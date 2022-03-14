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Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Патрульна поліція продовжує затримувати у різних містах громадян, які займаються мародерством під час війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 01

"У той час, коли всі згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, коли наші захисники цінною власного життя боронять рідну землю, є ті, хто дозволяє собі наживатися на людському горі й мародерствувати.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 02
Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 03

Також дивіться: Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 04

У Кривому Розі, Кременчуці, Дніпрі, Києві та інших містах таких покидьків затримували як патрульні, так і військові, тероборонівці та небайдужі громадяни. Хтось з них пробрався в магазин, щоб винести продукти харчування, цигарки, хтось крав техніку та прикраси з залишених поспіхом осель", - йдеться у повідомленні.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 05
Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 06

Також читайте: Група мародерів, яка виїжджала з окупованої Бучі на краденому автомобілі, затримана, - Нацполіція

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 07

В поліції попереджають, що всі мародери будуть затримані й покарані "за всією суворістю законів воєнного часу".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
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14.03.2022 22:11
+21
Та невже розстріляють?
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14.03.2022 22:08
+21
"по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
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14.03.2022 22:11
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Та невже розстріляють?
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14.03.2022 22:08 Відповісти
Так.
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14.03.2022 22:16 Відповісти
З чого ви взяли? В Україні немає смертної кари.
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15.03.2022 00:11 Відповісти
Тому кто на того гаденыша приклеимл бумажку "МОРАДЕР", я бы на лоб приклеил бумажку "НЕГРАМОТНАЯ БЕСТОЛОЧЬ"
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14.03.2022 22:10 Відповісти
Може й малограмотні, але спіймали і покарали по Миколаївськи
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14.03.2022 22:13 Відповісти
Вы видно один из них.
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14.03.2022 22:16 Відповісти
так у него и прикид как у МОРАДИРА)
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14.03.2022 22:25 Відповісти
парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
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14.03.2022 22:11 Відповісти
надо штаны снимать, бутылку со скипидаром в дупу и к столбу на скотч
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14.03.2022 22:38 Відповісти
Зачем столь радикально.Попросту создать, типа штрафбата, из подобных особей и отправить на самый опасный участок фронта,с заград отрядом,конечно..
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15.03.2022 09:48 Відповісти
"по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
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14.03.2022 22:11 Відповісти
Почитайте закон, може зійдеться дебет з кредитом.
Мародер - не москальський воєнний, його вбивство, як і вбивство будь-якої людини - кримінальний злочин.
Я не даю оцінку оцінку закону.
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15.03.2022 00:17 Відповісти
Уже даже на первом пропагандистском канале россии идут призывы не воевать в Украине

https://m.youtube.com/watch?v=***********
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14.03.2022 22:12 Відповісти
вже бачили і вже обговорюєм
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14.03.2022 22:16 Відповісти
Чого жодного не розстріляли?
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14.03.2022 22:12 Відповісти
Досвід Ізраїлю має багато спільного. Єдність допомогла їм перемогти. Те ж саме потрібно і Україні.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/14/7331283/
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14.03.2022 22:13 Відповісти
З мародерами треба ось так. Як мінімум.
https://youtu.be/gd7mUXlRCPk
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14.03.2022 22:13 Відповісти

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14.03.2022 22:44 Відповісти
Цим кінченим покидькам треба робити "безкоштовне тату" на їх мерзенні пики, великими літерами(щоб навіть лазером не випалити!) : МАРОДЕР!
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14.03.2022 22:13 Відповісти
Це називається "тавро" і це я люто підтримую.
Наприклад кожному москальському військовополоненному - букву Z на лобі, так щоб до кінця життя, довгого чи ні.
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15.03.2022 00:19 Відповісти
На 10000000000% згоден з вами!
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15.03.2022 01:37 Відповісти
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють а не до стовпів привязують!
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14.03.2022 22:14 Відповісти
Та вони і не всі до стовпів прив'язані. Не знаю, чи будуть взагалі покарані.
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15.03.2022 00:05 Відповісти
Ранее Пентагон использовал формулировку «почти 100%».


В ходе массового вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины. Об этом 14 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует CNN.
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14.03.2022 22:14 Відповісти
На бутылку садить в людном месте. На зону им уже не очень охотно будет попадать.
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14.03.2022 22:16 Відповісти
За законом военного времени - расстрел
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14.03.2022 22:17 Відповісти
Будуть покарано, будуть покарано, будуть покарано... То покарайте вже! Зразу буде ефект!
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14.03.2022 22:17 Відповісти
На Запорізькій Січі був такий звичай: злочинця прив'язували до стовпа посеред площі, поряд ставили діжку з киями і кожен мав право підійти до злочинця та в'їбати йому тим києм по ребрах чи горбу. І дуже часто тих тварюк забивали до смерті... Гарна була традиція, треба відновити.
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14.03.2022 22:20 Відповісти
Розстрілюйте на місці! Зараз саме час позбавитись від лайна швидко і назавжди. Можна навіть вічливо запропонувати цигарку перед розстрілом.
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Як будуть покарані митники, які за хабарі випускають чоловіків за кордон?
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14.03.2022 22:20 Відповісти
Таня Адамс

10 hrs ·

Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.

Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".
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14.03.2022 22:21 Відповісти
Так і є. Люди Пуйлу з посіпаками не потрібні, навіть свої рашкостанці, а українці й поготів.
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15.03.2022 00:10 Відповісти
вообще не о чем.одни привязали а подельник через пять минут развязал.Детское развлечение.
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14.03.2022 22:28 Відповісти
..ну ну... пойди попробуй ..развяжи!!! Откуда ты вылез... несчастный!? Тебя там так развяжут..что костей не соберёшь. За счастье будет постоять рядом с привязанным....))))
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14.03.2022 22:50 Відповісти
что ты нукаешь марадерина.Тебе все кости переломали?И для чего ты переоделся в девочку чтоб сбежать с Украины
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15.03.2022 07:00 Відповісти
ну не расстраивайся так уж... дурачёк!!!))) И тебя привяжут к столбу... если пулю в лоб не получишь. Поройся в интернете.. Там есть уже..как в Киеве теоборона отстреливает подобных тебе полудурков... Кстати..по поводу переодевания...)))) Ты ..убллок может не знаешь... сколько украинских самолётов осталось вне Украины и которые сейчас летают в интересах Украины...??? Не знаешь... падаль. Поэтому заткни хлебало...**** и молчи..... Сойдёшь за умного.. )))
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15.03.2022 07:48 Відповісти
так тебя когда привязали на рот тебе надавали как и твоей мамаше марадерке?.Лучше бы ей тухлую вонючую дырку монтажной пеной задули что бы не плодила таких гидрапидаров марадеров которые переодевшись в девочку бегут с Украины.Ты мразь что то про Киев прокукарекала.Я в Киеве приезжай если не сцыкун я тебя прилюдно привафлю
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Наташа я в Киеве и жду теб
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15.03.2022 17:48 Відповісти
.. ну а что ж ты..мразь ..так за мародёров топишь..убогое?!! Видно шныряешь по оставленным квартирам... ))) Никого не задело ..что паскуд привязывабт к столбам и бьют...а тебя... чмо... задело..))) Отсосёшь ты... убогое. А в Киев я вернусь... И не бегаю я... в отличии от тебя..ублюдка..сидящего в подвалах. Не получилось нам до войны вернуться в Украину... и слава Богу.... что не повтоили судьбу нашего Ан-225...и Ан-124... что были в Гостомеле. Работаем мы..ублюдок... работаем.!!! Ну а ты сиди..радаль мародёрская и жди..когда за тобой придут...))) Чмо смердячее..)))
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15.03.2022 19:32 Відповісти
наташка вот когда вернешься станешь перед мной на колени и засунешь свой нос в мою ширинку.И шлюху свою старую возьми с собой я ее тоже вафлить буду за то что родила марадера!!!!
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15.03.2022 19:43 Відповісти
..когда мальчонка я вернусь...твоё смердячее тельце уже разложится где нибудь в помойке. Слоган реального дырявого ... видимо не раз под шконкой обитал..******!!)))))
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15.03.2022 20:07 Відповісти
..о !! Так ты ещё к тому же и дебил... не способный свои мысли внятно излагать!1 Я не говорю уж о ПОНИМАТЬ!!! Повторю дебилу!!! Есть такой самолёт Ан-124... Там есть экипаж... Самолёт и экипаж 24 февраля находились в США... Вернуться в Украину уже нет возможности. И вот ..ДЕБИЛ!!! самолёт и экипаж летает и выполняет определённую нужную работу. Может мне ДЕБИЛ..выйти из кабины и вместо меня сядешь ты... БАРАН!!??? Ну а то что ты тупой... откровенно неспособен излагать свои мысли...ну так это ничего страшного. У нас 80 процентов подобных тебе желудков в стране проживает. Правда сейчас резко поумнели. Ну а о мародёрах с тобой тут уж согласен на все 100. И я не за столбы... не за пальцы..а прямо за пулю в лоб и прямо на месте...)))
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15.03.2022 20:14 Відповісти
у девочки не получилось))))))))))))) Наташа ножки свои кривые обосрала. В 200 тысяч получилось вернуться а у наташки не получилось))) Натаха ты блондинка? Я написал что за мародерство это слишком слабое наказание. Вот тебя бы за мародерство я отрезал кусок носа или уши. Ну или ж пальцы на правой руке отрезал. Чтобы после войны все знали кто ты и чем занималась Настя я так понял что ты не собираешься возвращаться.Овца ты еще пару стаканов выпей то ты не только пилотом станешь а и космонавто
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15.03.2022 20:19 Відповісти
ага так ты еще и порохоскот!!!!размарадерили вместе с соевым хером армию и сбежал.УБЛЮДОК
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15.03.2022 20:21 Відповісти
.. ну вот и ярчайшее подтверждение твоего диагноза!! ИДИОТИЗМ!!! Тут уж никакого сомнения!!!))) Закончу общение с тобой всеукраинским *****!! Это единственное направление ..куда ты идёшь...)))
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15.03.2022 21:00 Відповісти
Маруся ты хоть раз была в кабине пилотов?))))Ты же невменяемая и в стрессовой ситуации положишь не только самолет а все что угодно.Хорошо что к пассажирским тебя осла не допускают.
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15.03.2022 21:44 Відповісти
я б щей сумочки "бананки" заборонив) якось журналістка з DW запитала з посмішкою: а чому у вас чоловіки ходять з цими маленькими сумочками..!? Не зміг їй почснити виразно
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Идеальна конечно сумка побольше. Кажись сумка-планшет. Там и паспорт и смартфон, возможно и планшет, и ключи, и деньги. Ты всегда ощущаешь ее рукой. На фотке надета правильно, через плечо. А немка какая-то прибацнутая, вопрос типа флирта, а ты не понял?
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14.03.2022 22:50 Відповісти
Треба на лобі оцих нєдоделків чемно таврувати слово МАРОДЕР - та й відпускати з миром, а може й вниз головою-динею із даху висотки.
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14.03.2022 22:50 Відповісти
А за наволоч з опжз і дбр КОЛИ візьметесь?
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15.03.2022 00:22 Відповісти
Из таких ********* нужно формировать штрафбаты и кидать их в наступление в наиболее трудных местах.
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15.03.2022 00:34 Відповісти
Чтобы они переходили к врагу?
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15.03.2022 02:13 Відповісти
По законам военного времени мородер должен быть ликвидирован на месте. А 5-8 лет тюрьмы их не пугает вообще. Особенно тех, кто имеет криминальное прошлое.
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15.03.2022 02:10 Відповісти
ну хоть е...ба..ла не закрашивают. видно морды.
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15.03.2022 08:26 Відповісти
******* vremia .rastrelat
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15.03.2022 20:16 Відповісти
 
 