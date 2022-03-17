80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов. ФОТОрепортаж

Лише за 15 березня по місту було завдано 22 авіаудари та скинуто 100 бомб, що аналогічно тонні тротилу. "Азовсталь" повністю розмбомблено.

Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь"", - розповів він.

Розбомблено, каже Орлов, 80-90% міста. "Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", - розповів він.

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За його словами, в місті залишилися від 350 тис. до 400 тис. людей. Загиблих ховають у розташованому в центрі Міському саду, адже на цвинтарі окупанти містян не пускають.

Місту катастрофічно не вистачає води. Частина мешканців приватного сектору набирає воду з колодязів, але цього замало. "У людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Хтось каже - в калюжах набираємо, коли був сніг, його топили…", - розповідає заступник мера.

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Також критично не вистачає дитячого харчування. "У мами молока немає, вона питає — де мені взяти дитяче харчування? А ми розуміємо, що його немає. Дзвонить мама, вона не кричить, не свариться, а спокійним голосом питає: "Ось у мене на руках дитина, вона від голоду помирає, що мені робити?". А ти не маєш відповіді на це питання", - каже Орлов.





























