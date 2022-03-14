У Макарові та Бородянці ведуться активні бойові дії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

14 березня на Бучанщині евакуювали людей з Дмитрівки, Немішаєво та Гостомеля. Поліцейські також продовжують забезпечувати охорону публічного порядку спільно із місцевими органами самоврядування. У Макарові та Бородянці ведуться активні бойові дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

З боку Вишгорода тривали бойові дії. Вчора поліцейські допомогли евакуювати понад 1500 громадян.

На Фастівщині продовжують проводити евакуацію населення з Бишева та Ясногородки. Ситуація контрольована.

На Бориспільщині особовий склад поліцейських працює у посиленому режимі.

Білоцерківщина зранку також зазнала ракетного обстрілу російськими окупантами. Потерпілих немає.

Поліцейські Київщини й надалі працюють заради безпеки та продовжують стояти на захисті громадян у цілодобовому режимі.

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