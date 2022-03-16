УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13076 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
70 647 32
війна (56641) Херсон (2347) вертоліт (711)

ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати атаки української авіації на вертольоти противника.

Відповідні фото опублікував у твіттері військовий аналітик Джозеф Демпсі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку видно стовп диму, при збільшенні - кілька гелікоптерів у вогні.

Також постраждали військові машини окупатів, що були розташовані біля аеропорту.

Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС, пише "РБК-Україна". Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався в районі обіду.

ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном 01
ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+76
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
16.03.2022 06:13
+59
Sergei Loiko

10 hrs ·

ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)

"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
показати весь коментар
16.03.2022 06:50
+44
показати весь коментар
16.03.2022 06:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
16.03.2022 06:13 Відповісти
Хорошо горят, как шашлык из касапа
показати весь коментар
16.03.2022 06:13 Відповісти
ВЕРТОЛЕТЫ ДЕпутинИЗИРОВАНЫ
показати весь коментар
16.03.2022 06:19 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 06:19 Відповісти
Гори мордор, палай!
показати весь коментар
16.03.2022 06:19 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 09:37 Відповісти
Гори, гори ясно Пісня, Brainstorm
показати весь коментар
16.03.2022 09:38 Відповісти
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
показати весь коментар
16.03.2022 06:20 Відповісти
Думаю оте целые изрядно осколками посекло, их тоже можно минусовать.
показати весь коментар
16.03.2022 06:28 Відповісти
Sergei Loiko

10 hrs ·

ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)

"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
показати весь коментар
16.03.2022 06:50 Відповісти
Хай у кацапов земля горит под ногами, шоб они суки все повыздыхали
показати весь коментар
16.03.2022 08:22 Відповісти
Це божественні фото!
показати весь коментар
16.03.2022 07:07 Відповісти
Горіть в пеклі цапи! Смерть цапам!!!
показати весь коментар
16.03.2022 07:18 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 07:27 Відповісти
А без політреклами ніяк?!
Не приписуйте подвиги ЗСУ політикам, що саботували озброєння України останні 2,5 років.
І ще, як би ви знали якою ціною далися ці перемоги на херсонському напрямку...
Зараз не маю права про це писати, але пам'ятати потрібно.
показати весь коментар
16.03.2022 07:37 Відповісти
Тут нема політики, просто картинка прикольна.
показати весь коментар
16.03.2022 07:43 Відповісти
не прикольная
показати весь коментар
16.03.2022 08:03 Відповісти
Слава богу того комбрига зняли і ним зацікавилося СБУ.
показати весь коментар
17.03.2022 12:50 Відповісти
хочу ше.
показати весь коментар
16.03.2022 07:49 Відповісти
Дерусификация , Это вам Ссуки ,за расстреляных Отошников
показати весь коментар
16.03.2022 07:53 Відповісти
Девертольонізація всєя рашкостану,БРАВО!!!
показати весь коментар
16.03.2022 08:07 Відповісти
Удивляет кацапская тупость. Один раз на крыли-не поняли, вторый раз туда же влезли, ну может с третьего раза дойдет?
показати весь коментар
16.03.2022 09:13 Відповісти
Это уже третий вроде как.

Интересно, что они хотели этим сказать ))))))
показати весь коментар
16.03.2022 09:22 Відповісти
Прямо как в анекдоте: "Я знал что тебе понравится!"
показати весь коментар
16.03.2022 09:24 Відповісти
Два Андрія,ну що ви такі забудькуваті.Їм же "дєди воєвалі" сказали,що бомба два рази в одну воронку не падає. Правда не попередили,що це тільки з одного літака і за один наліт...От і результат...
показати весь коментар
16.03.2022 19:05 Відповісти
Причем аэродром то военный, есть отдельные площадки для авиатехники, нет - согнали вертушки на одну площадку, где их всех оптом накрыло.
показати весь коментар
16.03.2022 10:53 Відповісти
- Вы российскую технику показываете?
- Показываем как уничтожаем.
- Красівоє
показати весь коментар
16.03.2022 09:25 Відповісти
Гарно горять, мабуть шкварчать
показати весь коментар
16.03.2022 11:28 Відповісти
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
показати весь коментар
17.03.2022 03:29 Відповісти
Слава Україні!Героям слава!
показати весь коментар
19.03.2022 19:49 Відповісти
 
 