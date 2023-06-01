Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 17 березня о 5:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.

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Також повідомляється, що проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.

На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.