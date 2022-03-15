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Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Малинському району Житомирщини. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.

Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Удень 15 березня авіаобстрілів зазнало м. Малин та с. Юрівка місцевої громади. Попередньо відомо, що у результаті дій агресора постраждали люди, зруйновані приватні будинки та виробничі приміщення. На місцях воєнних злочинів працюють поліцейські.

Близько півдня ракетні удари прийшлися на виробничі приміщення двох підприємств у м. Малині. У результаті зруйновані та пошкоджені цехи. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Юрівці внаслідок авіаудару зруйновано 2 сільських будинки та до десятка приватних обійсть пошкоджено. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу жінку, 1944 р.н. та ще одну травмовану, 1944 р.н. Станом на 16:00 стало відомо про ще одного травмованого чоловіка, 1959 р.н. Тривають рятувально-пошукові роботи.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи Малинського відділення, які фіксують обставини та наслідки воєнних злочинів.

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Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано 01
Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано 02
Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано 03
Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Господи, що вони творять, на все це дивитись неможливо.
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15.03.2022 19:18 Відповісти
тварюки
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15.03.2022 19:28 Відповісти
А вы кормите ,поите и лечите сбитых кацапских лётчиков в обмен на их авиаудары
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15.03.2022 19:51 Відповісти
До сьогоднішнього дня про Малин я чув, що є таке місто в Україні, але після певних подій зрозумів, як навкруги нас багато зрадників та ворожих шпигунів. Люди бутьте пильні.
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15.03.2022 22:50 Відповісти
 
 