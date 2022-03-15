Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Захисники Маріуполя з полку Азов продовжують тримати оборону міста. Бої за український Маріуполь продовжуються, не зважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Бійці філігранно знищують техніку окупанта та захищають мирне населення.

Добірку світлин розмістили у телеграм-каналі полку Азов, інформує Цензор.НЕТ

















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