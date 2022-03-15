На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 березня, на Львівщині ховають українських героїв, загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Яворівського полігона.

Про це йдеться у повідомленні 355 Навчального механізованого полку, передає Цензор.НЕТ.

"Не забудемо! Не пробачимо! Помстимось!

Співчуття всім рідним і близьким загиблих героїв України на Яворівському полігоні.

Ми запевняємо, що ніякий ворог нам не страшний!

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Від імені всього особового складу 355-го навчального механізованого полку приносимо щирі співчуття родинам героїв, які з честю та гордістю виконали свій обов'язок захисту територіальної цілісності та незалежності української держави!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.











Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).