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Війська РФ зруйнували інтернат, міську лікарню та три школи в Рубіжному. Загинуло 4 людини, - Гайдай
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Рубіжне на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайчай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Рубіжному російські окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. Загинули чотири людини. Обстріли не припиняються", - зауважив він.
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Roman Kol
показати весь коментар15.03.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 0
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