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армія РФ (13510) війна (56641) зброя (5763) втрати (3826)

За 20 днів битв зафіксовано у мережі інтернет 1 292 одиниці знищеної та захопленої техніки ЗС РФ, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Портал Oryx веде підрахунки та ідентифікацію знищеної бойової техніки під час нападу Росії на Україну тільки на підставі відео та фото свідчень.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За 20 днів битв зафіксовано у мережі інтернет 1292 одиниці знищеної та захопленої техніки ЗС РФ. Це звичайно, далеко не всі втрати окупантів, а тільки те, що встигли відзняти, викласти та ідентифікувати у ЗМІ. Але навіть такий зменшений масштаб російських втрат вражає і дає розуміння який відчайдушний опір чинить український народ та армія російській навалі. Список наразі оприлюднених в медіа російських втрат:

214 танків (в тому числі захоплено 96);

30 зенітно-ракетних комплексів;

81 САУ, РСЗВ, несамоходні гаубиці;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 літаків та гелікоптерів", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Велика галерея знищеної російської техніки. ФОТОрепортаж

"Вартість навіть цих, далеко не повних втрат - багато мільярдів доларів. Ці цифри втраченої техніки дають змогу оцінити багатотисячні втрати російських військових. Фактично, саме Росія проводить мілітаризацію України, оскільки кількість захопленої новітньої бойової техніки набагато перевищує усі поставки української оборонної промисловості", - зазначив журналіст.

За 20 днів битв зафіксовано у мережі інтернет 1 292 одиниці знищеної та захопленої техніки ЗС РФ, - Бутусов 01

На фото: два новітніх Т-80БВМ 2021-го року випуску зі складу 200-ї мотострілецької бригади під Харковом, захоплені українськими воїнами. Всього 200-та бригада кинула 6 таких танків, та понад 30 одиниць іншої бойової техніки.
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Топ коментарі
+40
Это только то, что удалось сфоткать. А сколько этого дерьма разбитого артой, поломанного или застрявшего и брошенного будет известно после капитуляции кацапстана.
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15.03.2022 14:13
+9
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15.03.2022 14:13
+4
А Бенет ,сомневаться в Победе Украины, на переговоры с ******, ездит , совестно за брата
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15.03.2022 14:19
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Это только то, что удалось сфоткать. А сколько этого дерьма разбитого артой, поломанного или застрявшего и брошенного будет известно после капитуляции кацапстана.
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15.03.2022 14:13 Відповісти
Ось цей сайт, де ведуть підрахунки втрат у техніці за фото- і відеодоказами.
Щоденно оновлюється. Правда, фотографій там нема.

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Втрати української техніки теж вказані. Але кацапи втратили в 4 рази більше.
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15.03.2022 15:21 Відповісти
Фото там є. Просто треба навести стрілку мишки на один із варіантів - знищено, кинуто або захоплено
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15.03.2022 17:05 Відповісти
Дякую за підказку.
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15.03.2022 17:25 Відповісти
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15.03.2022 14:13 Відповісти
А потім орки віддають телефони людям назад?
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15.03.2022 14:19 Відповісти
Не делай ресет, меняй прошивку! Я это уже проходил, если ты снесеш лончеры которые ставят орки ресетом это не поможет.
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15.03.2022 14:27 Відповісти
А Бенет ,сомневаться в Победе Украины, на переговоры с ******, ездит , совестно за брата
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15.03.2022 14:19 Відповісти
У рашки втрати, а у нас поповнення. Мілітарізація і націоналізація.
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15.03.2022 14:21 Відповісти
это еще надо добавить то что осталось в зоне оккупации и фоток нет
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15.03.2022 14:40 Відповісти
есть на том же сайте ниже. 343 шт.
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15.03.2022 15:57 Відповісти
Якщо літак збитий на великій висоті, то його уламки розлітаються на кілометри, навіть якщо це Ан-124, а не козявка Іл-76
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15.03.2022 21:31 Відповісти
Зариваються у весняну землю на багато метрів
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16.03.2022 07:26 Відповісти
Якщо в тебе є час - то шукай уламки, у інших є справі важливіші
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16.03.2022 08:00 Відповісти
Була лише інформація, що було збито Іл-76, що прямував у Васильків (де тоді були кацапські ДРГ). А збити його могли і над бєларуссієй, бо С-300 дістане таке одоробло і на 70км
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16.03.2022 14:12 Відповісти
Пан Бутусов похвалив оборонпром, що в бою захоплено зброї більше ніж той випустив сам
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15.03.2022 14:35 Відповісти
ну таке буває, якщо посилаєш на війну строковиків, які нічого не вміють і не знають проти справжніх воїнів, які вже роками воюють!
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15.03.2022 14:39 Відповісти
Еще санкции за поставку оружия воюющей стране.. Хороший был бы троллинг
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15.03.2022 15:01 Відповісти
Бутусов хороший кайф ловить смотрю
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Кацапы скажут - фотошоп 🤣
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15.03.2022 15:45 Відповісти
да, 1300 русс и 343 укр.
там написано, штук 40 русс уничтожили Байрактары.
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15.03.2022 15:55 Відповісти
они еще не учитывают сколько его по дороге поламалось или осталось без солярки и керосина,и расстащили селяне (очень глупо в оккупированных районах-надо сжигать)
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15.03.2022 16:08 Відповісти
 
 