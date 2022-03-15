За 20 днів битв зафіксовано у мережі інтернет 1 292 одиниці знищеної та захопленої техніки ЗС РФ, - Бутусов. ФОТО

Портал Oryx веде підрахунки та ідентифікацію знищеної бойової техніки під час нападу Росії на Україну тільки на підставі відео та фото свідчень.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За 20 днів битв зафіксовано у мережі інтернет 1292 одиниці знищеної та захопленої техніки ЗС РФ. Це звичайно, далеко не всі втрати окупантів, а тільки те, що встигли відзняти, викласти та ідентифікувати у ЗМІ. Але навіть такий зменшений масштаб російських втрат вражає і дає розуміння який відчайдушний опір чинить український народ та армія російській навалі. Список наразі оприлюднених в медіа російських втрат:

214 танків (в тому числі захоплено 96);

30 зенітно-ракетних комплексів;

81 САУ, РСЗВ, несамоходні гаубиці;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 літаків та гелікоптерів", - розповів він.

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"Вартість навіть цих, далеко не повних втрат - багато мільярдів доларів. Ці цифри втраченої техніки дають змогу оцінити багатотисячні втрати російських військових. Фактично, саме Росія проводить мілітаризацію України, оскільки кількість захопленої новітньої бойової техніки набагато перевищує усі поставки української оборонної промисловості", - зазначив журналіст.

На фото: два новітніх Т-80БВМ 2021-го року випуску зі складу 200-ї мотострілецької бригади під Харковом, захоплені українськими воїнами. Всього 200-та бригада кинула 6 таких танків, та понад 30 одиниць іншої бойової техніки.