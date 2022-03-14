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На Миколаївщині прикордонники виявили трьох убитих окупантів. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні під час патрулювання району можливої висадки ворожого десанту прикордонники Херсонського загону виявили тіла трьох убитих російських військовослужбовців, яких залишили окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також поряд з тілами прикордонники виявили гранатомет, кілька пострілів для РПГ та роздруковані радіо-позивні посадових осіб ворожої армії.

На Миколаївщині прикордонники виявили трьох убитих окупантів 01

На Миколаївщині прикордонники виявили трьох убитих окупантів 02
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Топ коментарі
+46
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14.03.2022 22:58
+38
Сподіваюся, то зробили наші небайдужі громадяни...)
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14.03.2022 22:55
+33
Яке жахливе самогубство
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14.03.2022 23:04
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а ви кажете посівна..ще не удобрили добре поля
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Сподіваюся, то зробили наші небайдужі громадяни...)
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Яке жахливе самогубство
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Небайдужі громадяни не залишили б зброю на місці!

Тим більше таку, якою здалека можно броню палити!
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14.03.2022 23:35 Відповісти
Не дошел до твоего комента тоже написал
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14.03.2022 23:53 Відповісти
Поранені мабудь. Свої добили, коли тікали.
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15.03.2022 00:59 Відповісти
Не думаю ,что наши неравнодушные оставили бы столько военного хабара напризволяще
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14.03.2022 23:52 Відповісти
Третья сила?
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Какая ещё "третья сила", в Украине всем гражданам официально разрешено убивать кацапов. В том числе хоть сковородкой, хоть из рогатки. Неравнодушные граждане не смогли пройти мимо.
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14.03.2022 23:09 Відповісти
Рыбаки. Они им рыбу пугали. Украинские рыбаки - страааашные люди.
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15.03.2022 01:18 Відповісти
Зажмурили коротше заробітчан
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Респект партизанам!
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14.03.2022 23:23 Відповісти
де "тіла" ?
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14.03.2022 22:55 Відповісти
на видео
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14.03.2022 22:57 Відповісти
Дивіться відео, нижче під фотографіями.
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14.03.2022 23:00 Відповісти
А де світлини дохлих орків?
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14.03.2022 22:56 Відповісти
Пакети рядом були чині ? ***** на низ бо черв'яки будуть злі
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14.03.2022 22:56 Відповісти
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14.03.2022 22:57 Відповісти
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14.03.2022 22:58 Відповісти
философское произведение
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15.03.2022 19:26 Відповісти
Свої вбили, наші зброю не лишили б.
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14.03.2022 23:00 Відповісти
Жодні військові не залишили б гранатомет з БК, а ось цивільним він буде тільки заважати, бо громіздкий... Забрали автомати з набоями, а інше залишили...
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14.03.2022 23:15 Відповісти
У кацапів зі зброєю зараз погано, тому варіант де наші взяли що змогли - вірогідніший
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14.03.2022 23:19 Відповісти
Может вообще от заразы какой подохли. Надо их в пакеты и на родину к березкам.
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14.03.2022 23:00 Відповісти
А самое хорошее то, что кацапская свинота оставила кучу выстрелов к РПГ и короб 7.62 Вот бы все кацапы так делали.
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14.03.2022 23:01 Відповісти
"А кто это сделал???" (с)
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14.03.2022 23:05 Відповісти
Піпець подія.. Такого лайна неміряно валяється зараз скрізь
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14.03.2022 23:10 Відповісти
Немає москаля!
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14.03.2022 23:10 Відповісти
Галушками вдавились.
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14.03.2022 23:11 Відповісти
Яке "жахливе самогубство".
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14.03.2022 23:15 Відповісти
Самонаї#нулися. Втрьох. Яка сумна новина!
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14.03.2022 23:26 Відповісти
Так, як кинули важке озброєння, гадаю, що то дезертири:
Грохнули про-путінців і побігли по селах шукати цивільний одяг та їжу.
Будуть намагатися пробратися або на Рашку, або на захід.
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14.03.2022 23:50 Відповісти
І так буде с кожним, хто прийде до нас зі зброєю!
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14.03.2022 23:51 Відповісти
Тройное самоубийство, это пойдет в книгу рекордов Гиннеса
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15.03.2022 00:12 Відповісти
Копита відкинули?
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15.03.2022 06:35 Відповісти
И в дальний путь на долгие года.
Кобздох меняет репертуар,
перейшов на попсу, від патріотичних пісень горлянка вже болить.
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15.03.2022 07:07 Відповісти
Ппц, навіть не прикопали свою гниль ,просто кинули на пожирання диким тваринам.
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15.03.2022 08:40 Відповісти
 
 