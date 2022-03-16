Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти затримали евакуаційну колону у Тростянці на Сумщині, відібрали у людей мобільні телефони та протримали їх в місті до вечора.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли із артилерії.
Боромля. Вдалося знайти додаткові два автобуси, які забрали мешканців Боромлянської громади у рамках гуманітарного коридору.
Окрема ситуація, яка склалася з Тростянецькою колоною:
Зранку у Тростянці на евакуацію зібралися близько 160 автомобілів.
Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали. Російські військові вимагали, аби мирні люди здали свої телефони. Мобільні зібрали у мішок і спалили. Колона евакуйованих залишилася повністю без зв’язку. Їх протримали в місті до вечора.
Врешті, частині евакуйованих вдалося виїхати з Тростянця. Сьогодні вони ночують у одній з громад нашої області. Ще автобуси та машини з колони лишилися у Тростянці. Усі живі. За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція була отака", - йдеться в повідомленні.
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Смерть військовим кацапам.
а в чому сила? а в єдності! але кожен боїться за свою тушку, за свою шкіру... бо кожен , значить, знає.. що інший теж ссикливий... і розуміє, що той ссикливий його не підтримає при цьому, -. і якщо сам відважиться, то помре чи отримає поранення намарно.. бо інші боягузи, і не підтримають його. І, горе, так думає кожен про свого ближнього!
а треба швидко накинутись на цих уродів, ібуде все кінчено з ними...
Та ж ні, легше кричати, що россіяни раби, і тупо віддаються омону без бою! а самі ж такі самі! ми всі чомусь такі самі. хто ж так виховав-то? Горе!