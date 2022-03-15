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біженці (1027) Молдова (1296) Майя Санду (204)

Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президентка Молдова Мая Санду побувала на пункті пропуску "Паланка-Удобне-Маяки" на українсько-молдовському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Під час перебування обговорювалися питання стану та можливостей пропускних операцій, черг у пунктах пропуску та процедури оформлення гуманітарних вантажів. Особлива увага під час зустрічі приділялася українцям, які прямують до Республіки Молдови з метою евакуації", - йдеться в повідомленні.

Санду висловила біженцям з України слова глибокої підтримки та запевнила про всебічну підтримку нашої країни.

Також вона поспілкувалась з волонтерами, які допомагають біженцям та подякувала за допомогу, яку вони їм надають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду

Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 01
Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 02
Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
А знаєте, друзі, що Майя зробила? Вона зобов'язалась провести оплату поставленого в Молдову газу, але перед тим запросила повний аудіт незалежною фірмою відповідності виставлених Газпромом рахунків дійсному споживанню Молдовою цього газу!

Кацапи у шоці, лементують про те, що так вони не домовлялись, що аудітора нібіто треба з ними погоджувати, і таке інше!

Коротше - маленька Молдова і свої ножі вставляє москалям нижче поперека, як може!

Майя молодчинка!
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15.03.2022 02:26
+8
В Молдове уже свыше 80 тыс беженцев, и прибывают каждый день. Если что, это сразу так на 5% увеличилось население. Но есть момент - многие из них рассчитывают продолжить путь в другие страны, поэтому именно временое/транзитное жилье очень важно. Да и для тех, кто остается пока в стране, не всегда получается найти жилье сразу.

Что до возможнстей - справимся. Во всяком случае, голодать не дадим.
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15.03.2022 02:53
+8
..а маленький такие вопросик!и? Как обстоят дела с обеспечением Молдовой питанием..топливом... рашковойска , базирующиеся в Приднестровье? Неужели голодают руснявые? Неужели свой нефтеперабатывающий завод имеют? Что делают офицеры рашкоармии в Кишинёвском аэропорту? Как происходит ротация незаконных **миротворческих** сил рашки?
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15.03.2022 05:43
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А знаєте, друзі, що Майя зробила? Вона зобов'язалась провести оплату поставленого в Молдову газу, але перед тим запросила повний аудіт незалежною фірмою відповідності виставлених Газпромом рахунків дійсному споживанню Молдовою цього газу!

Кацапи у шоці, лементують про те, що так вони не домовлялись, що аудітора нібіто треба з ними погоджувати, і таке інше!

Коротше - маленька Молдова і свої ножі вставляє москалям нижче поперека, як може!

Майя молодчинка!
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15.03.2022 02:26 Відповісти
У нее блестящее образование в сфере управления (в.т.ч. Гарвард), и опыт работы во Всемирном банке.
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15.03.2022 02:47 Відповісти
Я знаю, друже!

Я був в Молдові під час Президентських виборів - єдина знімальна група Українських телеканалів.

І спілкувались з нею особисто.
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15.03.2022 03:04 Відповісти
И еще. По оценкам наших экспертов (очень толковых ребят между прочим), Не Молдова должна роССии,а роССия должна Молдове более 200 млн долларов! Потому они и боятся независимого аудита!
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15.03.2022 07:54 Відповісти
..правильно Дорогой! Россия дод\лжна Молдове.. За СНАБЖЕНИЕ окупационных войск продовольствием...топливом... необходимыми средствами для жизнеобеспечения оккупантов... Это как бы Советский Союз поставлял бы газ в концлагеря Германии...и за это получал бы деньги!!! Или кормил бы немецкие войска прямо на лини фронта...))) Молдаване..ВЫ КТО????
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15.03.2022 09:18 Відповісти
років два назад в рузге була історія з подругою Ковальчука, яку арештували за "шпіонаж" а вони там банально тирили електрику через Придністровя а борг записували, ясна річ, на Молдову. А долдон все підписував. А по газу Майка провела аудит і кацапи лементували однак погодились, бо вскрилась такаж схема. А в рузге це поширене. Вони в Пітері ******** виставковий центр побудували, записали його на пайщиків, ***** був на відкритті, а гроші списали на будівництво і прийняття в есплуатацію газопроводу, під який навіть траншею не копали. Там щось потроху кінчають самогубством Топи.
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15.03.2022 04:15 Відповісти
У вас на клавіатурі немає букви "и"?
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15.03.2022 09:04 Відповісти
Несильный разбег пусть придержат. В Молдове недостаточные возможности для финансирования затрат по приему беженцев. К тому же инфраструктура на уровне палаток может послужить разве что только для кратковременного или транзитного пребывания.
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15.03.2022 02:30 Відповісти
В Молдове уже свыше 80 тыс беженцев, и прибывают каждый день. Если что, это сразу так на 5% увеличилось население. Но есть момент - многие из них рассчитывают продолжить путь в другие страны, поэтому именно временое/транзитное жилье очень важно. Да и для тех, кто остается пока в стране, не всегда получается найти жилье сразу.

Что до возможнстей - справимся. Во всяком случае, голодать не дадим.
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15.03.2022 02:53 Відповісти
..а маленький такие вопросик!и? Как обстоят дела с обеспечением Молдовой питанием..топливом... рашковойска , базирующиеся в Приднестровье? Неужели голодают руснявые? Неужели свой нефтеперабатывающий завод имеют? Что делают офицеры рашкоармии в Кишинёвском аэропорту? Как происходит ротация незаконных **миротворческих** сил рашки?
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15.03.2022 05:43 Відповісти
Насколько я понял вчера с одной передачи,где участвовал бывший Министр Обороны Молдовы,Ан. Шалару,ротацию войск уже давно не проводили,а боевой дух военных в приднесровье СОВСЕМ не на высоте. Но если что,я думаю,что с ними разберутся быстро.
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15.03.2022 08:01 Відповісти
хто
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15.03.2022 09:03 Відповісти
.. наверное с 2014 года никаких ротаций и никакого снабжения ни подовольствием... ни топливом.... ни даже ДЕНЬГАМИ... не было? Восемь лет прилнестровская русня просто фантастически питалась запасами со своих складов? А Вы не замечали оссийских военных в кишинёвском аэропорту(правда в гражданке) с семьями... на машинах с приднестровскими номерами? Приезжающих к рейсам Москва- Кишинёв. Не замесали российских военно-транспортных Ил-76 ... прилетавШИХ!!! в Кишинёв и привозящих и увозящих шоузы из Приднестровья? Это сейчас..когда полностью закрыли ВП для руснявых.... их не стало. А ротации продолжаются и сегодня...Рейсами Кишинёв-Москва.... авиакомпанией Молдова Эйр. По ЧЕТЫРЕ!!! рейса в день... Молдове то никто не закрывал воздушное пространство Европы. Восемь лет Вы поили и кормили врага на собственной территории!!! И сейчас... когда полная ВОЗМОЖНА !!! блокада... и уничтожение раковой опухоли..Вы сцыкливо молчите и ждёте..что будет! Проиграет Украина.... да злравствует Молдавская ССР в составе рашки... Выиграет Украина... пойдём прицепом в ЕС... А пока будем сидеть и ждать... Кабы чего не вышло!!! В этом ВСЯ МОЛДОВА!!!!
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15.03.2022 09:13 Відповісти
Умерьте пафос. Нам тоже есть чего вспомнить с 1992 года, от участия боевиков УНА-УНСО в войне против нас, до фактически открытой границы с Украиной до 2014 г, через которую провозили вещи гораздо серьезнее продовольствия. И от совместных КПП и блокады контрабанды отказывалась всегда именно Украина. Пока вам не устроили ОРДЛО, вы очень даже спокойно относились к сепаратистам.

А теперь про то, как оно реально. В основном ротация и снабжение продовольствием группировки войск РФ производится за счет местных. Раздали рос.паспорта и набирают в армию. Офицеры - те, да, приезжают типа под видом гражданских. Выловили их немало за 8 лет, но всех не поймаешь. А с 24.02.2022 рейсы в Молдову вообще отменены, все. После этого возобновили грузовые и еще некоторые рейсы, все в страны ЕС, и только потому что румынские аэропорты, взявшие на себя нагрузку с Кишинева, не справляются, потому что есть беженцы из Украины. Поэтому НЕТ, никаких ротаций "и сегодня" нет, как и каких-либо рейсов в/из России.

И то, что Молдова, с ее отсутствующей армией, не начинает войну с РФ, это нормально. Вы и сами эти 8 лет не наступали на ОРДЛО и на Крым.
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15.03.2022 14:53 Відповісти
Эту тварь нужно отправить на линию фронта,а то спрятался,герой,под юбкой жены и гавкает!
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15.03.2022 15:01 Відповісти
Может стресс у него. Может, по здоровью воевать не может. Может, здесь помогает чем-то, не надо сразу худшее предполагать.
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15.03.2022 15:28 Відповісти
..спасибо..что хоть у кого то есть нормальное мышление. Утром вылетали из Остравы в Анкару....))) Уже вторую неделю живём в самолёте.... Прячемся пд юбками жён и гавкаем...((((
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15.03.2022 16:47 Відповісти
ОК. Но оскорбления типа "тупая молдавашка" портят всю картину. Как и все прочие наезды. И то, что какой-то молдавский таможенник - мудак (а я точно знаю, туда других и не берут), конечно ни разу не улучшает имидж моего народа - но ваши высказывания не лучше. И не нужно нам рассказывать что в нашей стране за 30 лет было сделано не так. Поверьте, мы знаем.
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15.03.2022 21:41 Відповісти
... Дорогой мой! Не таможенник правила придумал! И откровенное саботирование перемещения груза через Кишинёв в Украину не тупой таможенник придумал! Это действие ГОСУДАРСТВА Молдова! А выражение..это следсвие откровенного непонимания вашими гражданами..что здесь пишут ... ситуации.. И вбросы на темы..в которых человек абсолютно не понимает и не знает. Кормили ..поили оккупантов на своей территории? Ротировали их через Кишинёв? Разрешали военным руснявым Ил-76 перевозить грузы через Кишинёв? Ничего не делали и не делаете для изоляции ПМР? Ну и что я написал такого..что не соответствует действительности?
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15.03.2022 22:01 Відповісти
Я мог бы сейчас влезть в дебри того, почему что случается, но нафиг нужно, и никому неинтересно. Свести можно к простому вопросу - вы хотите нас сделать врагами? Тогда продолжайте в том же духе. За 30 лет легко накопать обид, но если уж совсем конкретно - никто никому ничего не должен. Мы решали вопрос с "пмр" как могли, в условиях давления РФ, отсутствия сотрудничества с Украиной, и постоянной угрозой остаться без газа и электричества (Кучурган, Дубоссары и гребаная труба - все под контролем сепаратистов/РФ). Вы точно так же решали какие-то свои задачи, и тоже нихрена не блокировали "пмр."

Или вот эти ваши Ил-76. Вообще-то, вроде бы Румыния и другие страны НАТО не пропускала военные самолеты через свое ВП - как они к нам долетели? Но ок, предположим, я неправ, и они летали. И что? Какие, блин, варианты? Не пускать, и получить удар по экономике, плюс замерзнуть нахер, или вообще получить войну? Или мы типа экстрасенсы и должны были видеть наперед что безумное ***** таки начнет Третью Мировую?

Да, и если вы серьезно считаете что кто-то что-то саботирует - поднимите вопрос через руководство. Поверьте, сегодня это уже не бесполезно. А пока - мы все будем делать что можем, перед лицом общей угрозы. И потому что люди.
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15.03.2022 23:24 Відповісти
..я не оправдываю поведение Украины в 90-х... это была ошибка и очень серьёзная. Вина явная и оправданию не подлежит. И до 2014 и войска рашки пропускали ЖД транспортом и вывозили что то с тех складов через Украину. Тут явно и неоспоримо. Но после 2014 всё для ПМР в Украине и через Украину было блокировано. Понимаю..что проссийский Додон... целование в дёсна...Но!! Кормить и поить и снабжать оккупанта на своей территории..это уж вершина падения! Ну и ладно... деньги..бюджет... НО!! Сейчас война в Украине!!! Русню давит и изолирует ВЕСЬ МИР!! А у вас кормят...поят и снабжают... и вдобавок ещё и реально обвиняют. Не скажу что все...но кишинёвские таможеники реально считают виной войны Украину... Это я просто не могу понять... Рвёмся в ЕС... и оправдываем войну... Может я нарвался на ватников...? Так это же элита государства...
Ил-76 рашко ВТА прилетали в Молдову через Польшу..Венгрию ..Румынию... Это просто с получением Дипразрешений для транспортного военного самолёта. А запрети Молдова прилёт этих самолётов и никто бы их не пропустил.. ни Польша ни Венгрия ни Румыния. И какая война грозила Молдове? Именно тогда вы и получили бы полную потдержку запада... и не было бы никакого Приднестровья... Не было бы опухоли сегодня... возле которй сегодня Украине приходится держать боеспсобную ничего не делающую бригаду. Хотя Бог его знает..что могло бы быть. Но СЕГОДНЯШНЕЕ кормление Молдовой оккупантов и руснявую падаль..что сидит в Приднестровье.. тут уж слов нет! Это дно!!! Поэтому и нет у вашй страны позиции..а просто тихое ожидание..кто победит и к кому пристроится ... Или у Вас иное мнение?
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15.03.2022 23:56 Відповісти
Точно на ватников нарвался... И блин, какая нах элита, это таможенники, реально днище. Про войну - там стоят войска РФ. Запад бы поддержал, как поддержал Грузию в 2008. Про кормление - так сложилось, что у нас изначально не было изоляции "пмр" и мы пытались к людям живущим там относиться как к гражданам, и не было изоляции и демаркации как в ОРДЛО. Может и зря - я даже уверен, что зря - но так вышло. Блокировать их там - не вариант. Тем более, что, как это ни печально, не за что. Не группировку войск РФ, а те несколько сот тысяч людей. Они же реально начнут там голодать, если и со стороны Украины блокада. Причем кацапы и вооруженные бандиты будут голодать последними. И если мы даже на такое пойдем - они же переплывать Днестр начнут. Мы получим еще и внутренних беженцев, вдобавок к украинским. И обвинения в геноциде. Ну нет там простого решения! И вообще, лично я в данный момент скорее кормлю украинцев, потому что в нашем родительском доме живут 8 беженцев, и расходы на еду и коммуналку - на мне, потому что пенсию родителей лучше не комментировать.

И таки да, у страны позиция есть. Помогать, поддерживать, но без вступления в войну. Вы просто ожидаете большего, и это можно понять. Вам не до вхождения в положение других, у вас бомбят города и убивают людей. Но попробуйте все-таки не срываться на нас. Это не улучшит ситуацию.
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16.03.2022 00:37 Відповісти
Ты,СКОТИНА,-не сравнивай "элиту" которую всякие додоны устанавливали к власти,со всем молдавским народом!
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16.03.2022 05:08 Відповісти
..слышишь..мразь!! Я сижу в Турции на украинском самолёте... и выполняю свои обязанности. С многих европейских аэродромов к аэродромам близ украинской границы. В том числе и в Кишинёв. И не тебе сопля упрекаь меня. В 90-х годах Украина поступила неправильно. И это признано. До 14 года тоже пропускали руснявых. НО!! Кто стал кормить и поить руснявых в Приднестровье за деньги? Госудаоство МОЛДОВА!!! Кто разрешал посадки военно-транспортных Ил-76 в Кишинёве? Украина? Кто разрешал ротирование руснявых через Кишинёв? МОЛДОВА!!! И не савнивай открытую границу в ОРДЛО с рашкой и Крымом и полностью блокированной руснявой падалью.!! Возбудилось оно!! На фронт... под юбкой у жены!!! Сопли вытри...щенок молдавский...
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15.03.2022 16:08 Відповісти
..ну что..щенок!! Что заткнулся? Не думаешь...щенок.. что люди под другими флагами делают значительно больше чем ты... Рюкзак он отнёс одесским беженцам!!! В Кишинёвском аэропорту ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ... принимая груз из Европы для Украины!! Знаешь сколько препон делают ваши таможенники!!??? Ты даже представить не можешь. И то ОБЫКНОВЕННЫЙ груз с необходимым для миргых людей. Продовольствие... медикаменты... и прочее. А другую еду для руснявых НЕ МОЖЕМ МЫ привезти через Молдову... НЕ РАЗРЕШАЮТ!!! Румыны ..разрешают..а Молдова нет И приходится в ******...Яссы... где и развернуться нет возможности ..вместо Кишинёва и Маркулешт. Так что закрой хавало молдавский герой!!!
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15.03.2022 16:29 Відповісти
Какая таможня, в каком кишиневском аэропорту? Небо над Молдовой закрыто с 24 февраля, на flightradar хоть посмотри. По особым разрешениям пара рейсов с гуманитарными грузами и все.
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15.03.2022 16:53 Відповісти
Через Вас идут грузы с Европы.. Гуманитарная помощь. Транспортные самолёты как украинские..так и европейские приходят. У Вас не закрыто ВП. Летают рейсы в Израиль..Стамбул... Сейчас пришёл борт из Тель Авива. Наш украинский борт стоит в Кишинёве под разгрузкой. ПО ОСОБЫМ РАЗРЕШЕНИЯМ!!!)))) Кого ты разсмешить решил? Только сегодя два рейса на Тель Авив... на Бухарест... Небо закрыто!!))))) А FR-24..для детишек ..вроде тебя..))))
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15.03.2022 17:06 Відповісти
ТЫ КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ! Только проруССкая тварюга может в это время вбивать клинья между Украиной и своими соседями!
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16.03.2022 04:57 Відповісти
Ты,дерьмо,-вспомни кто помогал создавать приднесровье. И сейчас ты сидишь и гавкаешь скотина,а я только что отнес целый рюкзак продуктов женщине с двумя маленькими дочками из Одессы,у которых в холодильнике оставался только один кочан капусты. Почему ты ТВАРЬ оставил их без денег? Почему ТЫ животное,их не защитил,не обеспечил деньгами? И еще позволяешь себе гавкать на людей которые каждый день помогают вашим женщинам,детям и старикам? Я уже столько передал помощи и в центры по сбору помощи,и в Одессу защитникам города,и конкретно семьям беженцев,и продукты,и медикаменты,и вещи,что твоя соплеменница,моя жена,уже косо смотрит на меня! Закрой .бальник,скотина русская,и иди вон с Цензора,уродина!
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Не заводись. Ну живёт человек в своем мире, где все кругом ему виноваты, только не он сам
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Блин,я только что зашел в дом мокрый,таскал этот рюкзак,включил компьютер,чтобы в Ютубе быстрее вытирать ноги об руССких холопов,заглянул сюда,-а тут эта медуза умничает...
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15.03.2022 15:10 Відповісти
..а ты носи и спасай ... ибо ты спасаешь и себя!! Придут руснявые... от тебя и места мокрого не останется! И повторяю... падаль!! Мы застряли в Европе на транспортном самолёте. Работаем каждый день к украинской границе... Посмотри сколько Русланов антоновских сейчас работают ... И заткни хавало...помощник сраный! Размотали бы вы Приднестровье сейчас... нам бы можно было снять войска и перебросить их и к Одессе и под Николаев и много куда. А Вы ..****** и сегодня кормите и поите их. Или нет?
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15.03.2022 16:14 Відповісти
А чего Крым не вернули за 8 лет? У нас 2 млн населения и территория на пару ударов ракетами. Вас 40 млн населения, боеспособная армия и вторая по территории страна в Европе. Или не все так просто?) В ПМР стоят рэфовских войска. И боеприпасов не утилизованных со времён СССР - на вторую Хиросиму хватит. Успокойся уже, стратег.
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15.03.2022 16:45 Відповісти
... не подымай вопрс о Крыме... прекрасно зная..что за ситуация была в Украине с 2014 года. Да и три крайних года нашу армию реально разваливали зелёные ушлёпки. Но не в этом вопрос. Боеспособная армия сейчас остановила руснявую падаль... Падаль от отчаяния и безсилия уничтожает города... население. Или Вам это не видно..как руснявой падали в рашке? Надеюсь Вы все видите. НО!!! Сейчас!! Сегодня!!! В ПМР стоят не РФ войска..а куча приднестровского сброда с руснявым командованием. С ОЧЕНЬ сомнительной боевой подготовкой! Что Вам стоит просто блокировать их!!! Просто не выпускать.. не кормить... не поставлять ничего и закрыть границу. Через месяц они там просто сдохнут... А ведь прекрасно знаешь... Украина не устоит... о Молдове никто и вспоминать не будет. Вот поэтому я и говорю. Вы просто ждёте. И вас устроит и Молдавская ССР в составе рашки и ЕС... И поверь... В Кишинёве при общении с таможенниками и погранцами молдавскими прекрасно чувствуется..что у них виной всему является Украина.. Не потому..что у нас война... а потому что мы сопротивляемся.... И это очень неприятно. Поймёте ли только...
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15.03.2022 16:59 Відповісти
ТОЛЬКО РУZZКИЕ МРАЗИ бояться говорить слово "последние" и говорят "крайние" !Смотри,псина,он трахался а я должен кормить его семейство,да еще выслушивать от него оскорбления! Выведешь тварюга меня,я завтра подойду в посольство Украины и потребую,чтобы тебя мразь СБУ нашла и отправила в первую линию.
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15.03.2022 17:35 Відповісти
... запомни.. молдавский трус!! В авиации нет слова **последний**. В авиации есть слово **крайний**!!!))) Никто тебя... трусливый щенок не просит кормить украинских беженцев. Уж как нибудь они без тебя обойдутся. Когда ты придёшь в украинское посольство ... чтобы меня найти... то для тренировки я тебя посылаю *****... (это не мат...это направление и пишется вместе) . В посольстве ты как уже получивший тренировку легко ещё раз сходишь туда же. На этом и закончим!!!))))
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15.03.2022 19:01 Відповісти
Щенок это твой папа,СКОТИНА!
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16.03.2022 04:58 Відповісти
Ну так точно такая же ситуация и в Молдове. Все 30 лет с развала совка. Со ставленниками кремля у власти, с коррупцией, с расхищенными бюджетами. С ватным населением, мечтающим о русском мире. И вот он пришел, этот русский мир. И не открываются глаза у ублюдков. Запретили рэфовские телеканалы, так с тарелок ловят. Рассказываю, об'ясняю - нет *****, путен хороший, а хохлы нацисты. Молдоване этнические бегут людям помогать, беженцам, а этнические украинцы по сёлам ждут победы *****. Вот с кем живём, а ты о ПМР говоришь
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15.03.2022 19:30 Відповісти
... не буду спорить и что то говорить против. Так оно и есть. Не только хохлы в Молдове ждут русский мир... И молдоване не меньше. И у нас в Харькове..Мелитополе... Мариуполе спали и видели русский мир... В Киеве достаточно ватников было.. даже в западных областях... Он пришёл этот русский мир. Как быстро прочистился мозг!! Вель большинству населения ничего кроме тёплой будки..миски с помойями не нужно. Большинству похрен какой флаг на улице..какая власть.. какие танки .... Шарль де Голль говорил..что все изменения в странах делает разумное меньшинство... И это правда. А стадо начинает понимать..только когда начинают убивать. Так было у нас во все времена. Весь мир против руснявых... а таможенник в Кишинёве мне в лицо 5 марта говорит..что виновата Украина... Что нас стравливают американцы... что они всё организовали... Человек таможенной службы..с высшим образованием и пустотой в голове. А что говорить о простых... Ничего... Всё будет Украина. Мы не сдадимся ..и это 100 процентов... А там и посмотрим..кто ..где когда что делал! А ПМР для нас ..как кость в горле. Прямо нам говорят...что перевозки через Кишинёв не будут разрешать из за ПМР... И тут уже слов нет.
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15.03.2022 19:46 Відповісти
Фамилию таможенника не запомнил?
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15.03.2022 19:48 Відповісти
та их там к самолёту человек восемь припёрлось. 10 часов разбирались куда груз и что за груз. Потом не пускали фуры в аэропорт почти 5 часов... Потом разгрузили самолёт... пришёл запрет им двигаться на Одессу. Потом фуры разгрузили на таможенный склад и начали сканировать всё что привезли в поисках сами понимаете чего. Даже с украинского посольства приехали. Фуры ушли через трое суток. Итальянские заказчики отказались через Кишинёв что то отравлять. Ещё потом оин пошёл..и стоит уже третьи сутки. Всё то же. У поляков НИКАКИХ проблем. С борта прямо в фуру. Ещё двигатели не остыли..самолёт разгружен и груз ушёл. Там просто конвейер... Один за другим. Ну приоритет сами понимаете.... Вот так и жтвём.!
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15.03.2022 20:00 Відповісти
Просто успокойся. Дерьма везде полно. Я понимаю, что больно. Сам уже 20 дней сплю по 4 часа. А днём вижу всяких кравченко, чухненко, коленко типа украинцев, рассказывающих мне о том, как путен спасает Украину. И я не знаю, что страшнее - рэфия или вся эта шушера с промытыми мозгами. Я сегодня узнал, что беженцами из Одессы полный Тирасполь. Как думаешь, чьей победы они в Тирасполе ждут
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15.03.2022 19:36 Відповісти
.. даже не сомневаюсь...((( Бегут и мрази...бегут и люди. Увидят кровь..как увидел Мариуполь.. Харьков...поумнеют моментально. Я о мрази. Лучшие гибнут в боях... а масса сидит в Закарпатье и глушит водяру... Слава Богу не выпускают младше 60... Но тем не менее просачиваются... Много ещё будет всплывшей грязи... подонков.. негодяев. Таков мир. И как говорят... чем больше общаешься с народм..тем больше нравятся собаки!! Всё будет Украина!
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15.03.2022 19:53 Відповісти
Это да. Такое время легко отделяет зерна от плевел. Удачи тебе. Украина выстоит!
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15.03.2022 19:58 Відповісти
..даже без сомнения! Видя процесс... есть стойкая уверенность.
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15.03.2022 20:02 Відповісти
У Тирасполі, як у всій Придністрянщині переважна більшість населення - етнічні українці. Не дивно, що туди попрямували українці з Одещини. Це старші люди, жінки і діти.Далеко не факт, що усі вони чекають приходу "асвабадітєлєй". А щодо Одеси і Одещини - за ці дні після агресії відбулися колосальні зміни в діях і настроях людей: навіть кінчені ватники шоковані вчинками путінської орди і її місцевої церкви.
Щодо допомоги - велика подяка, це запам"ятається і возздастся. Лишень не хизуйтеся і не задавайтеся (як декого з "жертовників" тут заносить) - ще хто зна як доведеться...
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Да никакой благодарности никто и не ждет. Сейчас так - ты или человек или не человек. Если человек и имеешь возможность - обязан помочь тому, кто в беде. Солидная часть беженцев вообще не хотят ни у кого на шее сидеть. Приехали с деньгами, снимают квартиры, начинают работать. Только вчера читал о женщине из Одессы. Уже устроилась на работу в поликлинику. Она - врач-педиатр. У кого нет денег - тем помогаем, чем можем. Кто-то может больше, кто-то меньше. Кто-то комнату уступит в квартире, кто-то дом в деревне отдаст, а кто-то продукты купит в маркете и сложит в корзину для пожертвований.
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Я не знаю якого Ви віку, але пам"ятаю часи, коли Мірча Снєгур (тодішній Президент Молдови) "пресував" гагаузів за сепаратизм. Не вдаюся в міркування хто там був правий, а хто ні, але були біженці - гагаузи з Комрата, Чішмікьоя, Етулії... у прикордонні з Молдовою райони Одещини (передусім - Ренійський, а також Ізмаїльський, Кілійський, Болградський). В основному - жінки і діти. І мали і хліб і співчуття і навіть моя сім"я була до того причетна... Пам"ятаю часи, коли той же Мірча Снєгур послав молдавську поліцію і гайдуків "наводити конституційний лад" у Бендерах - багато тоді крові поніс Дністер до моря... Не вдаюся хто був правий, а хто ні, але була маса біженців: з Бендер до Тирасполя і далі - до України. Навіть знаю небагатьох, що залишилися жити в Україні.
Історія водить нас кругами. А пам"ять залишається незмінною. Надобраніч, дякую за увагу.
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15.03.2022 21:44 Відповісти
в тот период мне было 25 лет. Так что память при мне. Мы стояли одни тогда. Полиция против 14-й армии. И не было у нас помощи ни гуманитарной, ни военной ни от кого. Я помню беженцев-молдован из молдавских сел левобережья, дома которых поджигали. Помню женщину в одних тапочках с козой на веревке. А за ней девчуля лет 8, с котенком на руках. Поэтому тема с ПМР для нас достаточно болезненна и реакция на попытки уколоть нас тем "что не выбили рэфию из приднестровья" может вызвать резкую реакцию. Примерно такую, как у моего соотечественника. Но это не меняет нашего отношения к Украине, как с соседу. Я не знаю, есть ли в украинском языке аналог, но я очень люблю молдавскую пословицу, смысл которой сводится к тому, что добрый сосед важнее, чем дальний родственник. Удачи Вам.
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15.03.2022 22:04 Відповісти
"Пам"ятаю часи, коли той же Мірча Снєгур послав молдавську поліцію і гайдуків "наводити конституційний лад" у Бендерах - багато тоді крові поніс Дністер до моря..."

Замените Снегура на Порошенко, и "гайдуків" на добробаты - и вы описываете Донбасс в 2014 г. С массой беженцев в РФ и прочими распятыми мальчиками.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Врет,псина,скорее всего! На Flyte radar 24,над Молдовой -ничего нет! Какой-то T7-CPX шел в направлении Кишинева,вроде,потом развернулся на Яссы. Сейчас тот же маневр провел и рейс WZZ 5201 .А вчера я сканировал все частоты -ничего,никаких переговоров летчиков и диспетчеров, не услышал.
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15.03.2022 19:01 Відповісти
..ну для тупого ублюдка!! Набери баран бортовой номер ER-AXA... UR-CQG ES-LSH TC-RSC UR-CEZ грузовик Ан-12 который из Италии пришёл вчера и до сих пор не может разгрузиться из за проблем с молдавской таможней... Смотри тупая молдовашка.... Сканировало оно частоты..)))) Ты научись ..баран FR-24 пользоваться... а потом баран что то писать будешь. Только потом отпишись.. овца... Промолчишь... Нву тут овца сразу всё будет понятно.
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15.03.2022 19:20 Відповісти
ТУПЫЕ УБЛЮДКИ БЫЛИ ТВОИ РОДИТЕЛИ,МРАЗЬ,КОТОРЫЕ ТАКОГО БЕЗМОЗГЛОГО НЕДОНОСКА КАК ТЫ ВЫПУСТИЛИ В СВЕТ
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16.03.2022 05:03 Відповісти
..кстати урод.... позавчера также пришёл Ан-12 UR-CBG..которому запретили разгрузку в Маркулештах и заставили перелететь в Кишинёв.
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15.03.2022 19:26 Відповісти
Якщо орки зможуть захопити Південь України вони заразом захоплять і Молдову, ***** хоче відродити союз до сторіччя його утворення.
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15.03.2022 10:37 Відповісти
Хрен тому ху?лу в ноздрю!
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Якщо,зможе захопити,то від вас,нічого незалежитиме. Моліться за Країну. Аби вистояла
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15.03.2022 15:54 Відповісти
Я не только молюсь. Я изо всех моих сил помогаю.
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15.03.2022 17:37 Відповісти
Дякувати небуду. Бо спільна справа. Багато небуває
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15.03.2022 17:38 Відповісти
Все будет хорошо! Украину отстроят всем миром (уже есть так называемый план Маршала и деньги под него) и Украина будет КРАСИВЕЕ чем была! А рашистской ********* НЕ БУДЕТ! PS Меня,кстати, в 2014 за слова "РоССия будет развалена!" так начали крутить разные спецслужбы,что я не знал на каком небе нахожусь... Но я как стал тогда на сторону Украины,-не изменил свою точку зрения и так и стою и сейчас. А на Цензоре меня не видно,потому что занимаюсь другими делами.
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Бажаю гараздів
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15.03.2022 15:55 Відповісти
 
 