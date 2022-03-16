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Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти затримали евакуаційну колону у Тростянці на Сумщині, відібрали у людей мобільні телефони та протримали їх в місті до вечора.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли із артилерії.

Боромля. Вдалося знайти додаткові два автобуси, які забрали мешканців Боромлянської громади у рамках гуманітарного коридору.

Окрема ситуація, яка склалася з Тростянецькою колоною:

Зранку у Тростянці на евакуацію зібралися близько 160 автомобілів.
Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали. Російські військові вимагали, аби мирні люди здали свої телефони. Мобільні зібрали у мішок і спалили. Колона евакуйованих залишилася повністю без зв’язку. Їх протримали в місті до вечора.

Врешті, частині евакуйованих вдалося виїхати з Тростянця. Сьогодні вони ночують у одній з громад нашої області. Ще автобуси та машини з колони лишилися у Тростянці. Усі живі. За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція була отака", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 01
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 02
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 03
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 04
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 05
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 06
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 07
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 08
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 09
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 10

Автор: Богдан Гуньковський
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РАШИСТАМ СМЕРТЬ
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16.03.2022 03:23 Відповісти
Смерть цавпам!
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16.03.2022 03:29 Відповісти
Здохніть рашисти!
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16.03.2022 03:44 Відповісти
Ублюдки...
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16.03.2022 04:04 Відповісти
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16.03.2022 04:09 Відповісти
Один підсвічник в сраку,другий в рота вставити!
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16.03.2022 04:21 Відповісти
Знімати гоблінів так щоб вони бачили це треба бути полудурком.
Смерть військовим кацапам.
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16.03.2022 11:56 Відповісти
я не розумію, що з людьми.. 160 чоловік, десь по 4 в авто, це до 600 ..і вони на можуть накинутись на тих уб .юдків як один, всі разом? мирне, ***.ь, населення.. ладно, заберем бабок дідів, та дітей.. но уйма же мужчин та жінок! сила!
а в чому сила? а в єдності! але кожен боїться за свою тушку, за свою шкіру... бо кожен , значить, знає.. що інший теж ссикливий... і розуміє, що той ссикливий його не підтримає при цьому, -. і якщо сам відважиться, то помре чи отримає поранення намарно.. бо інші боягузи, і не підтримають його. І, горе, так думає кожен про свого ближнього!
а треба швидко накинутись на цих уродів, ібуде все кінчено з ними...
Та ж ні, легше кричати, що россіяни раби, і тупо віддаються омону без бою! а самі ж такі самі! ми всі чомусь такі самі. хто ж так виховав-то? Горе!
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Алекс,ти про напад на конвоїрів пишеш серьйозно? А тепер вгадай,скільки потрібно часу,щоб всіх хто нападав і спостерігав,знищили? Не напружуйся...Для одного вогневого взводу 122 мм гаубиць,на марші,норматив складає всього 20 хв..А якщо площа пристріляна,а вона 100% пристріляна,ці всі люди не прожили б і 5 хв.Не перехотілося нападати???
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16.03.2022 18:58 Відповісти
 
 