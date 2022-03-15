Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські десантники знищили групу російських окупантів під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.
У повідомленні відзначається: "Щоденно підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у ході виконання бойових завдань знищується озброєння, бойова техніка та жива сила противника – окупаційних військ ЗС російської федерації.
Також, ми публікуємо особисті документи російських окупантів – військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу ЗС РФ, які були знищені в районі міста Київ.
Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним Силам України!"
Будь ласка, зачекайте...
Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.
Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
Грамотні операції, як по книжці. Не дають кацапів жодних шансів.
**** ...москалів.
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Слава нації
Смерть москалям
4-й закон Ньютона - фізіка, а проти неї не попреш...
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А де ж мАсквічі та петербуржці
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https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg