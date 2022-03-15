Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президентка Молдова Мая Санду побувала на пункті пропуску "Паланка-Удобне-Маяки" на українсько-молдовському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Під час перебування обговорювалися питання стану та можливостей пропускних операцій, черг у пунктах пропуску та процедури оформлення гуманітарних вантажів. Особлива увага під час зустрічі приділялася українцям, які прямують до Республіки Молдови з метою евакуації", - йдеться в повідомленні.
Санду висловила біженцям з України слова глибокої підтримки та запевнила про всебічну підтримку нашої країни.
Також вона поспілкувалась з волонтерами, які допомагають біженцям та подякувала за допомогу, яку вони їм надають.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапи у шоці, лементують про те, що так вони не домовлялись, що аудітора нібіто треба з ними погоджувати, і таке інше!
Коротше - маленька Молдова і свої ножі вставляє москалям нижче поперека, як може!
Майя молодчинка!
Я був в Молдові під час Президентських виборів - єдина знімальна група Українських телеканалів.
І спілкувались з нею особисто.
Что до возможнстей - справимся. Во всяком случае, голодать не дадим.
А теперь про то, как оно реально. В основном ротация и снабжение продовольствием группировки войск РФ производится за счет местных. Раздали рос.паспорта и набирают в армию. Офицеры - те, да, приезжают типа под видом гражданских. Выловили их немало за 8 лет, но всех не поймаешь. А с 24.02.2022 рейсы в Молдову вообще отменены, все. После этого возобновили грузовые и еще некоторые рейсы, все в страны ЕС, и только потому что румынские аэропорты, взявшие на себя нагрузку с Кишинева, не справляются, потому что есть беженцы из Украины. Поэтому НЕТ, никаких ротаций "и сегодня" нет, как и каких-либо рейсов в/из России.
И то, что Молдова, с ее отсутствующей армией, не начинает войну с РФ, это нормально. Вы и сами эти 8 лет не наступали на ОРДЛО и на Крым.
Или вот эти ваши Ил-76. Вообще-то, вроде бы Румыния и другие страны НАТО не пропускала военные самолеты через свое ВП - как они к нам долетели? Но ок, предположим, я неправ, и они летали. И что? Какие, блин, варианты? Не пускать, и получить удар по экономике, плюс замерзнуть нахер, или вообще получить войну? Или мы типа экстрасенсы и должны были видеть наперед что безумное ***** таки начнет Третью Мировую?
Да, и если вы серьезно считаете что кто-то что-то саботирует - поднимите вопрос через руководство. Поверьте, сегодня это уже не бесполезно. А пока - мы все будем делать что можем, перед лицом общей угрозы. И потому что люди.
Ил-76 рашко ВТА прилетали в Молдову через Польшу..Венгрию ..Румынию... Это просто с получением Дипразрешений для транспортного военного самолёта. А запрети Молдова прилёт этих самолётов и никто бы их не пропустил.. ни Польша ни Венгрия ни Румыния. И какая война грозила Молдове? Именно тогда вы и получили бы полную потдержку запада... и не было бы никакого Приднестровья... Не было бы опухоли сегодня... возле которй сегодня Украине приходится держать боеспсобную ничего не делающую бригаду. Хотя Бог его знает..что могло бы быть. Но СЕГОДНЯШНЕЕ кормление Молдовой оккупантов и руснявую падаль..что сидит в Приднестровье.. тут уж слов нет! Это дно!!! Поэтому и нет у вашй страны позиции..а просто тихое ожидание..кто победит и к кому пристроится ... Или у Вас иное мнение?
И таки да, у страны позиция есть. Помогать, поддерживать, но без вступления в войну. Вы просто ожидаете большего, и это можно понять. Вам не до вхождения в положение других, у вас бомбят города и убивают людей. Но попробуйте все-таки не срываться на нас. Это не улучшит ситуацию.
Щодо допомоги - велика подяка, це запам"ятається і возздастся. Лишень не хизуйтеся і не задавайтеся (як декого з "жертовників" тут заносить) - ще хто зна як доведеться...
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Історія водить нас кругами. А пам"ять залишається незмінною. Надобраніч, дякую за увагу.
Замените Снегура на Порошенко, и "гайдуків" на добробаты - и вы описываете Донбасс в 2014 г. С массой беженцев в РФ и прочими распятыми мальчиками.