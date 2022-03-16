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У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира загинув український льотчик Євген Лисенко. Він встиг знищити один із літаків окупантів, але потрапив під обстріл ворожих систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 15 березня, інформувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Захід".

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За місяць до російського вторгнення, 28-річного Євгена призначили командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.

Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році.

Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаського району на Черкащині. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.

У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко 01

"Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу", – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.

У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

"Потрібно захистити тих дітей", – останні слова, які він сказав матері.

"Женя дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася", – розповіла дружина Євгена.

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У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко 02
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Топ коментарі
+101
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...ПАМ'ЯТАЙМО...
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16.03.2022 11:30
+72
Героям Слава!
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16.03.2022 11:30
+64
Вічна слава герою!
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16.03.2022 11:31
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Земля герою пухом.
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16.03.2022 11:30 Відповісти
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...ПАМ'ЯТАЙМО...
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16.03.2022 11:30 Відповісти
Героям Слава!
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16.03.2022 11:30 Відповісти
Слава героям
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16.03.2022 11:30 Відповісти
Вічна слава герою!
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16.03.2022 11:31 Відповісти
Дякую тобі, Воїне!

Спочивай з миром!

Най Українська земля буде тобі пухом!
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16.03.2022 11:31 Відповісти
Вічна Слава Герою,долучиться Герой до Воїнства Небесного у боротьбі проти стани і пуйла з його чортами
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16.03.2022 11:32 Відповісти
вічна слава герою!!!
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16.03.2022 11:32 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю
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16.03.2022 11:32 Відповісти
Я Вам так скажу ,отомстить кацапам за КАЖДУЮ КАПЛЮ СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ ,это наш с Вами СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ !
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16.03.2022 11:33 Відповісти
Слава Герою і вічна пам'ять.
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16.03.2022 11:33 Відповісти
ЯКА ПЕЧАЛЬ І ЖАЛЬ ЗА ВТРАТОЮ ВОЇНА!
ГИНУТЬ НАШІ ВОЇНИ!
НЕДОЛУГІ СПОСТЕРІГАЮТЬ, НІЦШЕ ПРОРОКУВАВ-ЗА ВАМИ ПРИЙДУТЬ!!!
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16.03.2022 11:34 Відповісти
Українські повітряні Герої не вмирають, вони залишаються у небі і звідти спостерігають за тим, щоб ми залишались справжніми українцями.
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16.03.2022 11:34 Відповісти
Давить сук где только встретишь.
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16.03.2022 11:35 Відповісти
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16.03.2022 11:38 Відповісти
Украинские воины на небесах становятся АНГЕЛАМИ МИРА
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16.03.2022 11:41 Відповісти
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16.03.2022 11:42 Відповісти
А откуда под Житомиром ПВО рашистов?
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16.03.2022 11:39 Відповісти
А текст прочитати слабО?
"У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира..." Джерело: https://censor.net/ua/p3325638
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16.03.2022 11:51 Відповісти
З бульбаляндії запустили, с-300, 400 там на кордоні повно. А скільки там до Житомира- 5хв. на самокаті
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16.03.2022 11:53 Відповісти
Мобільні комплекси притарабанили з собою, Бук, С-300 різних модифікацій, а може і малої дальності, дивлячись де саме був бій.
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16.03.2022 12:02 Відповісти
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16.03.2022 11:40 Відповісти
Вічна пам'ять, наші серця повинні пам'ятати. Слава Герою! Слава Україні!!!
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16.03.2022 11:42 Відповісти
в блакитнім небі назавжди
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
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16.03.2022 11:42 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!НИЗКИЙ ПОКЛОН!
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16.03.2022 11:48 Відповісти
Вічна пам'ять герою((((((
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16.03.2022 11:50 Відповісти
Вічна память та подяка від українського народу за захист рідного краю від окупантів.!!
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16.03.2022 11:53 Відповісти
З таких повідомлень та переліку нагороджених посмертно можна зробити сумний висновок про значні втрати найкращих льотчиків України. Вічна пам'ять Героям
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16.03.2022 11:55 Відповісти
Слава Герою Украины!!!
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16.03.2022 12:08 Відповісти
Вечная память
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16.03.2022 12:09 Відповісти
минимум назвать улицы в честь героев!
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16.03.2022 12:18 Відповісти
Родич моєї дружини.
Лишились дітки 8 місяців і 3 роки.
Картка дружини Євгена Катерини Лисенко 5168 7573 3937 6362
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16.03.2022 12:19 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!

ППО на яжитомирщині, то це мабуть з території білорусії.
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16.03.2022 12:39 Відповісти
С.У.М.
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Светлая память!
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Беручи до уваги, як будь-яка українська влада знущалася з наших льотчиків, дивно що вони взагалі були на момент нападу
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Украина чтит каждого героя.
"вояки" рф без документов сгниют в сточных канавах.
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16.03.2022 15:03 Відповісти
кацапское ПВО под Житомиром - это дно...
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16.03.2022 17:05 Відповісти
Нажаль. По хорошим дорогам.
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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16.03.2022 17:33 Відповісти
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней.

Вічна пам'ять Герою!
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20.03.2022 20:04 Відповісти
 
 