Британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію і пропонує свій дім для прихистку українців, - Кубраков. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр транспорту Великобританії Ґрант Шеппс, який запропонував власний будинок для біженців з України, допоміг створити потужну антиросійську транспортну коаліцію.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати своєму колезі міністру транспорту Великобританії Ґранту Шеппсу та його сім’ї за готовність прийняти українців, які тікають від війни, у себе вдома. З Ґрантом Шеппсом ми на постійному зв’язку. Саме з його проактивною допомогою ми буквально за 2 тижні змогли створити потужну антиросійську транспортну коаліцію", - зазначив Кубраков.
За його словами, у питанні санкцій та ізоляції Росії, зокрема, закритті морських портів для російських суден та обмеженні торгових операцій лідерство та ініціатива Великобританії та особисто пана Шеппса є вирішальними.
Кубраков розповів, що Шеппс вже подав відповідну заявку до державної програми "Homes for Ukraine", яка дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, які не мають родичів у Великобританії.
"Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності та готовність прийняти українців не лише у своїй країні, але й у найсакральнішому місці для кожної людини — у себе вдома", - зазначив міністр інфраструктури.
"Ми обов'язково переможемо, відбудуємо країну і повернемо наших громадян у їх рідні міста та помешкання. Це наша обіцянка Україні", - підкреслив Кубраков.
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Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.