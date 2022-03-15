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Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 15 березня у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, на місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.
Від ДСНС залучено 45 чоловік особового складу та 6 од. техніки.
Крім того, повідомляється, що у цьому ж районі внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах. О 05:36 загорання локалізовані.
Від ДСНС залучено 10 осіб та 5 од. техніки.
Топ коментарі
+13 Lvbnhj
показати весь коментар15.03.2022 08:32
+10 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар15.03.2022 08:38
+8 Василий Волобуев
показати весь коментар15.03.2022 08:42
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Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
бодай та здохне, кацапня...
Вони ні в Харків, ні в Маріуполь, ні в Чернігів не влазили.
Арта ствольна і реактивна може бити на 20-40 км
Просто раніше в них не було наказу стріляти по Києву. А зараз вже є....
"Обманки" завдовжки біля 30 см. Вони виділяють багато тепла і тому радари ППО сприймають їх за основну ціль, повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела." ©
Жодна ППО не дає 100% захисту. Все питання в кількості ракет.