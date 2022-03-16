Російські окупанти холоднокровно вбили рятувальника Ярмолюка на Київщині, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти убили рятувальника ДСНС Володимира Ярмолюка у с. Велика Димерка Київської області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"З сумом повідомляємо про втрати серед рятувальників Київщини...
Сьогодні (15 березня. - Ред.) російськими окупантами у с. В. Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович.
Щиро співчуваємо близьким та рідним... Не передати словами важкий біль втрати. Це велика трагедія для всіх нас...
Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях колег по роботі, друзів та знайомих.
Спочивай з миром колего !!!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...