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СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За допомогою колаборанта ворог погрожував українським військовим, передавав інформацію російським окупантам.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, інформуэ Цензор.НЕТ.

Відомо, що за допомогою цього колаборанта ворог:

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

" Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - обіцяють у Службі безпеки України.

Також читайте: СБУ відзвітувала про затриманих диверсантів, одна допомагала бомбити Сєверодонецьк
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Топ коментарі
+54
Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
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15.03.2022 10:25
+34
Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
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15.03.2022 10:26
+30
Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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15.03.2022 10:26
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Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
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15.03.2022 10:25 Відповісти
Це занадто гуманно... П'ять хвилин покарання це ніщо...
Є набагато цікавіші способи донести до ватнорилої голови інформацію про неприпустимість його діяння.
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15.03.2022 10:46 Відповісти
Руки в кислоту,на зону з 15 річним сроком!Щоб вийшов в 2037 році.
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17.03.2022 04:20 Відповісти
Може, його було б доцільно використати в зливанні потрібної інфи кацапам?
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15.03.2022 10:26 Відповісти
Там в СБУ такі "специ" що мені здається що вони зловили якогось дебіла з VPN який щось там інструкції робив.
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15.03.2022 10:29 Відповісти
****!!!
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15.03.2022 10:26 Відповісти
Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
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15.03.2022 10:26 Відповісти
******** ратрелять
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15.03.2022 10:26 Відповісти
Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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15.03.2022 10:26 Відповісти
Не надо переживать, на это и расчёт, их дело посеять панику или как минимум вывести людей из себя. Нам своё дело делать надо.
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15.03.2022 10:51 Відповісти
А зекон про коллаборацію підписаний?
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15.03.2022 10:26 Відповісти
❗️Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Грозит до 15 лет.

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15.03.2022 10:43 Відповісти
Можна посилання?
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15.03.2022 10:48 Відповісти
Тебе в гуглі забанили?

shorturl.at/egiAH
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15.03.2022 11:05 Відповісти
11 діб соплі жувало.
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15.03.2022 12:01 Відповісти
Чим від зради відрізняється?
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15.03.2022 12:15 Відповісти
судя по сказанному по крайней мере заслуживает на расстрел
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15.03.2022 10:27 Відповісти
Шконку возле параши ему уже принотовили?
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15.03.2022 10:27 Відповісти
Два стільці - один з піками точьоними, а другий зрозуміло з чим...))
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15.03.2022 10:33 Відповісти
Думаю юбку уже ему надели, арестанты и раньше не были добрыми и чуткими , а сейчас и с дачками и свиданками проблемы . Вот и свежая лариса заехала, выпишут по полной.
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15.03.2022 10:36 Відповісти
покажите личико..
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15.03.2022 10:30 Відповісти
нема жалю до цієї гниди! після допиту повісити. не хочу, щоб на мої податки кормили цю істоту.
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Если не расстрел, то пожизненное заключение.
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15.03.2022 10:41 Відповісти
разорвать тварь на куски!
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15.03.2022 10:42 Відповісти
Оцифруйте его немедленно. 7.09.1998 - 15.03.2022
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15.03.2022 10:42 Відповісти
Закопать живым
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15.03.2022 10:45 Відповісти
ibubenagain


@ibubenagain

·
2 ч



Путин 24 февраля говорил, что Киев возьмут за три дня.
Сейчас он говорит, что небо над Москвой надежно прикрыто нашим ПВО.
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15.03.2022 10:46 Відповісти
Чого у нього ще лешні не відважні?
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15.03.2022 10:55 Відповісти
Хоч би одному подарували 9 грам, дивись, і зрадників і колаборантів стало би менше.
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15.03.2022 10:56 Відповісти
З такими уродами треба щось робити показово, а не ховати обличчя. Мародерів з голими сраками до стовпа прив'язують, цих треба якось виділяти окремо.
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15.03.2022 10:56 Відповісти
к стенке.
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15.03.2022 10:59 Відповісти
На Фейсбуці робиться якась лажа - мене за останні тижні четвертий раз блокують і тут же знімають бан.Останній раз це було за невинне питання -яка суттєва різниця між "вторгненням" і "війною"?
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Цукорберг до сих пір не пойняв шо тут коїться.
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15.03.2022 11:04 Відповісти
1. Вибити всю важливо інфу.
2. Закопати негідника.
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15.03.2022 11:03 Відповісти
Для чого ховають морду?
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15.03.2022 11:04 Відповісти
Думаю, щоб його куратори не впізнали.
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15.03.2022 11:12 Відповісти
треба знайти цього покидька,я кий сидить у ЄС і несе дичину

https://www.youtube.com/channel/UCz63ar5uANqYTKJIwnUQucw
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15.03.2022 11:12 Відповісти
Манік'юрними ножничками потрібно пальчики відрізати , якими він телефонував кацапам 😠
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15.03.2022 11:14 Відповісти
Обращайтесь с такими особо жестоко! Весь мир держит кулаки за Украину, а тут такая заноза и прямо в её сердце! Таких нельзя прощать ни при каких обстоятельствах!
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15.03.2022 11:21 Відповісти
анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні Джерело: https://censor.net/ua/p3325240

передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників Джерело: https://censor.net/ua/p3325240

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії Джерело: https://censor.net/ua/p3325240
Ххх

Може ето сам Путин?
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15.03.2022 11:31 Відповісти
До ДБР у фСБУ питань нема?
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15.03.2022 11:43 Відповісти
СОБАЦІ-СОБАЧЧЯ СМЕРТЬ!!!…
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15.03.2022 12:24 Відповісти
А чи на часі замальовані обличча затриманних зрадників та колаборантівв умовах военного часу
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15.03.2022 14:07 Відповісти
Хакер подлежит декапитации на машине доктора Гильотта тупым лезвием.
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15.03.2022 15:22 Відповісти
 
 