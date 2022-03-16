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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Потерпілих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар16.03.2022 11:50
+12 AbOriginal_UA
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+11 Funt Gor
показати весь коментар16.03.2022 12:00
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@smpryk
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12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
Попереджали коли СС прийде, щоб ховались по хатах.
Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
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