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Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель

"Так, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Знайшли та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Вночі близько 23:30 ворожі снаряди завдали збитків торговельним майданчикам і житловим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Там сталася пожежа, що швидко поширилася на значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

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Крім того, протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвалися.

Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 01
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 02
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 03
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 04
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 05
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 06
Рятувальники в Харкові знайшли під завалами тіла семи загиблих, - ДСНС 07

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15.03.2022 08:48 Відповісти
 
 