Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Патрульна поліція продовжує затримувати у різних містах громадян, які займаються мародерством під час війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
"У той час, коли всі згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, коли наші захисники цінною власного життя боронять рідну землю, є ті, хто дозволяє собі наживатися на людському горі й мародерствувати.
У Кривому Розі, Кременчуці, Дніпрі, Києві та інших містах таких покидьків затримували як патрульні, так і військові, тероборонівці та небайдужі громадяни. Хтось з них пробрався в магазин, щоб винести продукти харчування, цигарки, хтось крав техніку та прикраси з залишених поспіхом осель", - йдеться у повідомленні.
В поліції попереджають, що всі мародери будуть затримані й покарані "за всією суворістю законів воєнного часу".
Будь ласка, зачекайте...
Мародер - не москальський воєнний, його вбивство, як і вбивство будь-якої людини - кримінальний злочин.
Я не даю оцінку оцінку закону.
https://m.youtube.com/watch?v=***********
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/14/7331283/
https://youtu.be/gd7mUXlRCPk
Наприклад кожному москальському військовополоненному - букву Z на лобі, так щоб до кінця життя, довгого чи ні.
В ходе массового вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины. Об этом 14 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует CNN.
10 hrs ·
Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.
Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".