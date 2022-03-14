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"Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили оборони знищили Командний пункт російської армії на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у офіційному фейсбуці. 

"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

За поточну добу в результаті влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - зазначається у повідомлненні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині, захопили більше 10 одиниць трофейної техніки, - ОК "Північ"

Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 01
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 02
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 03
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 04
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 05
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 06
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 07
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 08
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 09

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+54
Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
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14.03.2022 19:20
+39
Олег Сенцов отправился воевать на передовую
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14.03.2022 19:26
+33
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14.03.2022 19:24
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14.03.2022 19:19 Відповісти
Був кацап-нема кацап. Де ж той кацап!?
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14.03.2022 19:20 Відповісти
...вот:
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14.03.2022 19:36 Відповісти
Алкаш алкашом!
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Тут все просто-не служив би фашистам-живий був би.
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14.03.2022 19:58 Відповісти
Не був би фашистом, то й ним не служив би!!!
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14.03.2022 21:02 Відповісти
не погиб а утилизирован, не мужиков а зелёное дерьмо, не светлая память а земля железобетоном
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14.03.2022 20:02 Відповісти
Какая Вы добрая,Ольга! Вас приятно читать
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14.03.2022 20:30 Відповісти
із казачества штоле, судячи по характерній будці?..
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14.03.2022 20:25 Відповісти
А к нам на речку как раз лебеди прилетели.... белые, не то что кацапы!
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14.03.2022 19:20 Відповісти
Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
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14.03.2022 19:20 Відповісти
совок вонючий
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14.03.2022 19:20 Відповісти
Рабочие завода строительной компании «Велесстрой» Столовая Драка
https://vimeo.com/688045468?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 19:21 Відповісти
говорять їжу не поділили..одним більше одним менше
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14.03.2022 19:22 Відповісти
ахахахах, лол тефтельку украли у рабочего
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14.03.2022 19:27 Відповісти
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14.03.2022 19:30 Відповісти
🤗
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14.03.2022 19:23 Відповісти
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14.03.2022 19:24 Відповісти
По перше це просто красиво )
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14.03.2022 19:26 Відповісти
Олег Сенцов отправился воевать на передовую
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14.03.2022 19:26 Відповісти
Козак! А де наша пилотЕсса що була у полоні? Надюхо, агов!
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14.03.2022 19:47 Відповісти
Чернігів, тримайся!
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14.03.2022 19:29 Відповісти
в отмєстку вся їх парашна обосравшайся говноармія буде по школах, житлових масивах, общагах валить. Українці бережіть себе.
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14.03.2022 19:34 Відповісти
Знаем..Что ещё от тварей можно ожидать..
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14.03.2022 20:12 Відповісти
І дарага-а-а-ая не узнаі-і-і-іт, какой у сержанта Лебедева бьіл канєц!
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14.03.2022 19:34 Відповісти
"Мы обязательно выиграем эту войну. Обязательно. Любой ценой, любыми жертвами, любой кровью мы устоим. Вопрос только, сколько миллионов украинцев пострадает. Но если после этого мы опять продолжим разворовывать государство, я считаю, что этим людям уже надо будет просто отрезать головы. Просто отрезать головы и складывать в целлофановые пакеты."
Владислав Атрошенко - мэр г. Чернигова
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14.03.2022 19:48 Відповісти
Це той самий Атрошенко - який у 2014-му був у ПР і голосував за диктаторські закони януковича. Сподіваюсь - що він реально переглянув свій світогляд - а не просто підлаштувався під обставини.
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14.03.2022 19:51 Відповісти
Це на фото російські ПЗРК?
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14.03.2022 19:49 Відповісти
Советские"Игла"
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14.03.2022 20:04 Відповісти
Надеюсь от того Лебедева только тетрадка и осталась.
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Кацапы-твари
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14.03.2022 20:10 Відповісти
молодци!!!! херачьте их как биомусор.
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Грамотеи! Даже нормально писАть не могут на своём родном языке! А лишь пИсать кипятком, когда их наши войска долбают в пух и прах, в хвост и гриву! В слове "радиоэлЛектронная" второе "л" - лишним будет! (см. "Развернутая строевая записка", в заголовке, фото №2). Пишу всё по-русски сознательно - пусть, кто из рашинов сможет, прочтут и убедятся в том, что украинцы могут свободно излагать свои мысти дажде на языке тухлых и смердячих орков-агрессоров.
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14.03.2022 20:20 Відповісти
проффессорр))
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14.03.2022 21:56 Відповісти
нахрена конспекты?))
для чего эта макулатура?
они че там бюрократию устроили))
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14.03.2022 20:58 Відповісти
Так навчання же в них...
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14.03.2022 21:15 Відповісти
сержант лєбєдєв за200тився...
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15.03.2022 09:20 Відповісти
Лєбєдєв - зразковий воїн. Педант. Був.
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15.03.2022 10:42 Відповісти
Вбивця мирних воїн?
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15.03.2022 20:30 Відповісти
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:28 Відповісти
 
 