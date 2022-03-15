Снаряд влучив у житловий будинок у Харкові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Харкові снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Суспільне.Харків.
"Харків. Перехрестя вулиці Танкопія та бул. Богдана Хмельницького зараз. Снаряд потрапив у житловий будинок близько 10:00. Триває евакуація, рятувальники починають розбирати завали", - зазначено в повідомленні.
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