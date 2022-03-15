УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12710 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 261 9
війна (56620) обстріл (21162) Харків (3910)

Снаряд влучив у житловий будинок у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Харкові снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Суспільне.Харків.

"Харків. Перехрестя вулиці Танкопія та бул. Богдана Хмельницького зараз. Снаряд потрапив у житловий будинок близько 10:00. Триває евакуація, рятувальники починають розбирати завали", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 65 разів обстрілювали Харків, випущено 2 ракети по центральній частині. Загинув 26-річний чоловік, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж ви всі уже виздихаєте, кацапи їбані...
показати весь коментар
15.03.2022 12:52 Відповісти
А орки про геноцид надривно співають, бо їх самки не можуть з"їздити в ЄС на закупівлю модних шмоток на криваві гроші їх чоловіків-вбивць.
Русским и собакам входа нет! Песня про геноцид
Зазодьте, коментуйте і ставте дислайки.
показати весь коментар
15.03.2022 12:59 Відповісти
там Шнур уже неделю клепает подобные "шедевры"-то про элиту,то про собак
показати весь коментар
15.03.2022 13:28 Відповісти
Не надо туда заходить увеличивая им посещения. Дизлайков ютуб уже не принимает давно.
показати весь коментар
15.03.2022 13:40 Відповісти
Ок, дякую за інформацію.
показати весь коментар
15.03.2022 14:34 Відповісти
И Суспильнэ тоже в рядах корректировщиков?
показати весь коментар
15.03.2022 13:07 Відповісти
продажные сепары и ожидатели кацапского "мира"
показати весь коментар
15.03.2022 13:14 Відповісти
Нахера вы продолжаете указывать точные адреса прилетов? Дол...бы неизлечимые
показати весь коментар
15.03.2022 13:28 Відповісти
Натуральные фашисты.
показати весь коментар
15.03.2022 13:35 Відповісти
 
 