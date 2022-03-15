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Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити всю житлову інфраструктуру, яка була зруйнована внаслідок атака військ РФ.
Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - написав він.
Зеленський також опублікував фото масштабних руйнувань інфраструктури в населених пунктах України.
Топ коментарі
+20 Гарик Неинженер 728d2b05
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+19 YU ST
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эту проблему нужно срочно решать после войны!
https://twitter.com/burnter/status/1503467636058996741
Гарри, при этих "лесорубах" хотя бы на одну Украину хватило. Зараз це не на часі. Всі кошти повинні іти на ОБОРОНУ. Смерть ворогам!!!
А это... А в его зеленую черепушку не приходит, что таки придется отвечать за трехлетние "шашлычки"?
Місцеві осередки "слуг народу" підминають під себе розподіл гуманітарноі допомоги на місцях, звичайно, за відкати!
Особливо це стосується будматеріалів та продуктів харчування.
Ходять чутки, що голова ОДА на Волині замкнув на собі розмитнення гуманітарних вантажів, за 15% відкату.
Ви по-іншому просто не вмієте!