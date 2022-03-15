Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині. ФОТОрепортаж

На Луганщині підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили чергову партію окупаційних військ. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На Луганщині підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відправлено в пекло чергову партію "асвабадітелей". Туди вам і дорога! І так буде з кожним окупантом!", - зазначається у повідомленні.

"…Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу широкомасштабному російському воєнному вторгненню, і майже щохвилини "марунові берети" успішно знищують окупантів. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці…", - додають в командуванні ДШВ.

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