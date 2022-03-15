"Охтирка є, вона живе і бореться", - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ. ФОТОрепортаж

Охтирка чинить і буде чинити опір!

Про це повідомила журналістка Наталія Гуменюк, яка побувала в місті, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки не побувала, не розуміла наскільки вираз "місто-герой" буквальний. Будинки, що догорять після удару, вирви від бомб, що нищать одним ударом кілька будинків, вокзал, якого немає. Питання за що? Чому нищити таке маленьке місто аж так? Та річ в тім, що якби Охтирка не чинила опір з першого дня, це б відкрило шлях на Полтаву, а там вже й Дніпро, і відрізаний Харків… Але цього вже не сталося і всі решта міст більш готові зустріти російські війська, але їхні плани вже порушила Охтирка. Але ціна цього велика, насамперед людських життів", - пише журналістка.



"Я хочу віддати належне місцевим - меру Павлу Кузьменку, команді, волонтерам, військовим, людям там, які турбуються і роблять все можливе і тим, хто просто живе. Але додам - не можна казати "знесли вщент", "немає більше"… Охтирка є, вона живе, бореться, місто стоїть, люди ремонтують, забезпечують життя. В день, коли ми приїздили в 11:00 в Охтирці було два весілля, а в 12:00 - похорони", - резюмує вона.

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