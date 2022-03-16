До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Допомога містить найнеобхідніше для населення — зокрема, продукти, дитяче харчування та ліки.
Збройні Сили України з ініціативи генерал-лейтенанта Сергія Наєва доставили гуманітарний вантаж для цивільного населення Миколаєва. Гуманітарна допомога складається з найнеобхіднішого, а саме – дитячого харчування Fondazione Francesca Rava з Італії, консервованих супів від Ukraine-Hilfe Berlin з Німеччини, шовних матеріалів та медикаментів від MedGlobal з США. Про це повідомляють на сторінці Facebook командування об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У час важких випробувань кожен з нас має робити все можливе для нашої спільної перемоги. І зараз надавати допомогу цивільному населенню дуже важливо, адже люди будуть розуміти, що їх не залишатимуть у біді і про них завжди пам’ятатимуть", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася в тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.
Вантаж передано за сприяння благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України".
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