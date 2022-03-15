ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.
Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
Кого боялись?
І чому не СБУ цим займається?
В Омске из-за дефицита лекарств срочно собирают руководителей всех аптек
Тепер вирішили відмитись наїздом на 5 у колону рашистів. Цирк на дроті, може хтось не знав що у Рабіновича є багато грошей, що ОРЗЖ фінансувалась з Москви і що займалась антиукраїнською діяльністю? ДБР не знали? Що їм інкримінують? Гроші? гранати, рушниці і пістолет? Когось з них арештували? Потім виявиться, що гранати не їх, підкинуті, чи сувеніри, рушниці і пістолет придбані законно, гроші задекларовані, чи не їх. Вже запізно не відмиються, все керівництво ДБР повинно бути заарештовано військовою контррозвідкою чи хоча б СБУ, силові підрозділи ДБР відправлені на фронт, а з ДБР зробити чисту контору яка буде лише займатись розслідуванням не виходячи з кабінетів, чим вони і повинні були займатись.
"Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол
А то, знаєте, я цій пришилепкуватій а ні трохи не довіряєю!
Мені про тероборону написав знайомий з Києва.
Або Павло. І ти навіть не уявляєш - гугл тому не пручається. Звичайно, я не Сашко. Але хіба то принципово?
Що ще, лять, не ясно????
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ. Я пишу з Франції, біля мене, лять, Атлантичний океан. Мій френд в теробороні в Києві.
Тобі дати мій мобільник, щоб ти мені подзвонив, щоб я тебе матюком покрила?
Так що давай, крути булками, воєн. ВраХа він впіймав на Цензорі. На тобі дулю й заспокойся!
А коли САМ Кличко сказав - тоді канєшна. То знаний спеціаліст.
Лять, звідки ви беретеся, такі знавці?
Але тепер ти сильний повчати. Аби ти був тоді не такий дурний, як розумний сьогодні.
Як кажуть, пишиєсчо.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Слава Україні !!!