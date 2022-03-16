Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель. ФОТО

Олександр Питель був військовим кулеметного взводу механізованого батальйону. 11 березня він героїчно загинув у боях на Луганщині при артилерійському обстрілі російських військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на тернопільське видання "20 хвилин".

Олександр народився 28 березня 1996-го року. Навчався в Тернопільській ЗОШ №22, був кандадитом в майстри спорту з греко-римської боротьби.

"Він патріот. Мій син героїчно загинув. Він на танк пішов. Просто зі зброєю на танк", - розповіла виданню мама Олександра пані Уляна.

В 2019 році він підписав контракт із ЗСУ, був вже на другій ротації.

"Він все рвався в десантники. Я його переконував: заберуть не туди, де ти хочеш, а куди потрібно. Так і сталось, останні роки він служив на кордоні з Молдовою. Сильно захворів, і його комісували. Але він не бачив себе без армії. Бабця просила не йти знову, бо Саша мав дівчину, стосунки були серйозними. Вона займалась гімнастикою, а Саша – боротьбою. І бабуся просила залишатись, одружитись, мріяла няньчити правнуків. Не судилось…" – розповідає тренер героя Василь Мельник.

В січні Олександр мав приїхати додому. Але ротація не відбулась. І він весь час залишався в Золотому, що на Луганщині.





