До Миколаєва прибув гуманітарний вантаж вагою 15 тонн, - Наєв. ФОТОрепортаж

Допомога містить найнеобхідніше для населення — зокрема, продукти, дитяче харчування та ліки.

Збройні Сили України з ініціативи генерал-лейтенанта Сергія Наєва доставили гуманітарний вантаж для цивільного населення Миколаєва. Гуманітарна допомога складається з найнеобхіднішого, а саме – дитячого харчування Fondazione Francesca Rava з Італії, консервованих супів від Ukraine-Hilfe Berlin з Німеччини, шовних матеріалів та медикаментів від MedGlobal з США. Про це повідомляють на сторінці Facebook командування об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У час важких випробувань кожен з нас має робити все можливе для нашої спільної перемоги. І зараз надавати допомогу цивільному населенню дуже важливо, адже люди будуть розуміти, що їх не залишатимуть у біді і про них завжди пам’ятатимуть", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася в тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

Вантаж передано за сприяння благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України".









