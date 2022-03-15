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Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни захопили російські гармати та боєприпаси до них.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Девіз російського "воєнторга" - Збройним Силам України безкоштовно! Дякуємо за новенькі гармати. І за бонус - боєприпаси до них", - йдеться у повідомленні.

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"Контратака украінських військ під Миколаєвом. Захоплена друга батарея гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни тікали в повній паніці, все кинули разом з боєприпасами", - розповів пізніше подробиці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 01
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 02
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 03
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 04
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Топ коментарі
+24
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15.03.2022 11:17
+14
Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
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15.03.2022 11:18
+10
Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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15.03.2022 11:27
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звідкись шини притягнули..
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15.03.2022 11:15 Відповісти
майдан против пуйла почти в каждом селе теперь. россиянским даанникам (кадырова) не простят и не забудут!!!
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15.03.2022 11:46 Відповісти
це файно.
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15.03.2022 11:17 Відповісти
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15.03.2022 11:17 Відповісти
Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
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15.03.2022 11:18 Відповісти
гармати гарні... чи є чим їх відвезти разом з боєкомплектом нам на передову? чи знищувати на місці то все лихо?
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15.03.2022 11:19 Відповісти
Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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15.03.2022 11:27 Відповісти
нащо нищити, як захопили ціле, поїде тепер кацапню стріляти
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15.03.2022 12:58 Відповісти
любой грузовик легко ее потянет
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Це модернізована М-30.Вага М-30 -1т 450кг.Джип легко потягне .Звичайно третя станина додає ваги, но нищити таку красу,по безгосподарськи. Дуже потужна зброя.Вогневий взвод-3 гаубиці.Напевне наші спалили тягачі, частіше це Урали, і гаубиці залишилися нам.
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15.03.2022 16:29 Відповісти
Хороший улов, ребята!
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15.03.2022 11:29 Відповісти
Кацапським майном кацапам по рилу
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15.03.2022 11:32 Відповісти
Молодці, а тепер розверніть в сторону орди і в"є...ь по них.
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15.03.2022 11:33 Відповісти
Вот я ещё путаюсь в украинском языке иногда. Увидел слово гармата, подумал что речь о Т-14 Армате, безаналоговой и лучшей в мире. Думаю, ёпта... Неужели завелась и доехала! Ошибся... Видимо так и не смогли завести
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15.03.2022 11:45 Відповісти
Какие там Арматы, я на фото уже видел кучу Т-72Б. А ещё в Бресте и Мозыре стоят С400 которые должны были закрыть небо до Карпат, должны были...
Видел через Белгород шла колона С300ПТ, видимо они сами уже поняли что всё это аналоговнет воевать не способно и начинают подвозить советское оружие, которое воевать таки способно аж бегом, правда в каком оно состоянии после рукожопов большой вопрос.
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15.03.2022 14:16 Відповісти
Я думал С300ПТ сняты с вооружения... Все таки моральное устаревание никто не отменял, даже если физически они не проржавели нахрен. Они в конце 70-х производились, и тогда уже отставали от натовских стандартов
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15.03.2022 14:28 Відповісти
Нифига они там не отставали от НАТОвских стандартов. Пэтриот, старее С300, и имеет меньший радиус, приемущество только в мобильности. С300 ещё модернизировать и модернизировать, все эти сказки про возможности НАТО "закрыть воздушное пространство до Урала" вызывают у ПВОшников только насмешки. НАТО может закрыть нам небо полностью только с помощью авиации, поэтому они и пока не соглашаются на такой шаг. С300 которые уцелели поиземляют кацапские самолеты сейчас просто в промышленных масштабах. Проблема Украины не в качестве ПВО а в её недостатке на такой большой театр боевых действий.
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15.03.2022 14:37 Відповісти
Приставка "ПТ" это обозначение транспортировки, "передвижной транспортируемый", то есть тягачами. Есть ещё С300 ПС - передвижной самоходный, т. е. весь комплекс стоит на МАЗ 543.
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15.03.2022 14:41 Відповісти
А были модификации? Пэтриот РАС-3 - это относительно новая разработка
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15.03.2022 15:03 Відповісти
Были, но более детальная информация под грифом, та и не скажет она вам ничего, люди которые смеялись над "кривизной земли", от слова совсем, не понимают что такое ПВО.
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15.03.2022 15:08 Відповісти
Знову по копаному, ще й посаженому!
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15.03.2022 12:10 Відповісти
С'їбались,бо знають що наші артистів в полон не беруть,а «з'їдають» живцем!!!
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15.03.2022 15:02 Відповісти
 
 