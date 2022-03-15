На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Сьогодні, 15 березня, на Львівщині ховають українських героїв, загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Яворівського полігона.
Про це йдеться у повідомленні 355 Навчального механізованого полку, передає Цензор.НЕТ.
"Не забудемо! Не пробачимо! Помстимось!
Співчуття всім рідним і близьким загиблих героїв України на Яворівському полігоні.
Ми запевняємо, що ніякий ворог нам не страшний!
Від імені всього особового складу 355-го навчального механізованого полку приносимо щирі співчуття родинам героїв, які з честю та гордістю виконали свій обов'язок захисту територіальної цілісності та незалежності української держави!
Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).
Будь ласка, зачекайте...
Як після цього можно домовлятись з вбивцями, та ще йти їм на поступки?
Ворог повинен бути знищений.