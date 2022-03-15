У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських. ФОТОрепортаж

У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку деяких електричок. Таким чином електропоїзди не відрізнятимуться від українських.

Про це у Telegram повідомляє спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"На деякому рухомому складі Білоруської залізниці за наказом керівництва почали зафарбовувати червоно-зелену символіку. З чим це пов'язано, наразі невідомо.

Якщо зафарбувати білоруську символіку на такому транспорті, електрички нічим не відрізнятимуться від українських, звернув увагу журналіст і фотограф Антон Мотолько, передає УНІАН.

Читайте: Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО







