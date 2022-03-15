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"Охтирка є, вона живе і бореться", - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Охтирка чинить і буде чинити опір!

Про це повідомила журналістка Наталія Гуменюк, яка побувала в місті, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки не побувала, не розуміла наскільки вираз "місто-герой" буквальний. Будинки, що догорять після удару, вирви від бомб, що нищать одним ударом кілька будинків, вокзал, якого немає. Питання за що? Чому нищити таке маленьке місто аж так? Та річ в тім, що якби Охтирка не чинила опір з першого дня, це б відкрило шлях на Полтаву, а там вже й Дніпро, і відрізаний Харків… Але цього вже не сталося і всі решта міст більш готові зустріти російські війська, але їхні плани вже порушила Охтирка. Але ціна цього велика, насамперед людських життів", - пише журналістка.

"Я хочу віддати належне місцевим - меру Павлу Кузьменку, команді, волонтерам, військовим, людям там, які турбуються і роблять все можливе і тим, хто просто живе. Але додам - не можна казати "знесли вщент", "немає більше"… Охтирка є, вона живе, бореться, місто стоїть, люди ремонтують, забезпечують життя. В день, коли ми приїздили в 11:00 в Охтирці було два весілля, а в 12:00 - похорони", - резюмує вона.

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Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 01
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 02
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 03
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 04
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 05
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 06
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 07
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 08
Охтирка є, вона живе і бореться, - фоторепортаж із міста, яке з першого дня стало на заваді планам РФ 09

Автор: Ірина Дашківська
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Охтирка - місто-герой!
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15.03.2022 14:23 Відповісти
Тут природна фортеця. Дуже важко штурмувати. Орки більше десяти разів пробували.

Добре що відстояли в перший день. Це стало серйозною проблемою для каців. Артилерія звідси висмалила їх в радіусі 20км. Включаючи і важливий для них шлях забезпечення через Тростянець.
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15.03.2022 14:35 Відповісти
Моя мала Батьківщина...
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Батьківщина моїх предків...
Охтирку як фортецю будували ще поляки.
Це славетне місто з давніми військовими традиціями.
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Нащадки Запорожців тримають стрій!
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15.03.2022 14:25 Відповісти
Слава Охтирці! Слава Україні!
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15.03.2022 14:31 Відповісти
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15.03.2022 14:32 Відповісти
Росія наближається до кошмару дефолту в 150 мільярдів доларів

Те, що відбувається з виплатами по облігаціях у середу, може дати початок першого дефолту Росії з часів революції 1917 року

За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк

15 березня 2022 р
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15.03.2022 14:36 Відповісти
не пишіть що кацаби люди
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15.03.2022 14:41 Відповісти
 
 