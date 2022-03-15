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У Києві пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Війна в Україні

Очевидці повідомляють про низку вибухів у столиці України, повітряна тривога діяла майже 3 години.

Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, інформує "Еспресо.TV", передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.

У Києві пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку 01

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За даними, ДСНС боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій в Подільському районі. Внаслідок влучання сталась пожежа з 1 по 5 поверхи.


У Києві пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку 02

О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Рятувальники врятували одну людину, яка зараз госпіталізована до лікарні.

В телеграм-каналі Киїів Оперативний опубліковано відео.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Гидота касабська.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 07:55
+15
Та *** жеж вашу медь- скільки вже раз казали НЕ НАЗИВАТИ КООРДИНАТИ ПИТЛЬОЛТІВ !!
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15.03.2022 08:00
+13
Ну щас начнется. Беготня на бессмысленные переговоры и осадное положение украинских городов на месяцы. А люська арестович расскажет,что всё прекрасно.
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15.03.2022 08:04
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Гидота касабська.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 07:55 Відповісти
Ми так і будемо чекати ?
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15.03.2022 08:00 Відповісти
Можешь не чекати. Роби щось.
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15.03.2022 08:16 Відповісти
Це ж треба виключити ноутбук і встати з дивану.
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15.03.2022 08:23 Відповісти
А кто тебя заставляет ждать? записывайся в терроборону и иди убивать москалей. или иди в военкомат-если есть опыт службы в армии-сейчас какраз новая волна мобилизации
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16.03.2022 05:43 Відповісти
Київщина

ДСНС:
15 березня, в районі Осокорків по вул. Садовій, внаслідок обстрілу сталося влучання *********** в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.
https://t.me/operativnoZSU/13609
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15.03.2022 08:00 Відповісти
Та *** жеж вашу медь- скільки вже раз казали НЕ НАЗИВАТИ КООРДИНАТИ ПИТЛЬОЛТІВ !!
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15.03.2022 08:00 Відповісти
Не кіпішуйте, "в районі Осокорків по вул. Садовій" і "по вул. Мостицькій в Подільському районі" через дві години після події - це вже просто "новина для преси", яка анітрохи нікому з ворогів не допоможе.
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15.03.2022 08:13 Відповісти
Это прилет обломков сбитых ракет, а не самих ракет, и вчера были такие же обломки ракет. Во время переговоров ху..ло особенно усердно лупит по Киеву. Спасибо ПВО.
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15.03.2022 08:15 Відповісти
а чому від обломків такі ушкодження по всьому будинку як від вибухової хвилі і все горить?
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15.03.2022 09:28 Відповісти
Залишки палива. На жаль, збиті крилаті ракети теж досить смертоносні.
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15.03.2022 11:23 Відповісти
Ракета ПВО, не попадает в цель, вернее - крайне редко. Она подрывается рядом, соответственно обломки довольно крупные.
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15.03.2022 11:30 Відповісти
https://www.facebook.com/100017184346669/videos/254177946923825/
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15.03.2022 08:03 Відповісти
Эксцесс исполнителя снова?
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15.03.2022 08:03 Відповісти
Ну щас начнется. Беготня на бессмысленные переговоры и осадное положение украинских городов на месяцы. А люська арестович расскажет,что всё прекрасно.
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15.03.2022 08:04 Відповісти
А нафига указывать координаты? Максимум можно указать район. Да и то..... Пипец.
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15.03.2022 08:10 Відповісти
Пля...так куди ти знаєш летить некеровані ракета !? Направлення місто дали .
Керовані то у ***** пшик залишилось ..Була інфа
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15.03.2022 08:14 Відповісти
Пс))) Тому стрибайте у сховок коли тревога , та сидять там до закінчення.
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15.03.2022 08:17 Відповісти
Я з кацапи не спілкуюся
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15.03.2022 08:20 Відповісти
Московские нацисты стреляют по домам преимущественно ночью, когда люди спят.
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15.03.2022 08:17 Відповісти
Кто -нибудь знает что-нибудь об остановке в Мелитополе? Зверьки туда и вправду подтянулись?
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15.03.2022 08:24 Відповісти
В Мариуполе, извиняюсь
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15.03.2022 08:25 Відповісти
имел ввиду кадыровцев под Мариуполем
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15.03.2022 08:28 Відповісти
кадирівці це клоуни, вони не полізуть на Азов в Маріуполі.
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15.03.2022 08:30 Відповісти
Це просто ранкова нагадувалочка тим, хто там вже хоче дружить з пропагандистською мразотою типу "смєлой" Овсяннікової, яка на оце все підбивала росіян
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15.03.2022 08:25 Відповісти
Та нафф нам та " коза :..
Її вже час накаже
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15.03.2022 08:27 Відповісти
ти гля кацапи превзулися з кірзи у кори не домогло
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15.03.2022 08:30 Відповісти
тримай ще від ЗСУ та гарне та чудове https://twitter.com/i/status/1503573277398208514
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15.03.2022 08:34 Відповісти
Київ могли обстрілювати з першого дня. Але почали з 19-го...
Отже, раніше не було команди такої.
Треба їх відсунути від Києва хоча б на 30 км.
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15.03.2022 08:30 Відповісти
очевидно, почали здогадуватись, що парад в Києві провести не вдасться.
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15.03.2022 08:31 Відповісти
За " поребрик " су...і напалмом
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15.03.2022 08:34 Відповісти
Київ обстрілюють з першого дня.
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15.03.2022 08:38 Відповісти
кацапи фільму знімати хотіли усе як на навчаннях але щось пішло не так
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15.03.2022 08:41 Відповісти
Давай не розказуй мені. З якого міста ти пишеш? Київ до вчорашнього дня артою не обстрілювали
Ракети прилітали, але арта не била по Києву.
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15.03.2022 09:11 Відповісти
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15.03.2022 10:52 Відповісти
С**а, Київ вже починає нагадувати якись Ліван.
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16.03.2022 21:54 Відповісти
 
 