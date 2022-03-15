У Києві пролунали вибухи, пошкоджено багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Війна в Україні
Очевидці повідомляють про низку вибухів у столиці України, повітряна тривога діяла майже 3 години.
Повідомляється, що гучні вибухи пролунали о 4 ранку, а згодом – через годину пізніше, інформує "Еспресо.TV", передає Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі повідомили що пошкоджено багатоповерхівку у західній частині міста, у будинку виникла пожежа, у сусідніх – повибивало шибки. Також повідомляють про вибухи на Лівому березі та у центральній частині столиці.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 3:45, відбій пролунав о 6:06.
За даними, ДСНС боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій в Подільському районі. Внаслідок влучання сталась пожежа з 1 по 5 поверхи.
О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Рятувальники врятували одну людину, яка зараз госпіталізована до лікарні.
В телеграм-каналі Киїів Оперативний опубліковано відео.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
ДСНС:
15 березня, в районі Осокорків по вул. Садовій, внаслідок обстрілу сталося влучання *********** в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.
О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.
https://t.me/operativnoZSU/13609
Керовані то у ***** пшик залишилось ..Була інфа
Її вже час накаже
Отже, раніше не було команди такої.
Треба їх відсунути від Києва хоча б на 30 км.
Ракети прилітали, але арта не била по Києву.