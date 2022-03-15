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Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили чергову партію окупаційних військ. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На Луганщині підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відправлено в пекло чергову партію "асвабадітелей". Туди вам і дорога! І так буде з кожним окупантом!", - зазначається у повідомленні.

"…Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу широкомасштабному російському воєнному вторгненню, і майже щохвилини "марунові берети" успішно знищують окупантів. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці…", - додають в командуванні ДШВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли окупантів 36 населених пунктів залишилися без світла та 30 без газу на Луганщині

Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 01
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 02
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 03
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 04
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
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15.03.2022 12:27
+45
Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
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15.03.2022 12:28
+40
Здоровья ему. 😆
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15.03.2022 12:29
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Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
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15.03.2022 12:27 Відповісти
Здоровья ему. 😆
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15.03.2022 12:29 Відповісти
Так, це ж асана "Бєрьозка")))
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15.03.2022 12:30 Відповісти
Отак до гори задніми лапами і закопувати цих тварюк (більше влізе в канаву). Можно ще осиковий кілок в дупу.
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15.03.2022 12:34 Відповісти
Взял стратегическую глубину.
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15.03.2022 13:11 Відповісти
Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
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15.03.2022 12:28 Відповісти
просто кацапу нравиться йога
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15.03.2022 12:31 Відповісти
Это новая крылатая ракета от кацапского оборонпрома
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15.03.2022 14:09 Відповісти
Буває.
Але ж прикольно казламорде добриво застрягло пилом в землю.
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15.03.2022 12:28 Відповісти
Четверте фото особливо приємне! Кацапський дохлик гріє душу українця.
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15.03.2022 12:29 Відповісти
Кацапчик "щучкой" в окоп нырял?
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15.03.2022 12:30 Відповісти
Война войной, а йога по распорядку
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15.03.2022 12:30 Відповісти
опущенєц сам поліз в могилу викопану завчасно.
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15.03.2022 12:31 Відповісти
потихоньку нужно двигаться в сторону Мариуполя . . . снимать осаду
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15.03.2022 12:32 Відповісти
Заняття йогой не завжди корисні для здоров`я.
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15.03.2022 12:32 Відповісти
Шоб стояв у кожній хаті.
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15.03.2022 12:33 Відповісти
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15.03.2022 12:48 Відповісти
Асвабадітель не встих нас асвабадіть... сам заплигнув в яму, та щей вниз макітрою, вперся рогами тай висить.... медитірує...
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15.03.2022 12:52 Відповісти
Рухається до центру землі.
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15.03.2022 13:28 Відповісти
trochę się pogrążył! A trzeba było zostać w Rosji.
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15.03.2022 14:31 Відповісти
В Украине - теперь правильно!
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15.03.2022 14:47 Відповісти
Пішов в "щєль"
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15.03.2022 12:33 Відповісти
Башни с техники русни как грибы в лесу - УРОЖАЙ!)
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15.03.2022 12:33 Відповісти
от би мамульке, женке фото "героя" переслать ногами до луни.....
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15.03.2022 12:40 Відповісти
через 9 місяців обидві народять - все по жукову....
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15.03.2022 12:42 Відповісти
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15.03.2022 12:42 Відповісти
«Не унывайте, пацаны!» (с)
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15.03.2022 12:55 Відповісти
уш нє слюшільось лі штьо с ванюшь'я?
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15.03.2022 12:58 Відповісти
а гаварілі шо хахлов порубаем, деньжат срубім,
маньке новий какашнік на тикву куплю - наверное *******....
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15.03.2022 13:00 Відповісти
Поховали москаля край дороги , видно руки , видно ноги ,
видно роги
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15.03.2022 13:02 Відповісти
При встрече с ВСУ, можно почувствовать лёгкое недомогание.
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15.03.2022 13:07 Відповісти
то ж цілих 7 000 000 руплев отам лежить?
починаемо аукциіон - чий?
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15.03.2022 12:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Віддавати за 5 000 000, якщо не забирають, то буде добриво.
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15.03.2022 13:30 Відповісти
Это если его найдут,а так пропал,просто пропал,нету тела-нету денег
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15.03.2022 14:11 Відповісти
Тактика страуса не работает,миф развеен.
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Поховали москаля вверх ногами.
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15.03.2022 12:57 Відповісти
Ноги, видите, для того человеку и даны, чтобы бить ими землю.

Потому они и растут не из головы. ©
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15.03.2022 13:00 Відповісти
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15.03.2022 13:05 Відповісти
красівоє
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15.03.2022 13:06 Відповісти
санкційний список в дії,від ЗСУ
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15.03.2022 14:01 Відповісти
Удивительно что эти долбоебы до сих пор не задумываются за что дохнут.
Ладно там спецура, понять можно, ну а эти бомжи?
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15.03.2022 14:06 Відповісти
А там олені, олені
Небриті і неголені...
Дивні створіння
В них з голів росте коріння
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15.03.2022 19:46 Відповісти
Слава ВСУ !!! А в этот момент почему до сих пор ВЦА не эвакуирует пациентов из больниц. Ведь там очень большое количество жителей которые ранены во время обстрелов рашистов .Многие не могут передвигаться самостоятельно. Почему бездействуют , ведь это самые не защищенные люди. Лекарств осталось на 2 дня, спасибо нашим бойцам которые делятся с ними. Давайте не допустим повторения Мариуполя где эти сволочи захватили больных в заложники !!!!!
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15.03.2022 19:48 Відповісти
 
 