Зруйновано три 5-поверхові будинки: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова військами РФ. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове обстріляли Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Харків. 15 березня близько 11:00 внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без подальшого горіння.

Підрозділами ДСНС врятовано 21 особу та 12 евакуйовано. Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 од. техніки.

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