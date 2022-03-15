Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель
"Так, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Знайшли та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Вночі близько 23:30 ворожі снаряди завдали збитків торговельним майданчикам і житловим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Там сталася пожежа, що швидко поширилася на значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.
Крім того, протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвалися.
Будь ласка, зачекайте...
Ми захищаємо свою землю від нападників.
...
Слава нації
Смерть москалям