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Батьки виявилися живими: дівчинка з Бучі, що втратила руку, не осиротіла (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок злочинних дій російських окупантів 9-річна дівчинка з Бучі втратила руку. Рятуючи родину, загинув її вітчим.

Як інформує Цензор.НЕТ фото дівчинки розповсюджене в мережі. 

"Дівчинка з Бучі втратила свою ручку. Тепер мріє про протез, який був би рожевим і в квіточку".

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Батьки виявилися живими: дівчинка з Бучі, що втратила руку, не осиротіла (оновлено) 01

Раніше повідомлялось, що ця дівчинка залишилась сиротою. Втім пізніше цю інформацію спростував у фейсбуці біологічний батько дитини Антон Філіпчук. "Я живий. Її мама жива", - прокоментував він публікації ЗМІ про те, що дівчинка нібито втратила батьків.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+121
Раша должна пожизненно выплачивать той девочке и подобным пострадавшим, должны быть суды, а из конфискованных активов РФ должны быть созданы фонды для жертв агрессии.
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15.03.2022 22:00
+106
Ось за таких діточок кацапів і слід вбивати на місці.
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15.03.2022 22:02
+89
Боже,змилуйся над цим бідним невинним ангелочком і над всіма нами...
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15.03.2022 22:01
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Журналисты редкостные дебилы,взять ребенка сиротой зделать,о психике ребенка какая нибуть тварь писавшая эту ***** подумала?Убивать таких журналюг
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17.03.2022 12:26 Відповісти
Раді за дівчинку!
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22.03.2022 19:17 Відповісти
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