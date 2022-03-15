СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За допомогою колаборанта ворог погрожував українським військовим, передавав інформацію російським окупантам.
Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, інформуэ Цензор.НЕТ.
Відомо, що за допомогою цього колаборанта ворог:
анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
" Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - обіцяють у Службі безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Є набагато цікавіші способи донести до ватнорилої голови інформацію про неприпустимість його діяння.
shorturl.at/egiAH
@ibubenagain
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2 ч
Путин 24 февраля говорил, что Киев возьмут за три дня.
Сейчас он говорит, что небо над Москвой надежно прикрыто нашим ПВО.
2. Закопати негідника.
https://www.youtube.com/channel/UCz63ar5uANqYTKJIwnUQucw
передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Ххх
Може ето сам Путин?