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Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 17 березня о 5:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.

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Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС 01
Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС 02
Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС 03
Внаслідок падіння залишків збитої ракети руйнування у багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. 1 особа загинула, - ДСНС 04

Також повідомляється, що проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.

На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Не треба нікого звинувачувати, окрім ворога - це він завдає нам страждань і смертей. Тому - смерть ворогам
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17.03.2022 07:29
+8
Коротко..
Ганд....*****вські
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 07:09
+7
боже мой, только хотела написать, чего ж люди не в укрытии, а тетенька с такими ногами, разве у нее есть шанс..., а столько еще таких людей, малоподвижных, больных, которые обречены в своих квартирах и не могут их покинуть...
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17.03.2022 07:07
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боже мой, только хотела написать, чего ж люди не в укрытии, а тетенька с такими ногами, разве у нее есть шанс..., а столько еще таких людей, малоподвижных, больных, которые обречены в своих квартирах и не могут их покинуть...
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17.03.2022 07:07 Відповісти
Очень много людей, причём здоровые, подвижные сидят в своих квертирахита не спускаются в убежище и смотрят телевизор. Я худею с таких. Это как антиваксеры. В даному случае антибомберы...
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17.03.2022 07:19 Відповісти
Дурниці не пиши. До позавчора в Києві було безпечно. Будинки артою не обстрілювали. Ракети також не прилітали в будинки. Авіаударів не було. Тому люди і звикли сидіти по квартирах.
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17.03.2022 07:25 Відповісти
Ви, мабуть, десь спали пару тижнів.
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17.03.2022 08:19 Відповісти
А ти що кожного разу по сигналу триваги бігав в укриття???
Не сміши людей.
Той, хто боїться - з першого дня сидять в укриттях і майже не ходять додому
А переважна більшість або виїхала або сидять собі в своїх квартирах.
Бо вірогідність повітряного удару невисока.
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17.03.2022 08:37 Відповісти
Небезпечно в Києві стало з 24.02. Ракети прилітали щоночі то на будинок на соломянці, то телецентр, то на метро лукянівську.
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17.03.2022 12:12 Відповісти
Та невже? Завжди знайдуться 5 % дурників, які шукають виключення і з правила. Тим самим підтверджують саме правило.
Ти один з таких.
Ще раз: В Києві було безпечно до того часу, як його околиці почали обстрілювати артилерією. Це до 13-14 березня.
Поодинокі ракетні удари - то не те, чого треба було боятися. Ті удари в будь-ку точку України можуть бути завдані.
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17.03.2022 12:18 Відповісти
Я жодного разу не біг до бомбосховища , так як бігти далеченько ,
отож допоки добіжу , то по дорозі може хактути 🙁
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17.03.2022 12:50 Відповісти
Віктор,так загорілося від збитої ракети.Чого кіпішуєш.В кожного є вибір. Просто треба вірити,що Бог має на тебе якісь плани.І можливо ти Йому потрібен в квартирі і після і до сирени...
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17.03.2022 15:38 Відповісти
Не треба нікого звинувачувати, окрім ворога - це він завдає нам страждань і смертей. Тому - смерть ворогам
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17.03.2022 07:29 Відповісти
А чё делать?При каждой тревоге бежать,в подвал?
Я тоже не разу не спускался,как и многие...
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17.03.2022 08:14 Відповісти
Я с семьёй всю ночь сижу в бомбоубежище. Выхожу в случае крайней необходимости. Днем в служебном укріпленням здании на низких этажах. Квартиру мы оставили.
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17.03.2022 12:18 Відповісти
Вакцанутый, почему то люди не умирают после подвалов и поездов от твоей суперболячки
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17.03.2022 08:20 Відповісти
Тоже умирают, только не сразу. Холодный сырой воздух, скученность людей, возникают ОРЗ, ковид, инфекционные заболевания пневмонии, менінгит, ротавирусы у детей простуженные почки, обостряются хронические болезни. Ребёнка возрастом 3 мес мы боялись везти в поезде так как боялись простудить в вагоне или на холодном вокзале. Повезём, когда найдём жилье с отдельной комнатой. Пока сидим в подвале.
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17.03.2022 12:27 Відповісти
Не обісрися головне... Знову про вакцинацію??? Може досить... Куди твоя корона поділася, вакцинований ти наш... А такі перелякані гинуть в першу чергу... Нажаль...
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17.03.2022 10:59 Відповісти
Епідемії постійні супутники воєн та стихійних лих. Згадайте тиф, іспанку, холеру. Корона нікуди не поділася. Про неї просто не пишуть. Поки що.
А в Києві небезпечно.
Я вважаю, хто бажає і може воювати, хай воює, хто може підтримувати критичну інфраструктуру міст, хай підтримує, хто не робить ні того не іншого, стосується передусім жінок і дітей, хай покине зону бойових дій, вийде до західних областей, а краще за кордон, а якщо не може хай спуститься в бомбосховище і по перше не заважає нашим військовим боронити Україну, по друге не створює сумну статистику загиблих та поранених, по третє не створює) навантаження на лікувальні заклади.
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17.03.2022 12:46 Відповісти
о, "антиваксеры".. фейспалм. сравнил х.. с пальцем...
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17.03.2022 11:15 Відповісти
Антиваксеры тебе в кухне напукали, что ли? Ну повелся, уклолся пару раз, ну, ******* тебя - че так печет до сих пор седалище?
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17.03.2022 12:43 Відповісти
Шановний не уколотий.Колять вакцину в руку. Так що сідниця не може боліти.Гроші від уколів передати можна на потреби армії,якщо ти такий принципіальний і не найобаний.А переносити ковід після вакцинації все таки легше.Не треба апарату ШВЛ і кисню...
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17.03.2022 15:35 Відповісти
Але це нелюд таке може коїти тільки.
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17.03.2022 07:08 Відповісти
Коротко..
Ганд....*****вські
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 07:09 Відповісти
Таки ПВО стало лучше их отстреливать. Непонятно что было бы, если бы ракета попала куда хотела.
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17.03.2022 07:30 Відповісти
 
 