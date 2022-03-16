ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати атаки української авіації на вертольоти противника.
Відповідні фото опублікував у твіттері військовий аналітик Джозеф Демпсі, повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімку видно стовп диму, при збільшенні - кілька гелікоптерів у вогні.
Також постраждали військові машини окупатів, що були розташовані біля аеропорту.
Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС, пише "РБК-Україна". Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався в районі обіду.
Топ коментарі
+76 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
10 hrs ·
ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Не приписуйте подвиги ЗСУ політикам, що саботували озброєння України останні 2,5 років.
І ще, як би ви знали якою ціною далися ці перемоги на херсонському напрямку...
Зараз не маю права про це писати, але пам'ятати потрібно.
Интересно, что они хотели этим сказать ))))))
- Показываем как уничтожаем.
- Красівоє
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw