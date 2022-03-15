Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з фейсбук-сторінку 24 ОМБр імені короля Данила.

Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одну БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.

Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.