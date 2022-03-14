На Миколаївщині прикордонники виявили трьох убитих окупантів. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні під час патрулювання району можливої висадки ворожого десанту прикордонники Херсонського загону виявили тіла трьох убитих російських військовослужбовців, яких залишили окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Також поряд з тілами прикордонники виявили гранатомет, кілька пострілів для РПГ та роздруковані радіо-позивні посадових осіб ворожої армії.
Топ коментарі
+46 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар14.03.2022 22:58
+38 Gyro
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+33 Підлога Маккартні
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Тим більше таку, якою здалека можно броню палити!
Грохнули про-путінців і побігли по селах шукати цивільний одяг та їжу.
Будуть намагатися пробратися або на Рашку, або на захід.
Кобздох меняет репертуар,
перейшов на попсу, від патріотичних пісень горлянка вже болить.