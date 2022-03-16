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У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ворожого обстрілу і потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі столиці, за попередніми даними, двоє людей постраждали. Також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві у Фейсбуці.

"16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

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О 7:45 ліквідовано загоряння на балконах 3,10,11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню конструкцій будівлі та пошуку постраждалих.

За попередньою інформацією, евакуйовано 37 осіб, з яких 2 постраждало", - йдеться у повідомленні.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 01
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 02
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 03
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 04
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 05
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 06
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 07
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 08
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 09
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 10
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 11
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 12
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 13
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 14
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 15
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 16
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 17
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Топ коментарі
+6
СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
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16.03.2022 08:14
+3
направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
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16.03.2022 08:36
+2
Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
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16.03.2022 08:16
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СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
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16.03.2022 08:14 Відповісти
Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
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16.03.2022 08:16 Відповісти
А чому фото дружини і дітей нелюда заретушували?!
Хай всі теж їх знають!
Все одно цю потворну живим з України не випустять!
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16.03.2022 08:42 Відповісти
Не розумію, який дурак палить стелі ?
Треба серйозно працювати над культурою наших людей.
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16.03.2022 08:18 Відповісти
Підкиданням палаючих сірників у стелю займалася "шпана" у 1970-80-х роках. Ці будинки приблизно таких років побудови. Зараз молодь таким не страждає
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16.03.2022 08:51 Відповісти
З тих часів не побілили ?
А гроші на утримання будинку куди йдуть ?
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16.03.2022 09:03 Відповісти
В Києві ніколи стіни під'їздів ніколи не фарбували і не білили.
А у Вашому місті білять?
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16.03.2022 12:16 Відповісти
Звісно. Все ремонтують і підфарбовують.
В нас таких жахів немає.
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16.03.2022 12:19 Відповісти
Як працюють корегувальники вогню для ворога.

Заклики не вказувати конкретні адреси потраплянь снарядів та ракет ворога - не допомагають. Починаючи від нардепів, що поспішають назвати адресу ураженого будинку, і закінчуючи каналами, що заради "ексклюзивчику" маму рідну продадуть.

Редакцію Оперативного вразив вчинок одного з українських телеграм-каналів, що сьогодні зробив навіть більше: вказав ворогу військовий об'єкт на мапі біля враженого будинку. Спробуйте ще, росіянці, ви на 1 км помилились!

Ось герої, що працюють корегувальниками вогню: https://t.me/stranaua.

Пост з мапою редагували, лишили "лише" адресу того, куди треба поцілити. Українці, за наявності часу та натхнення, ви знаєте, що робити.

#інфотерор

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/13793?single
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16.03.2022 08:22 Відповісти
Навіть я, не києвлянин, за 5 хвилин по відео фото вичислив куди прилетіло і куди скоріш всього летіло. Вже треба щось робити з ціми тупорилими фото і відео операторами.
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16.03.2022 08:49 Відповісти
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16.03.2022 08:26 Відповісти
сайт арбітражного суда рашки
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16.03.2022 08:27 Відповісти
направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
показати весь коментар
16.03.2022 08:36 Відповісти
 
 