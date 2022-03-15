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Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни на Донбасі знищили та захопили 3 новітні російські танки Т-72Б3 зразка 2016 року, та 3 БМП-2.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 зразка 2016 року, та 3 БМП-2. Дякую за фото з передової Юрію Кочевенку!", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них. ФОТОрепортаж

Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 01
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 02
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 03
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 04
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Топ коментарі
+53
смерть русским оккупантам
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15.03.2022 11:23
+34
и не от старости.
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15.03.2022 11:24
+23
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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15.03.2022 11:25
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смерть русским оккупантам
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15.03.2022 11:23 Відповісти
и не от старости.
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15.03.2022 11:24 Відповісти
Бажано щоб від срачки…
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15.03.2022 11:28 Відповісти
Навпаки.... Нехай довго, ну дуже, живуть, як в 3,14Рашці чи північній Кореї
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15.03.2022 11:28 Відповісти
То нехай їх діти живуть і мучаються в сраній росії. Най повиздихають всі від голоду, що до них мчить!
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15.03.2022 12:04 Відповісти
Донбас донбасом, а київ треба рятувати.
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15.03.2022 11:24 Відповісти
Від кого, там військ більше ніж у всій московії.
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15.03.2022 11:32 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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15.03.2022 11:25 Відповісти
надеюсь их можно использовать, а то они слишком раздолбанные, как для хорошего дела
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15.03.2022 11:27 Відповісти
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15.03.2022 11:31 Відповісти
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15.03.2022 11:39 Відповісти
Білорусь.Гомель і Мозир.В Мозыре находится отряд дорожно-патрульнойГ службы полиции Чеченской республики РФ (на фото парковка гостиницы «Припять»).
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15.03.2022 11:27 Відповісти
Може і "муляж", тіпо Дирка прієхала..
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15.03.2022 11:29 Відповісти
для сопровождения чеченцев
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15.03.2022 11:29 Відповісти
Доп охрана. Покрошенных кадырок в белорусской области складывают. Эти мохнатки занимаются охраной конвоев, которые отправляют подсвинокв обратно в горы.
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15.03.2022 11:33 Відповісти
маєте на увазі..охорона шоб ніхто не бачив...так як ваш нік назву має)))
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15.03.2022 11:44 Відповісти
Вівцейоби " воюють", мерседеси, парковки, готелі. В Гостомелі не бажають запаркуватись?
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15.03.2022 11:34 Відповісти
Кадырковский "груз200" восвояси с мигалками сопровождать.
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15.03.2022 12:28 Відповісти
ВСУ, гвардейцы, вы красавчики!
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15.03.2022 11:30 Відповісти
Зер гут. Рашисти, сподіваюсь, випадково потрапили під гусениці.
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15.03.2022 11:35 Відповісти
а все ж таки гарнів козаків ми понарожали...
вони не терпіли - вони, не ми....
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15.03.2022 11:38 Відповісти
Когда "вторая армия мира" получит из Китая сухпайки с засушенной саранчой и тушёнку из летучих мышей, война заиграет новыми красками и запахами
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15.03.2022 11:49 Відповісти
обосрутся они и с китайскими пайками и без
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15.03.2022 13:21 Відповісти
Вчора дивився цикл фільмів "Історія війни", особливо про серпень 2014. МАЛО.
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15.03.2022 11:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1503665695355289608 красивое
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15.03.2022 11:51 Відповісти
я бы сказал - жесткое видио
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15.03.2022 11:55 Відповісти
Мотолига, але все одно трупи.
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15.03.2022 12:00 Відповісти
шо захопили ??? . . . металлобрухт ???
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15.03.2022 11:53 Відповісти
Ти засмутився? Не треба. Присядь на пляшку.
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15.03.2022 12:29 Відповісти
Как то непонятно описано захватили и уничтожили 3 или 3 захватили и 3 уничтожили
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15.03.2022 13:45 Відповісти
Честь і слава українським Воїнам Світла !
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18.03.2022 23:39 Відповісти
 
 