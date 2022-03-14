На Миколаївщині прикордонники виявили трьох убитих окупантів. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні під час патрулювання району можливої висадки ворожого десанту прикордонники Херсонського загону виявили тіла трьох убитих російських військовослужбовців, яких залишили окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також поряд з тілами прикордонники виявили гранатомет, кілька пострілів для РПГ та роздруковані радіо-позивні посадових осіб ворожої армії.