УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12710 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
59 445 31
армія РФ (13507) війна (56620) Маріуполь (2821) техніка (1326) Азов (678)

Полк "Азов" розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя розбили один із підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, які намагалися захопити Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються оволодіти Маріуполем. Так, воїнами полку "Азов" був розбитий один з підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації. На фото – знищена бронетехніка загарбників. Маріуполь стоїть, Маріуполь обороняється!", - йдеться у повідомленні.

Полк Азов розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС 01
Полк Азов розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС 02
Полк Азов розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовці показали знищену техніку росіян у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Красиво горит лапотная техника. Молодцы Азовцы, так держить !
показати весь коментар
15.03.2022 12:06
+35
ховалися у житловій забудові падли рашистські
показати весь коментар
15.03.2022 12:06
+32
Слава Героям!
показати весь коментар
15.03.2022 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
показати весь коментар
15.03.2022 12:05 Відповісти
І на оновленій землі
Цапа не буде пітараса
А буде син, і буде мати
І будуть люди на землі
показати весь коментар
15.03.2022 12:07 Відповісти
Ребята, Вы лучшие...
Но что дальше? Нельзя оставлять их в полной блокаде...
показати весь коментар
15.03.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 12:05 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
Красиво горит лапотная техника. Молодцы Азовцы, так держить !
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
ховалися у житловій забудові падли рашистські
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
То руська смєкалка. Взагалі чого ви хотіли від рабочє-крєстьянской армії ? Лицарства? Вони завжди воювали підло, ховаючись за спідницями жінок
показати весь коментар
15.03.2022 12:11 Відповісти
Згідно методички Пуцлєра...
показати весь коментар
15.03.2022 12:14 Відповісти
то не хлопці то смесь дінаміта з ненавистю до кацапні!
показати весь коментар
15.03.2022 12:07 Відповісти
Красавцы. Надеюсь Голивуд снимет достойный фильм об этой войне и о наших героях. Весь мир сегодня говорит Слава Украине!
показати весь коментар
15.03.2022 12:07 Відповісти
І не один, і не тільки Голівуд... Пора і нам патріотичні фільми знімати а не ...
показати весь коментар
15.03.2022 13:17 Відповісти
Воины Украины это уже живая легенда.
показати весь коментар
15.03.2022 12:08 Відповісти
нормально нафигачили
показати весь коментар
15.03.2022 12:09 Відповісти
А біля будинку ростуть бярьозкі.
показати весь коментар
15.03.2022 12:10 Відповісти
Это тополя. Их в Мариуполе полно.
показати весь коментар
15.03.2022 12:20 Відповісти
А як так сталось, що вони впритул до житлового будинку стали?

А просто це не армія, це терористи!

Як і вся їхня недокраїна!
показати весь коментар
15.03.2022 12:10 Відповісти
Як сталося?
Дивне питання.
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
Из техники БТРы, тигры и тайфуны. Такую использует спецназ. Их Ылита. Теперь их там точно нет
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
скрізь і повсякчас!!!
показати весь коментар
15.03.2022 12:39 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
15.03.2022 12:17 Відповісти
бейте этих сук, режьте и кройте их, чем можете.
не тех животных, назвали тварями.
русские гниды))
показати весь коментар
15.03.2022 12:26 Відповісти
Не зря солдаты Вермахта называли их руссише швайн (русские свиньи)
Шинкуйте свиней!
показати весь коментар
15.03.2022 12:43 Відповісти
РЕСПЕКТ!СЛАВА ГЕРОЯМ!
показати весь коментар
15.03.2022 12:45 Відповісти
Защитники Мариуполя - великие герои, но будет ли к ним направляться какое-то подкрепление и помощь? Ведь они сами уже третью неделю в окружении, нужен удар или хотя бы какое-то отвлечение с тыла...
показати весь коментар
15.03.2022 13:22 Відповісти
Хорошо лаптям наваляли!
показати весь коментар
15.03.2022 13:25 Відповісти
Полк Азов пытались уничтожить по указке России,но ничего не вышло.Да и сейчас много фейков о якобы "фашистах" в полку.Очень обидно,что это подхватили и ватники хваленая зеленая власть в Украине.
показати весь коментар
15.03.2022 13:33 Відповісти
Аналытики стверджують.що пока оця погань не буде знищена зовсім.через кожні 10-30 років буде загроза війни...Це така орда.,простейшие. Що робити з залишками орків ? Думаю що каструвати чоловіків.,а іх жінки-рабині навіть не мають права народжувати.....і повинні бути позбавлення людськоі радості....Своіх дітей вони не виховали,не навчили,не захистили від рашиськоі влади,віддавши найцінніше -життя якомусь салдафону- ху@лу !!! Почитайте історію...В 1917 р такіж самі порхаті орки зробили з росіею...Висновки потрібно зробити дуже швидко
показати весь коментар
15.03.2022 13:40 Відповісти
Усе це добре, але чому не підтягнуть резерви для деблокування Маріуполя, це важливе місто!!!
показати весь коментар
15.03.2022 14:35 Відповісти
 
 