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На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 - травмовано, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 години на трасі "Кропивницький — Знам‘янка" поблизу с. Лозова Волочиської тергромади. Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, відбулось зіткнення автобуса "Setar" під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль.

"У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали. Просимо водіїв бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано медичну допомогу, - поліція. ФОТО

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 - травмовано, - Нацполіція 01
На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 - травмовано, - Нацполіція 02
На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 - травмовано, - Нацполіція 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Там спаслись, а тут загинули... царство небесне, таке зараз у нас життя, через тварюку вся Україна не має спокою.
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16.03.2022 11:32
+8
блин... ну куда так лететь???
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16.03.2022 11:29
+3
Ці смерті теж на совісті пині...Люди б ніде не їхали, якби не війна
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16.03.2022 11:39
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блин... ну куда так лететь???
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16.03.2022 11:29 Відповісти
Заснув водій автобуса.
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16.03.2022 11:34 Відповісти
100%. Він на зустріяній. 61 рік водієві... Невже не могли зупинитись перепочити? Жаль людей - втікли від війни, та не від сідьби.
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16.03.2022 11:47 Відповісти
Это усталость и постоянное чувство страха
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16.03.2022 11:34 Відповісти
там був сон водія автобуса
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16.03.2022 11:40 Відповісти
Там спаслись, а тут загинули... царство небесне, таке зараз у нас життя, через тварюку вся Україна не має спокою.
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16.03.2022 11:32 Відповісти
боже мой, лучше, наверное, железкой
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16.03.2022 11:36 Відповісти
Ці смерті теж на совісті пині...Люди б ніде не їхали, якби не війна
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16.03.2022 11:39 Відповісти
Это прям " пункт назначения"
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16.03.2022 11:41 Відповісти
Їздять як попало.... нормально не відпочівають.... фури під#раси деякі підрізають бус з написом ДІТИ (Мої вивозили дітей мали неприємний досвід) !!! Україну чистити від кацапів-окупантів та зрадників й бидло треба ще й треба. Але Україна Переможе!
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16.03.2022 11:43 Відповісти
До чого тут водій, що переселеців віз і сам загинув? ДТП зчинив водій автобуса, що виїїхав на зустрічну полосу.
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16.03.2022 12:10 Відповісти
Дурак?
Хіба в ДТП гинуть тільки порушники?
В даному випадку загинув водій, який спокійно віз людей.
Це збіг обставин...
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16.03.2022 12:21 Відповісти
Ничего удивительного. На отрезке от дороги начиная от Умани и до границы 10% водителей легковых авто (быдлоиды самые спешные) и 90% комерческого транспорта решили что если включить аварийку обклеить автобус "диты" можно лететь как усрат..й по встречке по обочине встречки, на красный, на пешеходном и т.д. И пассажиры такого усра.го автобуса молчат бо тоже ну очень спешат - пот хмельницком то нереальные боевые действия идут, как и под тернополем.
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16.03.2022 13:54 Відповісти
 
 