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Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ вчергове обстріляли Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Харків. 15 березня близько 11:00 внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без подальшого горіння.

Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано. Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 од. техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації: "В укрытие все!". ВIДЕО

Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 01
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 02
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 03
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 04
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 05
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 06
Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ 07

Автор: Ірина Дашківська
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головний потенціал Украєни це її люди.
а оце радянський панельний жилфонд взагалі не шкода...буде нагода людей в нормальне житло переселити
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15.03.2022 13:55 Відповісти
Ви в своєму розумі? По перше де їм спати зараз? У мінус 8. На чому і у чому готувати, стирати одежу(запасної то вже нема).?
По друге ви забуваєте що все що люди накопили за своє життя у тих домівках знищене.
Усі їх речі знищені. А ви шапками закидуєте ще не вбиту здобич.
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15.03.2022 14:27 Відповісти
зазвичай це все не хвилює тих, у кого війна не забрала житло, цінне майно, здоров'я, життя, близьких і т.д.
Але у тих, в кого війна ці речі забирає, світогляд змінюється. Їх вже мало хвилює подальший хід самої війни або перспектива майбутніх подій. Такі люди або вже зневірюються у всьому, або ж їх полонить відчуття помсти.
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15.03.2022 14:37 Відповісти
Я навіть більше скажу - ті хто таке пережив вже ніколи не залишиться на тому місці.
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15.03.2022 14:43 Відповісти
...Наша країна тепер - одна велика світлиця. "Емігрувати" з Києва у Франківськ - це все одно що переїхати з однією спальні в другу, чи з вітальні на кухню. Просто раніше я за покупками їздила з Берестейки на Лук'янівку, рідко коли на Поділ, а тепер їду на Галичину, бо аптеки і зоомагазини тут.

Путін не просто розворушив вулик. Він об'єднав бджіл так, як не змогли зробити совіти за сімдесят років, як не вдалося зробити усім політологам, культурним амбасадорам чи просвітникам за тридцять років незалежності.

"Доця, - кричала у слухавку жінка у сусідньому купе. - У нас все добре, атлічно просто. Ми з папою в порядку, не волнуйся. Нас волонтьори у список записали, все буде добре. Усі живі, доця". - Тамара Горіха Зерня
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15.03.2022 14:02 Відповісти
Обновление жилого фонда по русски. Старое сломали, но построить новое не может.
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15.03.2022 14:05 Відповісти
 
 