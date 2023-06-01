Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 17 березня о 5:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.
"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі", - йдеться у повідомленні.
О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.
Також повідомляється, що проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.
На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.
За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
Не сміши людей.
Той, хто боїться - з першого дня сидять в укриттях і майже не ходять додому
А переважна більшість або виїхала або сидять собі в своїх квартирах.
Бо вірогідність повітряного удару невисока.
Ти один з таких.
Ще раз: В Києві було безпечно до того часу, як його околиці почали обстрілювати артилерією. Це до 13-14 березня.
Поодинокі ракетні удари - то не те, чого треба було боятися. Ті удари в будь-ку точку України можуть бути завдані.
отож допоки добіжу , то по дорозі може хактути 🙁
Я тоже не разу не спускался,как и многие...
А в Києві небезпечно.
Я вважаю, хто бажає і може воювати, хай воює, хто може підтримувати критичну інфраструктуру міст, хай підтримує, хто не робить ні того не іншого, стосується передусім жінок і дітей, хай покине зону бойових дій, вийде до західних областей, а краще за кордон, а якщо не може хай спуститься в бомбосховище і по перше не заважає нашим військовим боронити Україну, по друге не створює сумну статистику загиблих та поранених, по третє не створює) навантаження на лікувальні заклади.
Ганд....*****вські
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********