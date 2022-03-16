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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Потерпілих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
вже хочеться


@smpryk

·
12 год



коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
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16.03.2022 11:50
+12
Моя прабабушка во время войны жила на Брянщине (прадед Иван погиб в 1941)....
Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
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16.03.2022 12:01
+11
Черговий перехват "2-ї найсильнішої": «А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие - чтобы не ехать через Сумы"

Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
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16.03.2022 12:00
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вже хочеться


@smpryk

·
12 год



коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
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16.03.2022 11:50 Відповісти
фігню не городи щодо німців, скільки у війні 191-1945 вони наших сіл спалили, скільки євреїв знищили в газових камерах, скільки партизанів повісили та розстріляли..... Можливо запроданці і сиділи по хатах та чекали визволителів-фашистів, хто зна, а мій дід з бабою та малими дітьми по корчах та ярах ховався під час наступу та відступу фашистів.
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16.03.2022 12:01 Відповісти
Мій дід партизанив у лісі, а баба жила у землянці на краю города. У будинку мешкали німці. Нічого не крали, силоміць не відбирали, за продукти платили гроші. Баба ходила прибирати вдома, нічого не було вкрадено чи зіпсовано, образа, фотографії, все було на місці. Потім прийшли радянські війська і насамперед спалили все село. Діда схопив СМЕРШ, і його врятував лише політрук партизанського загону, який набрехав на три короби про героїчне минуле. Насправді цей політрук безпробудно пив весь цей час і жив у хм... жінки легкої поведінки. Але через його розповіді весь загін навіть представили до нагород, хоча все було вигадкою, а реальні події ніякого враження не справили. А вони реально воювали, вбивали патрулі та розбирали рейки на залізниці. Мій дід був поранений і до самої смерті мучився з погано загоєною рукою, яка майже не рухалася.
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16.03.2022 12:39 Відповісти
звичайно німці були різні і тоді....у мого діда 2 німців жили. Раз кіт вкрав ковбасу у них, то один з них чуть сім'ю не розстріляв, другий німець його заспокоїв....але тітку мою все ж до Німеччини вивезли, бабця з дороги втекла і вернулась в село якось. Взагалі то війна показує хто наволочь, а хто людина. Я
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16.03.2022 12:47 Відповісти
Моя прабабушка во время войны жила на Брянщине (прадед Иван погиб в 1941)....
Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
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16.03.2022 12:01 Відповісти
Так, Ксенія, моя покійна бабуся також розказували, що їм, ще малим дітям, німецькі солдати шоколад давали, а коли прийшов руЗький чобіт, її хотіли на багнет та в криницю. За неї заступився один з більшовицьких солдатів, в якого совіть була....
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16.03.2022 12:15 Відповісти
Мої те саме розповідали. На свята торти дарували. За роботу гроші платили і давали їжу.
Попереджали коли СС прийде, щоб ховались по хатах.
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16.03.2022 12:21 Відповісти
Молодці ППО.
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16.03.2022 11:51 Відповісти
Черговий перехват "2-ї найсильнішої": «А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие - чтобы не ехать через Сумы"

Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
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16.03.2022 12:00 Відповісти
Dmitry Gridin



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16.03.2022 12:09 Відповісти
Де наші вчені? Хіба не можна зробити так, щоб ракета розвернулась і полетіла туди звідки вилетіла?
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16.03.2022 12:20 Відповісти
к сожалению так не сделаешь
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16.03.2022 12:21 Відповісти
Казали старші люди , що коли в Поліське (Хабне )в 41зайшли німці так до нас в село приїхали , назначили старосту і двох поліцаїв . А як ішов Ковпак на Західну через наші ліси так забирали останню одежину
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16.03.2022 13:55 Відповісти
 
 