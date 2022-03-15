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Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські десантники знищили групу російських окупантів під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці. 

У повідомленні відзначається: "Щоденно підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у ході виконання бойових завдань знищується озброєння, бойова техніка та жива сила противника – окупаційних військ ЗС російської федерації.

Також, ми публікуємо особисті документи російських окупантів – військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу ЗС РФ, які були знищені в районі міста Київ.

Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним Силам України!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! От дивизии осталось х#й да них#я", - розмова окупанта з батьком. АУДIО

Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 01
Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 02
Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 03
Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Мертвый кацап -безопасный кацап.
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15.03.2022 02:49
+46
Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
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15.03.2022 02:57
+43
УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:50
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Дык, это позавчерашний зашквар кацапов нашей артилерией.
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15.03.2022 02:47 Відповісти
Мертвый кацап -безопасный кацап.
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15.03.2022 02:49 Відповісти
каждый 200 кацап хороший
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15.03.2022 06:04 Відповісти
Количество,сестра,количество зажмуреных?
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15.03.2022 07:11 Відповісти
Да хто їх вже рахує?
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15.03.2022 10:32 Відповісти
УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:50 Відповісти
Наскільки ж нам повезло з Залужним і взагалі з військовим керівництвом...
Грамотні операції, як по книжці. Не дають кацапів жодних шансів.
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15.03.2022 02:50 Відповісти
Там не тільки Залужний. Всі бойові генерали при ділі і воюють славно. А тих міліцейських, що "камандували" з Аваковим в Іловайську жодним чином не чути. Авакян з Антоніною заделались блогерами. Несуть страшну силу слова.
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15.03.2022 04:02 Відповісти
Наші ЗСУ пишуть нові книжки про ведення війни у ******** умовах.!
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15.03.2022 07:28 Відповісти
Напишуть вже після війни.
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15.03.2022 10:35 Відповісти
У лаптя, который вверх-дрыгом(копытами) подзастрял в канаве перед жмурками, был конкретный энурез.
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15.03.2022 02:51 Відповісти
У нього в "будильнику Кашпіровського" пружина трісла.
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15.03.2022 03:23 Відповісти
Це не ті гаубиці, що вчора Оболонь і Святошин обстрілювали?
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15.03.2022 07:05 Відповісти
ЗАРПЛАТУ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ !?)
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15.03.2022 02:55 Відповісти
Менти..які з них воїни..
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15.03.2022 02:56 Відповісти
Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
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15.03.2022 02:57 Відповісти
прих в пекло
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15.03.2022 03:42 Відповісти
Пскапскіє ******** туди і пригають. Бо рабів та вбивць до Раю не пускають.
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15.03.2022 11:55 Відповісти
Мусорнулись
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15.03.2022 03:15 Відповісти
Один, даже вже в могилу вириту заздалегідь вспів нирнути....не вспів розправитися,так і завмер навіки!
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15.03.2022 03:42 Відповісти
За Броди..і за Львів
**** ...москалів.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 04:35 Відповісти
А що-під Києвом вже снігу немає????
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15.03.2022 04:45 Відповісти
Є калюжа,а яку ти перднув.
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15.03.2022 06:21 Відповісти
знищена кацапня завжди виглядае краще ніж не знищена.
4-й закон Ньютона - фізіка, а проти неї не попреш...
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15.03.2022 04:59 Відповісти
Як мінімум 5 абізян вже слухають "День победы, как он был от нас далёк....." у виконанні кабздона.
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15.03.2022 05:24 Відповісти
... наші труни відправляли на восток ))
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15.03.2022 10:38 Відповісти
Віримо в наші збройні сили, віримо в наших хлопців, віримо в Україну вільну і незалежну! Якби не вірили, то біженців було б 30 млн., а мы на своїй землі і бігти з неї не будем, бо в нас іншої немає! Слава ЗСУ! Слава кожному, хто докладає зусиль для перемоги !
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15.03.2022 05:35 Відповісти
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15.03.2022 05:52 Відповісти
Умнички,
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15.03.2022 06:10 Відповісти
Одни овцеёбы. Да что ж такое? И это вместо того чтобы самим освобождаться от московского ига.
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15.03.2022 06:19 Відповісти
Так,на фото(документи) грімуча суміш орди,пітекантропи з зайвою хромосомою...
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15.03.2022 08:21 Відповісти
Одного осетина звать - РОЛАНД ТАМЕРЛАНОВИЧ! Ещё бы фамилию Чингизханов...
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15.03.2022 10:12 Відповісти
Мені найбільше сподобалась друга фотка.
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15.03.2022 06:44 Відповісти
где кацап в комбез не успел залезть
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15.03.2022 09:18 Відповісти
А їхні сім''ї отримають з радістю по 5млн ''полновєсньіх рублєй'' посмертних і заживуть міліонерами .
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15.03.2022 06:49 Відповісти
пачку сірників куплять за ті гроші,поки їм виплатять
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15.03.2022 08:56 Відповісти
Ці падлюки більше брехати не будуть.*** з ними
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15.03.2022 07:20 Відповісти
І стріляти теж...
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15.03.2022 10:40 Відповісти
Всех, гнид рашисстсуих, нещадно и под корень. И мамкам им шоточки с Украинского курорта...
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15.03.2022 07:29 Відповісти
Аж колеса повідлітали.
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15.03.2022 07:34 Відповісти
дві тапочки злетіли ))))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=iVCqNzalU5Q
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15.03.2022 10:42 Відповісти
Судячи з їх документів усі вони самі що не на є русские Ванятки, ну чисто русаки
А де ж мАсквічі та петербуржці
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15.03.2022 08:00 Відповісти
Поки...
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15.03.2022 10:42 Відповісти
Слава українським десантникам!
https://www.youtube.com/watch?v=T8oThmGiTsI
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15.03.2022 09:01 Відповісти
Жодного разу не бачив тіл убитих в цій ординській авантюрі балкарців. Точно знаю, що вони проукраїнськи налаштовані і є нашими союзниками на Північному Кавказі. Багато разів там бував і знаю їх особисто. Їх сталін виселяв у Казахстан і там вони жили разом з виселеними українцями. Досі вважають нас своїми братами. Десь у приельбруссі ми з ними ще вип'ємо за мир, дружбу і смерть російським окупантам.
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15.03.2022 09:07 Відповісти
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:25 Відповісти
ванья и махамет, махамет и ванья
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Мусаев даже успел вклеить в свой военный билет фото Зеленского...
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15.03.2022 11:23 Відповісти
Вы бурят? Как я рад.
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16.03.2022 05:44 Відповісти
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:10 Відповісти
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:19 Відповісти
В Первый ряд на концерт Кобзона можно с полным основанием определить всю команду останкинской выгребной ямы. Без суда и следствия. Весь массив улик, особенно за последнее десятилетие, преступной деятельности этих сортирных опарышей зафиксирован на электронных носителях. Все ученики Доктора Геббельса, о котором с теплотой и восхищением отозвался главный кремлевский параноик трупоед, на встрече с руководителями еврейской общины в Мокселе, должны быть исполнены без приговора.
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07.04.2022 08:25 Відповісти
 
 