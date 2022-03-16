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До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Допомога містить найнеобхідніше для населення — зокрема, продукти, дитяче харчування та ліки.

Збройні Сили України з ініціативи генерал-лейтенанта Сергія Наєва доставили гуманітарний вантаж для цивільного населення Миколаєва. Гуманітарна допомога складається з найнеобхіднішого, а саме – дитячого харчування Fondazione Francesca Rava з Італії, консервованих супів від Ukraine-Hilfe Berlin з Німеччини, шовних матеріалів та медикаментів від MedGlobal з США. Про це повідомляють на сторінці Facebook командування об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У час важких випробувань кожен з нас має робити все можливе для нашої спільної перемоги. І зараз надавати допомогу цивільному населенню дуже важливо, адже люди будуть розуміти, що їх не залишатимуть у біді і про них завжди пам’ятатимуть", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася в тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

Вантаж передано за сприяння благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України".

До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв 01
До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв 02
До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв 03
До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв 04
До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв 05
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16.03.2022 08:41 Відповісти
Зачем снимать фуру еще и с номерами,пришел так пришел,пиз**ц какой-то
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16.03.2022 08:59 Відповісти
як що 15 тон ліків, інсулін, це добре , а харчів 15тон це капля в морі
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16.03.2022 09:13 Відповісти
Города под градами, им фуру немецкой помощи, то что люди тут собирают. Маски бумаги, средство для дезинфекции. Лекарства в Харьков надо, получается вся помощь на Западной. Крошки со стола смели отправили. Люди дохнут без лекарств. Вы что творите
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16.03.2022 09:16 Відповісти
 
 