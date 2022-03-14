УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 926 12
армія РФ (13507) війна (56620) Захарова (319) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2351)

Офіс генпрокурора повідомив про підозру головнокомандувачу ПКС РФ Суровикіну, начальнику військ радіаційного захисту ЗС РФ Кирилову та спікеру МЗС Захаровій

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомили про підозру головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Сергію Суровикіну, начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігорю Кирилову та спікеру МЗС РФ Марії Захаровій.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генаральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова порція підозрюваних у магістральній справі щодо російської агресії. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомили про підозру:

- Головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації генералу армії РФ (Сергію Суровикіну. - Ред.).

- Начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанту (Ігорю Кирилову. - Ред.).

- Директору департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (Марії Захаровій. - Ред.)", - зазначила Венедіктова.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру головнокомандувачу ПКС РФ Суровикіну, начальнику військ радіаційного захисту ЗС РФ Кирилову та спікеру МЗС Захаровій 01

За словами генпрокурора, слідством встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення авіації ЗС РФ на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні громадяни та зруйновано їх житло.

В свою чергу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та директор департаменту інформації та друку МЗС своїм публічним розповсюдженням неправдивої інформації про дії представників влади України та розпалюванням національної ворожнечі вчиняли дії на порушення територіальної цілісності України, а також сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

"Наразі в цій справі у нас вже 65 підозрюваних високопосадовців та військових керівників РФ", - резюмує Венедіктова.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
.
показати весь коментар
14.03.2022 20:25
+8
Суровикин - это тот командир БТР, который выполняя приказы ГКЧП, в 1991 году, раздавил трех студентов протестующих. Настоящий убийца.
показати весь коментар
14.03.2022 20:23
+6
ГенПрокуратура знайшла "золоту жилу" - розслідувати та засуджувати тих покидьків, яких ніколи не дістане.
В той же час, вона залишаеться абсолютно сліпою до тих покидьків, яки спокійно перебувають на території України і навіть прямо у Києві!
показати весь коментар
14.03.2022 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и хари, расплющенные собственным вяличием.
показати весь коментар
14.03.2022 20:22 Відповісти
Суровикин - это тот командир БТР, который выполняя приказы ГКЧП, в 1991 году, раздавил трех студентов протестующих. Настоящий убийца.
показати весь коментар
14.03.2022 20:23 Відповісти
*********..та шо за Слово ДУРНУВАТе---ПІДОЗРА...У нас Війна!!!****
показати весь коментар
14.03.2022 20:25 Відповісти
ЭТО ПРОЦЕДУРНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК....
показати весь коментар
14.03.2022 20:33 Відповісти
Щоб щось вимагати від міжнародних інституцій, спочатку треба зробить "домашню роботу", а потім міжнародний розшук і подібні речі.
показати весь коментар
14.03.2022 20:51 Відповісти
А ту тварюку, що дав команду не допускати зелені коридори, чому нема?Забули, що путлер давав таку команду?Смерть цапам!
показати весь коментар
14.03.2022 20:25 Відповісти
.
показати весь коментар
14.03.2022 20:25 Відповісти
ГенПрокуратура знайшла "золоту жилу" - розслідувати та засуджувати тих покидьків, яких ніколи не дістане.
В той же час, вона залишаеться абсолютно сліпою до тих покидьків, яки спокійно перебувають на території України і навіть прямо у Києві!
показати весь коментар
14.03.2022 20:33 Відповісти
ну и? вы еще алтайскому карлику обьявите.
показати весь коментар
14.03.2022 20:35 Відповісти
А Ермаку?
показати весь коментар
14.03.2022 20:35 Відповісти
такой биомусор не проще просто ликвидировать?
показати весь коментар
14.03.2022 21:01 Відповісти
Шо за идиотизм?? Неужели в Украине нет спецов, по примеру Израиля создать группу по уничтожению военных преступников??
показати весь коментар
14.03.2022 21:36 Відповісти
 
 