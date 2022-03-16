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Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники вкотре хотіли захопити Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ, що на Луганщині. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення. Окупанти завдають ударів і вночі, і вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"У Сєверодонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків. Багато загиблих і постраждалих серед мирного населення. Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з під завалів, привозять людям воду та допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця. Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися захопити Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ, але зазнали значних втрат та відступили, - Гайдай

Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС 01
Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС 02
Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС 03
Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС 04

Автор: Ірина Дашківська
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Никогда не говорите на русском языке , что бы русские не пришли вас освобождать
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16.03.2022 12:14 Відповісти
КАЦАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ ВБИВЦІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 12:16 Відповісти
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16.03.2022 12:17 Відповісти
Нельзя ни в коем случае идти ни на какиеуступки орде. А лучше вообще прекратить любые переговоры. Если пойти хоть на какие то политические уступки (компромисы как говорят) это только позволит путину перегрупировать востановить войска и позже будет вторая война. Или же Украину просто затормозят в развитии и превратят в недоразвитый буфер. Навсегда... Нет дипломатического решения этого конфликта. Ультиматумы и требования россии есть абсолютно не приемлемыми. А сейчас после гибели стольких людей так и по давно. Предупреждаю и ответственно застерегаю руководство Украины от подписывания каких либо сомнительных документов или договоров.
Единственное о чем можно договариваться, коридоры для гражданских, обмен пленными. Все!
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16.03.2022 12:18 Відповісти
Я скужу такую вещь для размышления !

Надо вспомнить 1932/33 год , кого в Украину завезли и кто отрицал голодомор и почему нет там памятников этим людям .

Бог то все видит !

только признание того что было и уважение к тем что погибли 1932/33 годах спасет живущих , это мое мнение.
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16.03.2022 12:24 Відповісти
***** квартальная, где твои отр, почему не горят ************* города и атомные электростанции? Закатал ***** все бабло на ракеты в асфальт, *****?
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16.03.2022 14:51 Відповісти
 
 