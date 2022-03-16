Російські окупанти холоднокровно вбили рятувальника Ярмолюка на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Російські окупанти убили рятувальника ДСНС Володимира Ярмолюка у с. Велика Димерка Київської області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо про втрати серед рятувальників Київщини...

Сьогодні (15 березня. - Ред.) російськими окупантами у с. В. Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович.

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Щиро співчуваємо близьким та рідним... Не передати словами важкий біль втрати. Це велика трагедія для всіх нас...

Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях колег по роботі, друзів та знайомих.

Спочивай з миром колего !!!" - йдеться у повідомленні.