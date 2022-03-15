Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з фейсбук-сторінку 24 ОМБр імені короля Данила.
Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одну БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.
Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
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+29 Cocos. ua
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+14 Володимир Затилюк
показати весь коментар15.03.2022 15:45
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@dvizh_platysh
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13 мар.
Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.