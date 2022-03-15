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Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 15 березня у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.

Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 01
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 02
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 03
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 04
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 05
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 06
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 07

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Від ДСНС залучено 45 чоловік особового складу та 6 од. техніки.

Крім того, повідомляється, що у цьому ж районі внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах. О 05:36 загорання локалізовані.

Від ДСНС залучено 10 осіб та 5 од. техніки.

Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 08
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 09
Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС 10

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Топ коментарі
+13
РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
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15.03.2022 08:32
+10
поки що обстрілюють. Бомбардувати сцять, бо тут є ПВО.
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15.03.2022 08:38
+8
Ну что Лавров? Там в шеснаре Азов засел? Или штаб Яроша? Гори в аду лошадь со своим боссом х...ом
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15.03.2022 08:42
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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15.03.2022 08:32 Відповісти
Это уже нацизм.
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15.03.2022 11:07 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКИ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТ У ПЕКЛІ...
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15.03.2022 08:33 Відповісти
тварі вже бомбардують Київ напряму
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15.03.2022 08:37 Відповісти
поки що обстрілюють. Бомбардувати сцять, бо тут є ПВО.
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15.03.2022 08:38 Відповісти
як на мене це ще гірше, бо вони настоко близько шо мають змогу обстрілювати?
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15.03.2022 08:41 Відповісти
Километрах в 30 если верить Гугл картам, вполне всякие гвоздики и пионы могут добить(
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15.03.2022 08:44 Відповісти
в самому старшному сні таке не снилося.
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15.03.2022 08:47 Відповісти
часа в 4 адов грохот разбудил, понимаю так, что 16 этажка это борщага, километра три от меня. Мрази редкостные.
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15.03.2022 08:57 Відповісти
ніколи не пишіть де саме були вибухи.
бодай та здохне, кацапня...
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15.03.2022 09:11 Відповісти
Я и не писал, 3 километра расстояние, могущее быть в любом направлении от точки события, тем более, что даже в тексте новости новости адрес не казан. Про это я в курсе.
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15.03.2022 09:57 Відповісти
Нелюди!!!
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15.03.2022 08:37 Відповісти
Я не розумію, ці покидьки вже влізли в столицю, чи то тільки прильоти?
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15.03.2022 08:40 Відповісти
Ти дурак?
Вони ні в Харків, ні в Маріуполь, ні в Чернігів не влазили.
Арта ствольна і реактивна може бити на 20-40 км
Просто раніше в них не було наказу стріляти по Києву. А зараз вже є....
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15.03.2022 08:50 Відповісти
"Росія прикріплює до своїх балістичних ракет "Іскандер-М" спеціальні "ракети-обманки". Вони відволікають на себе українські засоби протиповітряної оборони і дають можливість основним снарядам влучати у ціль.
"Обманки" завдовжки біля 30 см. Вони виділяють багато тепла і тому радари ППО сприймають їх за основну ціль, повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела." ©
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15.03.2022 08:40 Відповісти
Ага, ******...
Жодна ППО не дає 100% захисту. Все питання в кількості ракет.
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15.03.2022 08:48 Відповісти
Радари ППО реагують не на тепло!
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15.03.2022 08:53 Відповісти
Скільки там полонених годують і поять чаєм у Києві? Будемо і далі брати в них інтерв'ю ???
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15.03.2022 08:40 Відповісти
Вже всі руські окупанти знають про окупацію України, то пора закінчувати це шоу з полоненими.Відрубати їм руки та відправити назад до росії
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15.03.2022 08:45 Відповісти
На обмін ..
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15.03.2022 08:49 Відповісти
Якщо ми вже взяли в полон то повинні піклуватися про них. Інакше ніяк. Друге питання чи варто брати ще?
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15.03.2022 18:56 Відповісти
Ну что Лавров? Там в шеснаре Азов засел? Или штаб Яроша? Гори в аду лошадь со своим боссом х...ом
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15.03.2022 08:42 Відповісти
ДСНСники і в мирний час герої, а сьогодні вони і поготів
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15.03.2022 08:49 Відповісти
Зачем опять писать координаты? Там сейчас спасают людей , Вы это делаете как диверсанты ?
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15.03.2022 08:52 Відповісти
Підараси. Почали запалювальними цивільних обстрілювати!
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15.03.2022 08:55 Відповісти
Одна 16-ти поверхівка, інший будинок готельного типу....
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15.03.2022 09:10 Відповісти
Не пишіть координати, *****!
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15.03.2022 09:18 Відповісти
единственная озабоченность, которую выразили рашисткие ублюдки - это то, что у них не загружаются новые музыкальные треки..., рашисты это не люди, это однозначно и должны быть уничтожены тотально и безоговорочно...
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15.03.2022 09:03 Відповісти
Ага, да сльоз прям, що не пасмакують біг-маки з колою, в інстаграмє не пазаліпать..
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15.03.2022 09:20 Відповісти
Геращенко пiдкоригував...?!
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15.03.2022 09:06 Відповісти
Карлик брыжжет слюной в бессильной злобе..
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15.03.2022 10:05 Відповісти
 
 