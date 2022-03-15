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На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні, 15 березня, на Львівщині ховають українських героїв, загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Яворівського полігона.

Про це йдеться у повідомленні 355 Навчального механізованого полку, передає Цензор.НЕТ.

"Не забудемо! Не пробачимо! Помстимось!

Співчуття всім рідним і близьким загиблих героїв України на Яворівському полігоні.

Ми запевняємо, що ніякий ворог нам не страшний!

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Від імені всього особового складу 355-го навчального механізованого полку приносимо щирі співчуття родинам героїв, які з честю та гордістю виконали свій обов'язок захисту територіальної цілісності та незалежності української держави!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону 01
На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону 02
На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону 03
На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону 04
На Львівщині прощаються з загиблими внаслідок російського ракетного удару по Яворівському полігону 05

Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).
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Помстимося..
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15.03.2022 17:03 Відповісти
Помста на віки!!!!
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15.03.2022 17:05 Відповісти
Это нельзя простить
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15.03.2022 17:04 Відповісти
Царство Небесне загиблим за Україну.
Як після цього можно домовлятись з вбивцями, та ще йти їм на поступки?
Ворог повинен бути знищений.
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15.03.2022 17:09 Відповісти
Це питання треба адресувати владі - яка хоче якнайшвидше підписати новий "будапештський меморандум" з окупантами і вбивцями.
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15.03.2022 17:30 Відповісти
За це повинні нести покарання не лише вороги - а й командири, які не здогадались забезпечити безпеку мобілізованих.
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15.03.2022 17:29 Відповісти
Хіба можна таке простити, та й командири знали, що аеродроми під прицілом сатани. А нам тут пресконференції організовують, розповіді орків слухати, влада такий гуманізм проявляє до цих брехунів і лицемірів, що вони бідні не знали, що вони тут роблять. Їх треба так само стріляти на місці і не тримати в лікарнях і годувати.
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15.03.2022 18:10 Відповісти
Скільки ж там нових штамів коронавірусу намутує на кадильному повітрі...
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15.03.2022 21:51 Відповісти
 
 