Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20. ФОТО

Кількість жертв атаки російського агресора на рівненську телевежу зросла до 20 загиблих

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Кількість жертв внаслідок ракетного удару по телевежі на Рівненщині зросла. Станом на 14-ту годину виявили 20 загиблих. Також є 9 постраждалих. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Стан усіх постраждалих стабілізований, критичних нема, - прокоментував начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, - Будемо продовжувати роботи, доки не переконаємося, що під завалами нікого не залишилося".

Тим часом на місці працює майже 60 рятувальників та 30 одиниць техніки, - прокоментував начальник ГУ ДСНС у Рівненській області Юрій Корецький.

Водночас фахівці працюють над відновленням сигналу. Незалежно від стану телевежі, робота телебачення Рівненської області буде відновлена не пізніше, ніж за 2 дні.

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