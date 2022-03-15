Оператор Fox News Закревський та українська журналістка Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку військ РФ, - Геращенко. ФОТО

Оператор телеканалу Fox News П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині с. Горенка", - написав Геращенко у телеграм-каналі у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він також нагадав, що вчора журналіста FoxNews Бенджамін Голла було поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 35 журналістів постраждали від рук російських окупантів на території України, троє з них загинули, - Денісова

"Лікарям довелося ампутувати частину гомілки", - додав Геращенко.



