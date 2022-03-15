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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку деяких електричок. Таким чином електропоїзди не відрізнятимуться від українських.
Про це у Telegram повідомляє спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"На деякому рухомому складі Білоруської залізниці за наказом керівництва почали зафарбовувати червоно-зелену символіку. З чим це пов'язано, наразі невідомо.
Якщо зафарбувати білоруську символіку на такому транспорті, електрички нічим не відрізнятимуться від українських, звернув увагу журналіст і фотограф Антон Мотолько, передає УНІАН.
Топ коментарі
+52 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2022 20:28
+34 piligrim
показати весь коментар15.03.2022 20:23
+30 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар15.03.2022 20:24
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Будь ласка, зачекайте...
Є ще 3-4 трохи менші.
Нашім треба повністю перекрити залізничне сполучення з Білоруссю, та хоч бетонними блоками завалити колії
"Z-зомбо зорро - спаситель униженных и оскарбленных".
в главных ролях:
усатый тракторист с трехлетним стажем начальной школы,
и самая большая массовка гомель-кино:
его трусливая минская шалупень.
Попкорн ведрами, баночка для слез прилагается.
Вот только на кинопремию в Гаагу лента не пойдет, иначе вторым сядет вслед за пупкиным.
Якщо що - скажемо "Ні фіга - це наші електрички!"
Навіть перефарбовувати не треба!
Білоруській корабельт іде у фарватері російського!
Коли Лука піде - тоді повернемо нашим братам!
в Мордере начали экономить на топливе.
Теперь чугунных лбов и трусливых молокососов в виде грибников с рашки повезут на Беларюсь эликтричками.
А далее на перекладных удобрять посевную в Украине.
Хотя украинскую землю я бы и граммом крови этих зомби-фашистских ****** не полил.
Нельзя осквернять этой нечистью нашу многострадальную землю!