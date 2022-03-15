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Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з фейсбук-сторінку 24 ОМБр імені короля Данила.

Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одну БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.

Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 01

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 02

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 03
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Топ коментарі
+34
Андрей Платыш


@dvizh_platysh

·
13 мар.



Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:45
+29
Добре, хлопці! Дуже ДОБРЕ!!!
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15.03.2022 15:44
+14
Копійчина до копійчини.... Так тримати хлопаки!
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15.03.2022 15:45
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Добре, хлопці! Дуже ДОБРЕ!!!
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15.03.2022 15:44 Відповісти
Андрей Платыш


@dvizh_platysh

·
13 мар.



Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:45 Відповісти
Эта обезьяна в Чечне уже сейчас вместе с патрушевым
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15.03.2022 15:49 Відповісти
Копійчина до копійчини.... Так тримати хлопаки!
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15.03.2022 15:45 Відповісти
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15.03.2022 15:48 Відповісти
потужно . . . слава ЗСУ
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15.03.2022 15:49 Відповісти
🇺🇦✊
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15.03.2022 15:50 Відповісти
Ну что-же ВОСХИТИТЕЛЬНО !
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15.03.2022 15:51 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам!!! Героям Слава!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪🙏
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15.03.2022 15:53 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 16:10 Відповісти
Красівоє
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15.03.2022 16:41 Відповісти
Не одними Байрактарами можна знищувати рашистів і це дуже гріє душу.
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15.03.2022 19:41 Відповісти
 
 