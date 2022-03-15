У Києві пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТО

Очевидці повідомляють про низку вибухів у столиці України, повітряна тривога діяла майже 3 години.

Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, інформує "Еспресо.TV", передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.

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За даними, ДСНС боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій в Подільському районі. Внаслідок влучання сталась пожежа з 1 по 5 поверхи.







О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Рятувальники врятували одну людину, яка зараз госпіталізована до лікарні.

В телеграм-каналі Киїів Оперативний опубліковано відео.