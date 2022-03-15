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Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20. ФОТО

Кількість жертв атаки російського агресора на рівненську телевежу зросла до 20 загиблих

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Кількість жертв внаслідок ракетного удару по телевежі на Рівненщині зросла. Станом на 14-ту годину виявили 20 загиблих. Також є 9 постраждалих. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Стан усіх постраждалих стабілізований, критичних нема, - прокоментував начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, - Будемо продовжувати роботи, доки не переконаємося, що під завалами нікого не залишилося".

Тим часом на місці працює майже 60 рятувальників та 30 одиниць техніки, - прокоментував начальник ГУ ДСНС у Рівненській області Юрій Корецький.

Водночас фахівці працюють над відновленням сигналу. Незалежно від стану телевежі, робота телебачення Рівненської області буде відновлена не пізніше, ніж за 2 дні.

Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20 01

Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20 02

Ракетний удар по телевежі біля Рівного: кількість жертв зросла до 20 03

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15.03.2022 17:34 Відповісти
"Не сувора слава норманської доби, а криваве болото монгольського рабства було колискою Московії, а ******* Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої."(с) Карл Маркс
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15.03.2022 17:38 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ....
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15.03.2022 17:35 Відповісти
Сколько можно? Есть объекты повышенной опасности в период войны. Ну не кучкуйтесь там, один два человека для обслуживания. Капец.
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15.03.2022 18:05 Відповісти
ПУТИН ЧЕРТ НЕМОЩНЫЙ !!!
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16.03.2022 18:20 Відповісти
 
 