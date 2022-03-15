Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили чергову партію окупаційних військ. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"На Луганщині підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відправлено в пекло чергову партію "асвабадітелей". Туди вам і дорога! І так буде з кожним окупантом!", - зазначається у повідомленні.
"…Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу широкомасштабному російському воєнному вторгненню, і майже щохвилини "марунові берети" успішно знищують окупантів. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці…", - додають в командуванні ДШВ.
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Але ж прикольно казламорде добриво застрягло пилом в землю.
маньке новий какашнік на тикву куплю - наверное *******....
видно роги
починаемо аукциіон - чий?
Потому они и растут не из головы. ©
Ладно там спецура, понять можно, ну а эти бомжи?
Небриті і неголені...
Дивні створіння
В них з голів росте коріння