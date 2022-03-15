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Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ вчергове обстріляли Харків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Харків. 15 березня близько 11:00 внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без подальшого горіння.
Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано. Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 од. техніки.
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а оце радянський панельний жилфонд взагалі не шкода...буде нагода людей в нормальне житло переселити
По друге ви забуваєте що все що люди накопили за своє життя у тих домівках знищене.
Усі їх речі знищені. А ви шапками закидуєте ще не вбиту здобич.
Але у тих, в кого війна ці речі забирає, світогляд змінюється. Їх вже мало хвилює подальший хід самої війни або перспектива майбутніх подій. Такі люди або вже зневірюються у всьому, або ж їх полонить відчуття помсти.
Путін не просто розворушив вулик. Він об'єднав бджіл так, як не змогли зробити совіти за сімдесят років, як не вдалося зробити усім політологам, культурним амбасадорам чи просвітникам за тридцять років незалежності.
"Доця, - кричала у слухавку жінка у сусідньому купе. - У нас все добре, атлічно просто. Ми з папою в порядку, не волнуйся. Нас волонтьори у список записали, все буде добре. Усі живі, доця". - Тамара Горіха Зерня