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Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Олександр Питель був військовим кулеметного взводу механізованого батальйону. 11 березня він героїчно загинув у боях на Луганщині при артилерійському обстрілі російських військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на тернопільське видання "20 хвилин".

Олександр народився 28 березня 1996-го року. Навчався в Тернопільській ЗОШ №22, був кандадитом в майстри спорту з греко-римської боротьби.

"Він патріот. Мій син героїчно загинув. Він на танк пішов. Просто зі зброєю на танк", - розповіла виданню мама Олександра пані Уляна.

В 2019 році він підписав контракт із ЗСУ, був вже на другій ротації.

"Він все рвався в десантники. Я його переконував: заберуть не туди, де ти хочеш, а куди потрібно. Так і сталось, останні роки він служив на кордоні з Молдовою. Сильно захворів, і його комісували. Але він не бачив себе без армії. Бабця просила не йти знову, бо Саша мав дівчину, стосунки були серйозними. Вона займалась гімнастикою, а Саша – боротьбою. І бабуся просила залишатись, одружитись, мріяла няньчити правнуків. Не судилось…" – розповідає тренер героя Василь Мельник.

В січні Олександр мав приїхати додому. Але ротація не відбулась. І він весь час залишався в Золотому, що на Луганщині.

Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель 01
Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель 02
Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+100
Світла пам'ять тобі, Козаче !
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16.03.2022 07:24
+86
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ-НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
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16.03.2022 07:24
+55
Вічна слава герою України та його батькам !
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16.03.2022 07:32
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Світла пам'ять тобі, Козаче !
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16.03.2022 07:24 Відповісти
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ-НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
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16.03.2022 07:24 Відповісти
Героям Слава!
Смерть москалям!
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16.03.2022 07:31 Відповісти
Вічна слава герою України та його батькам !
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16.03.2022 07:32 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю
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16.03.2022 07:47 Відповісти
Вечная память
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16.03.2022 07:53 Відповісти
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 07:56 Відповісти
Навіщо так? Ех...
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16.03.2022 08:11 Відповісти
Со стрелковым оружием против танка?!
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16.03.2022 08:14 Відповісти
Так Герой зробив, щоб відволікти ворога на себе, поки його побратими змінили своє пложення, або зробили тактичний хід. Не думайте, що він просто так пішов на танк. Це герой!
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16.03.2022 08:20 Відповісти
Рашисти тількі і чекають на розмін, бо їх тупо більше. Хай ворог гине а наші повинні жити для подальшої боротьби.((
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16.03.2022 08:16 Відповісти
Вічна слава справжньому Героєві Олександрові!
Але ми всі, нині сущі, стаємо жахливими боржниками Героя та його Вітчизни... І тоді, коли обираємо кого "непопадя", і тоді, коли терпимо казнокрадів, грабіжників і брехунів, і сьогодні, коли терпимо, допускаємо, миримось з очевидними помилками й промахами, що в стократ збільшують кровопролиття...
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16.03.2022 08:20 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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16.03.2022 08:40 Відповісти
Вічна пам'ять
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16.03.2022 08:53 Відповісти
Слава Герою!
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16.03.2022 09:07 Відповісти
Навіки шана!!!
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16.03.2022 09:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ECCniyFvMQ8
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16.03.2022 10:04 Відповісти
Усі новозбудовані вулиці та площі - мають носити імена Героїв !
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16.03.2022 09:46 Відповісти
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ! ВЕЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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16.03.2022 10:11 Відповісти
Вічна пам`ять Герою!!!
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16.03.2022 11:00 Відповісти
 
 