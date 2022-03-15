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Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни захопили російські гармати та боєприпаси до них.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Девіз російського "воєнторга" - Збройним Силам України безкоштовно! Дякуємо за новенькі гармати. І за бонус - боєприпаси до них", - йдеться у повідомленні.
"Контратака украінських військ під Миколаєвом. Захоплена друга батарея гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни тікали в повній паніці, все кинули разом з боєприпасами", - розповів пізніше подробиці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+24 Перехватчик
показати весь коментар15.03.2022 11:17
+14 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар15.03.2022 11:18
+10 Назар Курта
показати весь коментар15.03.2022 11:27
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Видел через Белгород шла колона С300ПТ, видимо они сами уже поняли что всё это аналоговнет воевать не способно и начинают подвозить советское оружие, которое воевать таки способно аж бегом, правда в каком оно состоянии после рукожопов большой вопрос.