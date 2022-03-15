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Війська РФ зруйнували інтернат, міську лікарню та три школи в Рубіжному. Загинуло 4 людини, - Гайдай

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Рубіжне на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайчай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Рубіжному російські окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. Загинули чотири людини. Обстріли не припиняються", - зауважив він.

Війська РФ зруйнували інтернат, міську лікарню та три школи в Рубіжному. Загинуло 4 людини, - Гайдай 01

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15.03.2022 09:07 Відповісти
 
 