Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Малинському району Житомирщини. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.
Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Удень 15 березня авіаобстрілів зазнало м. Малин та с. Юрівка місцевої громади. Попередньо відомо, що у результаті дій агресора постраждали люди, зруйновані приватні будинки та виробничі приміщення. На місцях воєнних злочинів працюють поліцейські.
Близько півдня ракетні удари прийшлися на виробничі приміщення двох підприємств у м. Малині. У результаті зруйновані та пошкоджені цехи. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
У Юрівці внаслідок авіаудару зруйновано 2 сільських будинки та до десятка приватних обійсть пошкоджено. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу жінку, 1944 р.н. та ще одну травмовану, 1944 р.н. Станом на 16:00 стало відомо про ще одного травмованого чоловіка, 1959 р.н. Тривають рятувально-пошукові роботи.
На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи Малинського відділення, які фіксують обставини та наслідки воєнних злочинів.
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