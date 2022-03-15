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Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Маріуполя з полку Азов продовжують тримати оборону міста. Бої за український Маріуполь продовжуються, не зважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Бійці філігранно знищують техніку окупанта та захищають мирне населення.
Добірку світлин розмістили у телеграм-каналі полку Азов, інформує Цензор.НЕТ
Топ коментарі
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А завдання - взять Маріуполь.
він дурний. опер .
слава україні.
Ваш чоловiк зовсiм не дурний, вiн давно на формi , порядна , адекватна , розумна людина.
Героям Слава!
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Слава Украине !
а есть чего у них там ********???
Сергей Ирза
Убей ракетчика! Не надо брать их в плен!
Один убл@юдок стоит ста под@онков,
Которых Путин поднял бл@ядь с колен,
На них «ЗА СМЕРТЬ» звенят медали звонко!
Пусть на подушках - лёжа не звонят,
Пусть на гробах красуются, на стенах…
Их всё равно, живые не простят,
Не надо брать, «не буду больше…», в плен их!
Не надо брать, «простите, я не знал…»,
Убей ракетчика! Тебе Страной зачтётся!
Зайди им в тыл, устрой им «тронный зал»,
Пускай ракетчик рвотой захлебнётся!
Убей ракетчика! Не надо брать их в плен!
Один убл@юдок стоит ста под@онков,
Которых Путин поднял бл@ядь с колен,
На них «ЗА СМЕРТЬ» звенят медали звонко!
15.03.2022
Двадцатый день Отечественной
войны украинского народа с рашистско-
фашистскими захватчиками.
Слава Украине! Героям Слава!
Смерть ворогам України !
АЗОВці-КІБОРГИ !!!
Смерть москалям-ворогам !