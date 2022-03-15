Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом. ФОТОрепортаж

Українські десантники знищили групу російських окупантів під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.

У повідомленні відзначається: "Щоденно підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у ході виконання бойових завдань знищується озброєння, бойова техніка та жива сила противника – окупаційних військ ЗС російської федерації.

Також, ми публікуємо особисті документи російських окупантів – військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу ЗС РФ, які були знищені в районі міста Київ.

Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним Силам України!"

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