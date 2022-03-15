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Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити всю житлову інфраструктуру, яка була зруйнована внаслідок атака військ РФ.

Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - написав він.

Зеленський також опублікував фото масштабних руйнувань інфраструктури в населених пунктах України.

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Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 01
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 02
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 03
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 04
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 05
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 06
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 07
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 08
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 09
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
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15.03.2022 12:19
+19
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15.03.2022 12:13
+18
Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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15.03.2022 12:28
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15.03.2022 12:13 Відповісти
Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюються.
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15.03.2022 12:14 Відповісти
Прилёг отдохнуть. Сильно устал освобождать людей от злых бендеровцев с Азова))
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15.03.2022 12:16 Відповісти
подохшая и зажмуренная рашистская кацапсина - это очень хорошо. ))
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15.03.2022 12:57 Відповісти
Привіт зраднику!
На зміну вийшов?
'
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15.03.2022 12:20 Відповісти
Футболист Артем Дзюба заявил об отказе от игры за сборную Россию из-за войны в Украине, где живет много его родственников, сообщил ТАСС тренер Валерий Карпин.
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15.03.2022 12:19 Відповісти
Дзюба ватик неописуемый. Возможно родственники ему мозги вправили, хотя сомневаюсь
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15.03.2022 12:21 Відповісти
Всім в Україні на це *****.
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15.03.2022 12:48 Відповісти
Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
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15.03.2022 12:19 Відповісти
Та до *****! Возле него опять кроты стали орудовать, а оно опять в облака улетело... О_о
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Квартира квартирою, мені от цікаво як людина може отримати компенсацію за речі, що були у квартирі...одяг,меблі,гроші і т.п. Подавати в суд на "асвабадітєлєй" до сраки.
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15.03.2022 12:21 Відповісти
всё на$уй разворуется!
эту проблему нужно срочно решать после войны!
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15.03.2022 12:23 Відповісти
Після перемоги всіх популсітів-клоунів не ***!
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15.03.2022 12:25 Відповісти
Репарації з паРаши перекриють ці витрати @?
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15.03.2022 12:25 Відповісти
Коли це орки до Берестейки доїхали?

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15.03.2022 12:28 Відповісти
В перші дні війни. Тоді діряві і на оболоні покаталися.
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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15.03.2022 12:28 Відповісти
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15.03.2022 12:50 Відповісти
Меня терзают смутниє сомнєнія...якщо до справи візьмуться ті,що на дорогах крали- тоді вважай піпіпі..дєц!
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15.03.2022 12:32 Відповісти
Років 50 будемо відбудовуватися...
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15.03.2022 12:51 Відповісти
це те саме відео Лапіна вчора. подивиться и послухайте уважно

https://twitter.com/burnter/status/1503467636058996741
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15.03.2022 12:34 Відповісти
За все повинні платити кацапи. Якщо забрати все їхнє бабло,заарештоване в західних банках-на дві нових України вистачить.
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15.03.2022 12:35 Відповісти
"Якщо забрати все їхнє бабло,заарештоване в західних банках-на дві нових України вистачить. "

Гарри, при этих "лесорубах" хотя бы на одну Украину хватило. Зараз це не на часі. Всі кошти повинні іти на ОБОРОНУ. Смерть ворогам!!!
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15.03.2022 12:47 Відповісти
Щось мене напружують такі висловлювання з боку президента. Це якось цинічно виглядає,коли вся країна, кожен день,страждає і живе в страху від ракет і ніхто не знає коли прилетииь в твій дім,а все частіше вкидують це- ми відновимо. Як ви відновите? Ця падаль знищує в попіл людські життя. Ділять шкуру не вбитого ведмедя. На оборону гроші давайте.
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15.03.2022 12:41 Відповісти
Зеленський скучив за популізмом, тому й варнякає.
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15.03.2022 12:54 Відповісти
Об этом потом, уже сейчас едостаточно арестованых активов москалькой ымперии на сотни миллиародов баксов, с них можно через суд отстроить Украину, если паРашка потом откажется от репараций или не в состоянии будет их выплатить!
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15.03.2022 12:48 Відповісти
"Мы уже формируем фонды" - Мы разворуем все.
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15.03.2022 13:01 Відповісти
Трус и жадный до всрачки клоун.
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15.03.2022 13:28 Відповісти
Оно уже ручонки свои зеленые потирает, это сколько же ********* можно будет сп...деть! Тут вам не дороги. Тут вам клондайк со всей Аляской.
А это... А в его зеленую черепушку не приходит, что таки придется отвечать за трехлетние "шашлычки"?
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15.03.2022 13:40 Відповісти
Знаю я, як ви ці фонди "формуєте"!
Місцеві осередки "слуг народу" підминають під себе розподіл гуманітарноі допомоги на місцях, звичайно, за відкати!
Особливо це стосується будматеріалів та продуктів харчування.
Ходять чутки, що голова ОДА на Волині замкнув на собі розмитнення гуманітарних вантажів, за 15% відкату.
Ви по-іншому просто не вмієте!
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15.03.2022 14:12 Відповісти
 
 