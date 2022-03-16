ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО

На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати атаки української авіації на вертольоти противника.

Відповідні фото опублікував у твіттері військовий аналітик Джозеф Демпсі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку видно стовп диму, при збільшенні - кілька гелікоптерів у вогні.

Також постраждали військові машини окупатів, що були розташовані біля аеропорту.

Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС, пише "РБК-Україна". Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався в районі обіду.



