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Маріуполь (816) техніка (317) Азов (240)

Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя з полку Азов продовжують тримати оборону міста. Бої за український Маріуполь продовжуються, не зважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Бійці філігранно знищують техніку окупанта та захищають мирне населення.

Добірку світлин розмістили у телеграм-каналі полку Азов, інформує Цензор.НЕТ

Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 01
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 02
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 03
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 04
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 05
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 06
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 07
Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі 08

Також читайте: За добу бійці Азову знищили 7 одиниць російської техніки та 17 ворожих спецпризначенців ГРУ

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Топ коментарі
+86
Героям слава!
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15.03.2022 09:30
+72
Слава Азову! Слава Україні! Смерть москальскій гидоті!!!
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15.03.2022 09:31
+46
Слава Азову, Слава героям Украины!
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15.03.2022 09:31
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Героям слава!
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15.03.2022 09:30 Відповісти
Файно
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15.03.2022 09:31 Відповісти
Слава Азову! Слава Україні! Смерть москальскій гидоті!!!
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15.03.2022 09:31 Відповісти
Слава Азову, Слава героям Украины!
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15.03.2022 09:31 Відповісти
навіщо поширювати брехню і пропаганду москальську ?
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15.03.2022 09:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
хто зна чи то брехня...
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15.03.2022 09:44 Відповісти
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:33 Відповісти
До сліз))
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15.03.2022 10:37 Відповісти
ааааааааааааа!!!!!!! поржал !!!! ну спасибо братан, разрядил мозг .
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15.03.2022 11:34 Відповісти
Як вони там тримаються тільки... Шана вам, захисники наші!!! Героям Слава!
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15.03.2022 09:33 Відповісти
Чув перехват дзвінка орка мамі. Каже всі , хто в Маріуполь входили ,ще не виходили звідти.
А завдання - взять Маріуполь.
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15.03.2022 09:33 Відповісти
Гарні фотки... Хочу ще... Іншим нашим військовим раджу побільше таких фото виставляти... По них потім будуть наші ппавнуки вивчати історію... Це наша історія, тому знвмайте більше вбитих росіян і їх техніки.
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15.03.2022 09:33 Відповісти
Красавчики
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15.03.2022 09:34 Відповісти
їбоште їх сонечки. я жінка. війшла під паролем чоловіка.
він дурний. опер .
слава україні.
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15.03.2022 09:34 Відповісти
він дурний. опер . (с)

Ваш чоловiк зовсiм не дурний, вiн давно на формi , порядна , адекватна , розумна людина.

Героям Слава!
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15.03.2022 10:00 Відповісти
*форумi
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15.03.2022 10:01 Відповісти
Гарно попрацювали!
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15.03.2022 09:35 Відповісти
держитесь, ребята, пусть хранит вас господь...
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15.03.2022 09:39 Відповісти
красиво поймали в узком месте
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15.03.2022 09:40 Відповісти
Это техника. Такие фотки радуют. А прикинь, сколько дохлых репоедов валяется возле этих танчиков и бетеров.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Слава Украине !
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15.03.2022 09:41 Відповісти
взвод элиты на бмп 3 или 4 ре плюс 2 т 72 бм3 кацапы дебилы ? их Грозный не чему не научил идиоты необучаемые
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15.03.2022 09:52 Відповісти
Да как их могли научить? Там было прошлое поколение! А этих тут научат! Они же на учениях? Вот и получат дипломы! Посмертно!
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15.03.2022 09:56 Відповісти
вторая армия мира они говрили какие парады какие учения показушные а в реале на труп рузге вани из десантуры мочится бывший гопарь что решил пойти в Тероборону
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15.03.2022 09:58 Відповісти
Украинский Мариуполь это могильник для кацапской мрази ,это слава УКРАИНСКОГО ОРУЖИЯ и гордость УКРАИНСКОГО ДУХА ! Смерть кацапским оккупантам ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:42 Відповісти
Слава Героям Маріуполя!
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15.03.2022 09:44 Відповісти
Герої!!!!
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15.03.2022 09:44 Відповісти
Молодці АЗОВЦІ !!!
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15.03.2022 09:50 Відповісти
Груды железного дерьма! Но как красиво выглядит! Можно картины маслом писать! СЛАВА ВСУ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.03.2022 09:53 Відповісти
браво! не хило покрошили!
а есть чего у них там ********???
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15.03.2022 09:54 Відповісти
УБЕЙ РАКЕТЧИКА!

Сергей Ирза

Убей ракетчика! Не надо брать их в плен!

Один убл@юдок стоит ста под@онков,

Которых Путин поднял бл@ядь с колен,

На них «ЗА СМЕРТЬ» звенят медали звонко!

Пусть на подушках - лёжа не звонят,

Пусть на гробах красуются, на стенах…

Их всё равно, живые не простят,

Не надо брать, «не буду больше…», в плен их!

Не надо брать, «простите, я не знал…»,

Убей ракетчика! Тебе Страной зачтётся!

Зайди им в тыл, устрой им «тронный зал»,

Пускай ракетчик рвотой захлебнётся!

Убей ракетчика! Не надо брать их в плен!

Один убл@юдок стоит ста под@онков,

Которых Путин поднял бл@ядь с колен,

На них «ЗА СМЕРТЬ» звенят медали звонко!

15.03.2022

Двадцатый день Отечественной

войны украинского народа с рашистско-

фашистскими захватчиками.

Слава Украине! Героям Слава!
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15.03.2022 09:54 Відповісти
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15.03.2022 09:57 Відповісти
Аксельбанти йому до лиця.
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15.03.2022 10:01 Відповісти
Азов - герої, але скільки можна битися в оточенні? Треба і **********, і їжа, і вода. І поранених треба лікувати.
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15.03.2022 10:05 Відповісти
Слава ЗСУ, воїнам ТО, волонтерам, патріотам України! Ми переможемо!
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15.03.2022 10:12 Відповісти
Интересно, на сколько у них боеприпасов и продовольствия осталось?
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15.03.2022 10:18 Відповісти
Вистачить,щоб вбити кожного москаля !
Смерть ворогам України !
АЗОВці-КІБОРГИ !!!
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15.03.2022 10:22 Відповісти
Дякую ! Низько вклоняюсь ! Справжні ГЕРОЇ !
Смерть москалям-ворогам !
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15.03.2022 10:19 Відповісти
Слава Украине!
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15.03.2022 10:33 Відповісти
Герои нашего времени.
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15.03.2022 10:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!кацапы их боятся как огня!
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15.03.2022 10:46 Відповісти
Відремонтуйте цю техніку, якщо це можливо і валіть ними кацапню.
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15.03.2022 10:53 Відповісти
Необязательно.Танк,БМП,БТР, обездвиженные закапываются в грунт по самую башню и получаются прекрасные огневые точки
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15.03.2022 12:41 Відповісти
Азовцы напоминают Терминатора:" I need your clothes boots and motorcycle"
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15.03.2022 10:58 Відповісти
красавчики! надеюсь гдето неоффициально и фото трупиков выложат, мне нужен свежий материал для забрасывания свнсобакам в тг каналы
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15.03.2022 11:03 Відповісти
 
 