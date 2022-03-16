Обстріли Луганщини не припиняються ні вдень, ні вночі. Палали десятки житлових будинків, багато загиблих і постраждалих, - ДСНС. ФОТО

Російські загарбники вкотре хотіли захопити Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ, що на Луганщині. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення. Окупанти завдають ударів і вночі, і вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"У Сєверодонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків. Багато загиблих і постраждалих серед мирного населення. Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з під завалів, привозять людям воду та допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця. Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація", - йдеться у повідомленні.

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