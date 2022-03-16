На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 - травмовано, - Нацполіція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 години на трасі "Кропивницький — Знам‘янка" поблизу с. Лозова Волочиської тергромади. Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, відбулось зіткнення автобуса "Setar" під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль.

"У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали. Просимо водіїв бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

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