
+54 MAKAROV ddf66d11
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+39 Стороннімв Богдан
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+33 kuba
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https://vimeo.com/688045468?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
Владислав Атрошенко - мэр г. Чернигова
для чего эта макулатура?
они че там бюрократию устроили))
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg