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Полк "Азов" розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Маріуполя розбили один із підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, які намагалися захопити Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються оволодіти Маріуполем. Так, воїнами полку "Азов" був розбитий один з підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації. На фото – знищена бронетехніка загарбників. Маріуполь стоїть, Маріуполь обороняється!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+46 Кот Бегемот b96e8d54
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+32 Ihor V
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Поверни в нашу державу
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і зав'яла рута.
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Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)
Цапа не буде пітараса
А буде син, і буде мати
І будуть люди на землі
Но что дальше? Нельзя оставлять их в полной блокаде...
А просто це не армія, це терористи!
Як і вся їхня недокраїна!
Дивне питання.
Слава нації
Смерть москалям.
не тех животных, назвали тварями.
русские гниды))
Шинкуйте свиней!