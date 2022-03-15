УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6306 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
35 550 96
війна (56641) обшук (1344) Рабінович (189) ДБР (2567) Волошин Олег (33) Чорний Віктор (5)

ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Охоронець Медведчука" нардеп ОПЗЖ Чорний став кандидатом наук

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки 01
ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки 02
ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+49
Крититична маса зрадників з ОПЗЖ вже досягнута, забороняйте її....
показати весь коментар
15.03.2022 14:20
+43
Йшов двадцятий день війни....
показати весь коментар
15.03.2022 14:18
+40
Нах цей чермет. Явки-паролі давай!
Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
показати весь коментар
15.03.2022 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йшов двадцятий день війни....
показати весь коментар
15.03.2022 14:18 Відповісти
Нах цей чермет. Явки-паролі давай!
Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
показати весь коментар
15.03.2022 14:20 Відповісти
А чого чекали?
Кого боялись?
І чому не СБУ цим займається?
показати весь коментар
15.03.2022 14:20 Відповісти
А самій здогадатися, що заважає?
показати весь коментар
15.03.2022 14:25 Відповісти
Якщо я напишу, тобі це дуже не сподобається.
показати весь коментар
15.03.2022 19:08 Відповісти
Пані Ксенія,так у статі все написано. "Якісь" посадовці посприяли ОПЗЖістам втекти за кордон.Обшукують і одних і інших."Патріотічєскі настроєниє офіцери".Знайдуть держзраду-займеться СБУ.Ще генпрокурорка повинна підписати підозру..."Нє всьо так однозначно..."Цирк продовжується і зараз.
показати весь коментар
15.03.2022 16:36 Відповісти
Крититична маса зрадників з ОПЗЖ вже досягнута, забороняйте її....
показати весь коментар
15.03.2022 14:20 Відповісти
А жомова яма бл.
показати весь коментар
15.03.2022 14:22 Відповісти
це лабораторія по виготовленню біологічної зброї ! перша жертва академік Ківа ...
показати весь коментар
15.03.2022 14:48 Відповісти
повесить пида*сов ОПЗЖ ............
В Омске из-за дефицита лекарств срочно собирают руководителей всех аптек
показати весь коментар
15.03.2022 14:23 Відповісти
разом с ДБР!
показати весь коментар
15.03.2022 14:29 Відповісти
ДБР обісралась на арешті Пашинського, за те що він спас від знищення склад українських ПТРК, які рашисти розбомбили але вже пустим.
Тепер вирішили відмитись наїздом на 5 у колону рашистів. Цирк на дроті, може хтось не знав що у Рабіновича є багато грошей, що ОРЗЖ фінансувалась з Москви і що займалась антиукраїнською діяльністю? ДБР не знали? Що їм інкримінують? Гроші? гранати, рушниці і пістолет? Когось з них арештували? Потім виявиться, що гранати не їх, підкинуті, чи сувеніри, рушниці і пістолет придбані законно, гроші задекларовані, чи не їх. Вже запізно не відмиються, все керівництво ДБР повинно бути заарештовано військовою контррозвідкою чи хоча б СБУ, силові підрозділи ДБР відправлені на фронт, а з ДБР зробити чисту контору яка буде лише займатись розслідуванням не виходячи з кабінетів, чим вони і повинні були займатись.
показати весь коментар
15.03.2022 19:13 Відповісти
А як там Штепа спикла вже хліб ***** зустрічать так іі і не посадили. І з ціми так буде а як іх дістать вони ж повтікали а ще оті ведучі сепари з телеканалу наш де вони чухаються правохоронці довг
показати весь коментар
15.03.2022 14:23 Відповісти
На третью неделю эти бездельники проснулись, до этого ждали чья возьмёт...
показати весь коментар
15.03.2022 14:24 Відповісти
Правда????? На 8-му році війни???
показати весь коментар
15.03.2022 14:24 Відповісти
Понти, для прикриття антиукраїнсько діяльності.

"Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол
показати весь коментар
15.03.2022 14:25 Відповісти
Может приезжали маячки ставить для врага?
показати весь коментар
15.03.2022 14:28 Відповісти
Є таке враження.
показати весь коментар
15.03.2022 14:41 Відповісти
А є офіційні джерела?
А то, знаєте, я цій пришилепкуватій а ні трохи не довіряєю!
показати весь коментар
15.03.2022 14:28 Відповісти
чмо вона на передку...а ти де?!
показати весь коментар
15.03.2022 14:34 Відповісти
В домікє. Був би у Києві, міг би сам переконатися. А в домікє видно лише методичку.
показати весь коментар
15.03.2022 14:39 Відповісти
чекати ракети на рабіновіча і ко?.. //з робкою надією
показати весь коментар
15.03.2022 14:35 Відповісти
А що Чорновол вже припинила полювання на танк,чи вже спалила його?Вона ж оператор "Стугни".Чи то був фейк???
показати весь коментар
15.03.2022 16:38 Відповісти
Це ти фейк. А танк вона вже знищила.
показати весь коментар
15.03.2022 17:02 Відповісти
Яке нахер забороняти.Суд 15-20років з конфіскацією.По законам вонного часу.
показати весь коментар
15.03.2022 14:26 Відповісти
Так вони вже втекли давно.
показати весь коментар
15.03.2022 14:26 Відповісти
Всі ті депутати які починаючи з 2014 демонстративно літали до москви на перемовини з ****** та підтримували тісні стосунки з кацапським бізнесом мають бути посаджені за статтею "державна зрада".
показати весь коментар
15.03.2022 14:26 Відповісти
Не истери - бьют не по лихтарям, бьют по координатам.
показати весь коментар
15.03.2022 14:42 Відповісти
То на фуя, знаний спеціалісте, просять не включати світло вночі?
показати весь коментар
15.03.2022 14:45 Відповісти
Про ліхтарі - це хвора тема з хворими на голову. Зараз я в Петропавлівській Борщагівці. Ми всім кажемо виключати світло. Так деяке бидло, своїми рогами впирається і по -новому включає. Я не знаю кому казати, але у людей не ма не тільки розуму, але і елементарного розуміння. По ночах чергую в цивільній облроні **********. Зараз особливий пропускний режим. Так деякі кретини не розуміють. Сьогодну вже було на грані, що ледве не поклав одного рогулю мордою в асфальт.
показати весь коментар
15.03.2022 14:48 Відповісти
Без образ - якщо у Києві , чому під VPN ?
показати весь коментар
15.03.2022 14:54 Відповісти
Я не казала, що я у Києві. Я пишу з Франції.
Мені про тероборону написав знайомий з Києва.
показати весь коментар
15.03.2022 14:59 Відповісти
Ніколи не думав що жінку у Франції можуть звати Сашко (( Пані Сашко працює на кацапську фсб ?
показати весь коментар
15.03.2022 16:19 Відповісти
А ти не думав, що жіночка з Франції поже написати, що вона Сашко?
Або Павло. І ти навіть не уявляєш - гугл тому не пручається. Звичайно, я не Сашко. Але хіба то принципово?
показати весь коментар
15.03.2022 16:21 Відповісти
До речі, ти не думав, що ти не Слава і не шустрий? Чи так, аби покиздіти? Га?
показати весь коментар
15.03.2022 16:22 Відповісти
ось мені цікаво, ти кажеш, що на Борщазі, але прапорець каже інше
показати весь коментар
15.03.2022 15:46 Відповісти
Ще раз повторюю. Я пишу, лять, з Франції. Але мені на ФБ написав мій френд, який зараз в теробороні на Борщагівці.
Що ще, лять, не ясно????
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ. Я пишу з Франції, біля мене, лять, Атлантичний океан. Мій френд в теробороні в Києві.
Тобі дати мій мобільник, щоб ти мені подзвонив, щоб я тебе матюком покрила?
показати весь коментар
15.03.2022 16:01 Відповісти
А через слово вставляти матюк теж "френд " навчив ? Френд с кастрами ілі улан удє ? (( Досить тут "пургу" гнати , троль кацапський (( члени тероборони щодо нічного освітлення міст ознайомлені трішки краще аніж берег Атлантичного океану у бєлгородській губєрнії ))
показати весь коментар
15.03.2022 16:24 Відповісти
Ти поліція нравів? Ти славік шустрий, трешся на форумі.
Так що давай, крути булками, воєн. ВраХа він впіймав на Цензорі. На тобі дулю й заспокойся!
показати весь коментар
15.03.2022 16:27 Відповісти
=>
показати весь коментар
15.03.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 16:31 Відповісти
Пане модератор - Sashko Pavliuk кацапський тролик , заблокуйте цю живність ))
показати весь коментар
15.03.2022 16:50 Відповісти
той подзвони мені
показати весь коментар
16.03.2022 00:25 Відповісти
... дитинко...!!! ********* озброєнню до дупи..світять чи ліхтарі..чи не світять... По всіх цілях можна працювати здалеку... що й роблять і кацапсячі і наші. А ліхтарі у Києві не виключають..і це пояснював Кличко..аби відслідковувати ДРГ..яких бродить по місту велика кількість...
показати весь коментар
15.03.2022 15:57 Відповісти
Ну тоді давай, включай люстри на 100 ватт.
А коли САМ Кличко сказав - тоді канєшна. То знаний спеціаліст.
Лять, звідки ви беретеся, такі знавці?
показати весь коментар
15.03.2022 15:59 Відповісти
..дитинка..Сопельки витри. Не потрібно навчати выйськових тому..що вони без сопливих знають. А знавець... більш 25 років у арміі прослужив..і зараз літає... і повір точно знає звідки вилазять такі сопливі панікери..як ти!!!
показати весь коментар
15.03.2022 16:17 Відповісти
ТОбто, ти з фронту пишеш? Ти 25 років в армії прослужив? То ти і такі як ти мовчки здали ядерні боєголовки. Раші здали. Або не здали. Але позасовували язики в дупи, поки вороги України його здавали.
Але тепер ти сильний повчати. Аби ти був тоді не такий дурний, як розумний сьогодні.
показати весь коментар
15.03.2022 16:20 Відповісти
Тролику , чому тебе хвилюють українські боєголовки ? Сцикотно що " у нас іх может єсть " ? ))
показати весь коментар
15.03.2022 16:27 Відповісти
Відчепися, шустре. не нуди.
показати весь коментар
15.03.2022 16:28 Відповісти
..дитинко!!! Не тобі ..слабкому на голову щось казати за ті часи! Я хочу закінчити наше спілкування відправкою тебе *****!! Не ображаймя..дитинко... Це не матюк... Це направлення..куди тобі йти..І пишется разом! ***** сопля!
показати весь коментар
15.03.2022 16:33 Відповісти
Я розумію, ми всі нервуємо. Але військовому, най навіть і бувшому, не личить так напудити в панталони. Хоча ти можеш пишатися, що вцілив на форумі враХа.
Як кажуть, пишиєсчо.
показати весь коментар
15.03.2022 17:04 Відповісти
До речі, і ото ти мене посилаєш тільки тому, що я написала, що не варто робити ночами з міста ілюмінацію? Ну ти й бидло.
показати весь коментар
15.03.2022 17:05 Відповісти
.. повторюю ще раз!!! Не лізь туди... в чому нічого не розумієш!!! То не будеш ходити туди... куди тебе направляють!!! Коли військові в Україні будуть слухать таких **спеціалістів** як ви...то тоді можна вже і не стріляти. У нас одна сопля вже казала... Щоб зупиг=нити війну... треба перестати стрілати!!! Так що..в дорогу..шановна. Напрямок знаєте..)))
показати весь коментар
15.03.2022 17:11 Відповісти
Привіт ! Ми з України ! Велкам до "френда" ((
показати весь коментар
15.03.2022 16:25 Відповісти
У Деркача тоже нада потрусить
показати весь коментар
15.03.2022 14:27 Відповісти
в Деркача немає ні чого , він не лох , професіонал ! все сховано в церквах і монастирях ...
показати весь коментар
15.03.2022 14:56 Відповісти
О. ДБР вирішило відмазуватись за вчорашній провал із Пашинським. А до портнова заглянути з обшуком - слабо?
показати весь коментар
15.03.2022 14:27 Відповісти
Той підор вже, мабуть, десь у сонячній Італії попиває каву.
показати весь коментар
15.03.2022 14:48 Відповісти
Недавно хтось писав - що його маєток під Києвом охороняють 10 бійців нацгвардії. Про нього самого інформації не було.
показати весь коментар
15.03.2022 15:21 Відповісти
Нафіг ці пістолети. Колаборація, держзрада...ось де шукайте.
показати весь коментар
15.03.2022 14:28 Відповісти
опзж та опоблок в повному складі - на шибеницю!
показати весь коментар
15.03.2022 14:29 Відповісти
А остальные?
показати весь коментар
15.03.2022 14:29 Відповісти
Упс.. сс " зажопівці"
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
15.03.2022 14:29 Відповісти
Зашуршали, мразі, після того, як почали звинувачувати в наведенні бомбардуваннь на КБ "ЛУЧ"
показати весь коментар
15.03.2022 14:30 Відповісти
Цих бл»дей потрібно було заарештувати вісім років том
показати весь коментар
15.03.2022 14:31 Відповісти
А єрмак ??? Ааа, ну да як фсбешна концерва може наказати фсбешним концервам його ж і заарештувати? Це сюр і п#здець. І це в час війни . І що це за дурня з пістолетом і грошима які вони знайшли? Та любий адвокат в пух зітре такі обвинувачення. На цих козлів можна десятки справ знайти, але всі розуміють що це просто чергова профанація.
показати весь коментар
15.03.2022 14:32 Відповісти
може хто пояснить: що то за ковпачок із зубної пасти, накручений на ствол пістолета? ніколи раніше такого не бачив
показати весь коментар
15.03.2022 14:33 Відповісти
типа шоб не чистить...- ствол ***** меняный..= под глушак..(((- тварь на шото рассчитывала на-тихаря...((
показати весь коментар
15.03.2022 14:40 Відповісти
та на що воно розраховувало ? - наготувало для себе якщо не вийде втекти ((
показати весь коментар
15.03.2022 16:53 Відповісти
Замывание бенек и видимость бурной деятельности на фоне скандалов о предательстве
показати весь коментар
15.03.2022 14:50 Відповісти
Вангую - суд їх посадить під дом арешт, одягнуть на них браслети як на Медведчука а потім опа.... виявиться що вони кудись поділись.
показати весь коментар
15.03.2022 14:51 Відповісти
Вони вже давно десь поділись. За добу до війни виїхали за кордони України, бо були явно попереджені своїми фсб-шними кураторами про війну.
показати весь коментар
15.03.2022 15:25 Відповісти
дбр імітує діяльність,займаючись не своєю справою?
показати весь коментар
15.03.2022 14:51 Відповісти
Да неужели. Сейчас им позвонят и объяснят, что они не тех задержали.
показати весь коментар
15.03.2022 15:06 Відповісти
Сподіваюсь - вони вже розстріляні
показати весь коментар
15.03.2022 15:07 Відповісти
Надіюсь , щурів таки почнуть вішати на площах зруйнованих війною міст .
Слава Україні !!!
показати весь коментар
15.03.2022 15:10 Відповісти
СБУ зі зрадниками зможе, гадаю, впораєтись. А от ДБР треба негайно розігнати - бо здається там щури ще гірщі ніж в ОПЗЖ : (
показати весь коментар
15.03.2022 15:24 Відповісти
Війна йде повним ходом а вони не змінюються! Для кого оцей цирк,де ви ***** раніше були?
показати весь коментар
15.03.2022 15:35 Відповісти
Це недолуге намагання відвести від себе звинувачення у державній зраді. https://censor.net/ua/news/3325243/vchora_na_kb_luch_pryyijdjalo_dbr_a_sogodni_vyrobnychi_potujnosti_znyscheno_bombovym_udarom_okupantiv
показати весь коментар
15.03.2022 15:38 Відповісти
Це треба було зробити два роки тому було всім відомо це вороги Украіни, як і вся зграя опзж конфіксувати все в маєтки заселити вимушених переселенців.
показати весь коментар
15.03.2022 15:40 Відповісти
якась вистава від "дбр". Тільки ідіот може повірити в те, що якийсь "рабинович" дома тримав арсенал чи плани агентури.
показати весь коментар
15.03.2022 15:45 Відповісти
Ну тоді вся Україна ідіотами були коли мішками у Межигірї документи з води витягали , а із будинку кулемети виносили (( а куди б та жидяцька падля рабіновіч ті рушниці поділа як у ісраєль тікала ?
показати весь коментар
15.03.2022 16:56 Відповісти
Дбр після публікацій вчора очканули що їх тихесенько стратять як держрадників, та почали кіно робити що вони начебто вболівають за Україну.
показати весь коментар
15.03.2022 16:07 Відповісти
я вибачаюсь але де Коломойський?
показати весь коментар
16.03.2022 00:30 Відповісти
Наверно в Израиле з Рабиновичем мацу жрут.
показати весь коментар
28.03.2022 20:00 Відповісти
де купленні їм винищувачі. він може придбати 3-4 ескадрилії
показати весь коментар
16.03.2022 00:32 Відповісти
пане презедент. ти маєш час та натхнення. зроби корисне для України. після війни у тебе не буде шансів
показати весь коментар
16.03.2022 00:57 Відповісти
Ну и что?? Нашли большую сумму налички , гранаты и пистолет, а эти твари из ОПЗЖ, до сих пор получают зарплату в ВР и отдыхают в Дубаи . А гандон Стефанчук говорит ,что у него нет оснований для лишения депутатских мандатов.. Очевидно Стефанчук, тоже имеет взятку и с начисления этим предателям зарплат, в виде взяток . А Зеленскому тоже выгодно иметь ОПЗЖ в рядах ВР .. Ведь у него уже часто не хватает своих голосов для того что бы протолкнуть в ВР свои дурацкие законы..А в это время Всякие истинные предатели Украины такие как Ермак, Арестович, Баканов . Наумов, Верещук и многие другие спокойно продолжают грабить,предавать и воровать и наслаждаться жизнью под крышей Зеленского!!
показати весь коментар
31.01.2023 11:02 Відповісти
 
 