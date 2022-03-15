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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку деяких електричок. Таким чином електропоїзди не відрізнятимуться від українських.

Про це у Telegram повідомляє спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"На деякому рухомому складі Білоруської залізниці за наказом керівництва почали зафарбовувати червоно-зелену символіку. З чим це пов'язано, наразі невідомо.

Якщо зафарбувати білоруську символіку на такому транспорті, електрички нічим не відрізнятимуться від українських, звернув увагу журналіст і фотограф Антон Мотолько, передає УНІАН.

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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 01
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 02
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 03
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
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15.03.2022 20:28
+34
они собрались ДРГ к нам отправлять на этом металлоломе под видом "грибников"?...
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15.03.2022 20:23
+30
Дай Бог щоб склалося. Активістм сворили петицію до влади Швейцарії щодо видворення з країни полюбовниці ***** кабаєвої. Зібрано З0 тисяч підписів
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15.03.2022 20:24
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А хіба у нас є залізничне сполучення?
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15.03.2022 20:20 Відповісти
Є. Пункт пропуска Виступовичі-Словечно самий великий. На Житомир.
Є ще 3-4 трохи менші.
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15.03.2022 20:30 Відповісти
Там вже не пройдуть. Був бабах)))
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15.03.2022 20:41 Відповісти
Це добре. А з сторони Бреста? Такою чортопхайкою можно богато перевдягнутих Zомбі навезти. А якщо наші почнуть стріляти, то ця наволоч буде кричати - "Хахлы фашисты, мирных гражданских убивают".
Нашім треба повністю перекрити залізничне сполучення з Білоруссю, та хоч бетонними блоками завалити колії
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15.03.2022 20:54 Відповісти
Вопрос не в том. Отличие в ливрее есть. УЗшная ливрея - серо-голубая. Без белых полос под окнами.
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15.03.2022 22:06 Відповісти
Скоро на экранах "страны", смотрите многострадательный сериал:
"Z-зомбо зорро - спаситель униженных и оскарбленных".

в главных ролях:
усатый тракторист с трехлетним стажем начальной школы,
и самая большая массовка гомель-кино:
его трусливая минская шалупень.
Попкорн ведрами, баночка для слез прилагается.

Вот только на кинопремию в Гаагу лента не пойдет, иначе вторым сядет вслед за пупкиным.
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Хіба не видно свіжу фарбу?
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15.03.2022 20:21 Відповісти
Издали не видно
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15.03.2022 21:16 Відповісти
Не в свежей краске дело. Ливрея БЧшных и УЗшных электричек немножко отличается.
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15.03.2022 22:08 Відповісти
На кожному написати - путін ***** і русскій корабль іді на
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15.03.2022 20:29 Відповісти
Навіщо - просто на рельси приварити гальмівні башмаки ((
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15.03.2022 20:36 Відповісти
они собрались ДРГ к нам отправлять на этом металлоломе под видом "грибников"?...
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15.03.2022 20:23 Відповісти
цілком може бути така провокація
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15.03.2022 20:41 Відповісти
Всё равно отличаются от УЗшных. Белые полосы под окнами. А на УЗш-ных - серые полосы.
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15.03.2022 22:05 Відповісти
Ну так нехай відправляють до нас . Ми тут знайдемо де примінити ці потяги и вагони.
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15.03.2022 20:24 Відповісти
Дай Бог щоб склалося. Активістм сворили петицію до влади Швейцарії щодо видворення з країни полюбовниці ***** кабаєвої. Зібрано З0 тисяч підписів
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15.03.2022 20:24 Відповісти
Возможно какое-то кино с трагедией на ЖД хотят снять для своих телезрителей.
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Типу Азов розстріляв своїх біженців, яки втікали до Луки.
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15.03.2022 22:04 Відповісти
Бульбофюрер вирішив видавати Білорусь за Україну щоб оминути санкції. Електрички це такий собі "пробнічок". Якщо це проканає ,то далі буде перейменування населених пунктів, підприємств, заводів на українські назви, заміна прапора ну і в кінці заміна назви країни.
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Так ненароком Україна стане виробником далекосхідної ікри ))
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Все буде Україна. Хай буде так!
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15.03.2022 20:59 Відповісти
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Зараз тільки повні дебіли можуть відчувати не ненависть до кацапів, а інші якісь почуття.
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Хай це буде лють до ворогів
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Лучше просто чувство гадливости. Как до прокаженных крыс. И убивать при возможности различными способами. Но....согласно правосланутым канонам, убивать с любовью....
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16.03.2022 10:31 Відповісти
Разобрать пути в бульбандию по километру или заминировать. Они нам не понадобятся в ближайшее время
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15.03.2022 20:35 Відповісти
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15.03.2022 21:17 Відповісти
Це добре!

Якщо що - скажемо "Ні фіга - це наші електрички!"

Навіть перефарбовувати не треба!

Білоруській корабельт іде у фарватері російського!

Коли Лука піде - тоді повернемо нашим братам!
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Электричкострелковая дивизия лукимудищева готова к вторжению.
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15.03.2022 20:39 Відповісти
Не мешало бы взорвать все ж.д пересечения Украины с бульбашами
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15.03.2022 20:40 Відповісти
Так ще на початку війни Укрзалізниця повідомляла - що сполучення з рашкою і білоруссю повністю обірване або знищене. Хіба що окупанти відновили якісь вузли на окупованих територіях.
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Усі 7 КОЛІЙ та ПЕРЕЇЗДИ і СТРІЛОЧНІ ПЕРЕВОДИ УЗД у Волинській, Рівненській, Житомерській, Київській, Чернігівській і Сумських обастях мали бути розібрані, заміновані та підготовлені до підриву разом з найблищими вузловими станціями, які межують з ***********...!!!!
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15.03.2022 20:45 Відповісти
І який в цьому практичний сенс? Хіба що масове перекидання в Україну ДРГ.
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15.03.2022 20:49 Відповісти
Можуть використовувати для постановки на рос та, типу біженці з України тікають в Бєларусь.
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15.03.2022 21:06 Відповісти
а українські зараз перемалювати замість червого на жовтий нехай главбульбан собі теж так малює
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15.03.2022 20:50 Відповісти
А я точно знаю для чого вони це роблять: електрички це тільки початок, потім всю країну перефарбують у жовто-блакитний, і тихою сапою приєднаються до ЄС
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15.03.2022 20:57 Відповісти
Прапор треба перемальовувати але почин правильний
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Укрзалізниця, не тормози, крась в бело-красно-белый. Пусть таракану пукан порвёт.
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15.03.2022 21:05 Відповісти
И надпись путин х.....ло на каждой электричке
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16.03.2022 02:06 Відповісти
А не можна, поки не пізно, розібрати колії, щоб не було залізниці до них???
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15.03.2022 21:08 Відповісти
Підірвані у перші дін війни наче.
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16.03.2022 14:15 Відповісти
Нам надо срочно покрасить электрички в бело-красно-белый цвет. Вот это Луке будет неразрешимая проблема. Одно плохо, поезда с такой ливреей регулярно мыть надо, иначе будут выглядеть, как и остальные наши поезда, "неопределенного цвета".
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Трупів вивозити?
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15.03.2022 21:40 Відповісти
Маю надію, що прикордонна колія замінована та чекае на бульбобратішек?
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15.03.2022 21:43 Відповісти
Возможно Путин и его вассал Лука хотя показать, что на украинских электричка украинские диверсанты вторглись в мирно спящих белорусских какой ни будь городок. И доблестные войска белорусов и кацапов всех покрошили . Благо благодаря украинским ВСУ трупов в ихних моргах хватает.
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15.03.2022 21:53 Відповісти
да всем давно похер на их трындёж. они могут рассказывать что угодно. этому уже никто не верит.
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16.03.2022 00:20 Відповісти
Всё равно отличаются от УЗшных. Белые полосы под окнами. А на УЗш-ных - серые полосы.
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15.03.2022 22:04 Відповісти
осталось под ней красную, а ниже ещё одну белую
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15.03.2022 22:16 Відповісти
Я також наближений до залізниці. Наші зовсім інші в лівреї кузова.
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16.03.2022 01:32 Відповісти
В нас нема електрофікованих переходів з Білорусією , тільки тепловозна тяга, якщо перекрашують дізель поїзд він візуально не дуже відрізняється окрім пантографа , то тоді можна використати для ДРГ але руху по стиках нема, Єдине місце це ЧАЕС від неї пряма гілка до Чернігова по ній електричками возились зміни на станцію ,не впевнений що колвю там зруйновано тому теоритично перевезти дизельпоїзд автотранспортом на ЧАЕС поставити на рейки і таким чино попробувати зайти в Чернігів я б такої можливості не виключав у випадку якщо не працює диспечерська централізація це зробити можливо тим пак що сама гілка частково проходить по білоруські території
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15.03.2022 22:22 Відповісти
Тю, будут их вычислять по большим пятнам синей краски на общем ржаво-заговняном фоне.
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16.03.2022 00:19 Відповісти
МОРДУ ЛУКАШЕНКО ЗАКРАСЬТЕ !!!
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16.03.2022 18:59 Відповісти
Чекаємо провокації про розбиті електрички українцями, фашисто-рашистським бульбашам не можна вірити
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17.03.2022 09:10 Відповісти
Хах, не відрізнити, ще як можна відрізнити, бо схема фарбування інша🗿🗿🗿
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17.03.2022 15:30 Відповісти
Это означает:
в Мордере начали экономить на топливе.

Теперь чугунных лбов и трусливых молокососов в виде грибников с рашки повезут на Беларюсь эликтричками.
А далее на перекладных удобрять посевную в Украине.
Хотя украинскую землю я бы и граммом крови этих зомби-фашистских ****** не полил.
Нельзя осквернять этой нечистью нашу многострадальную землю!
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17.03.2022 18:03 Відповісти
 
 