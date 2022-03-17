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80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише за 15 березня по місту було завдано 22 авіаудари та скинуто 100 бомб, що аналогічно тонні тротилу. "Азовсталь" повністю розмбомблено.

Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь"", - розповів він.

Розбомблено, каже Орлов, 80-90% міста. "Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", - розповів він.

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За його словами, в місті залишилися від 350 тис. до 400 тис. людей. Загиблих ховають у розташованому в центрі Міському саду, адже на цвинтарі окупанти містян не пускають.

Місту катастрофічно не вистачає води. Частина мешканців приватного сектору набирає воду з колодязів, але цього замало. "У людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Хтось каже - в калюжах набираємо, коли був сніг, його топили…", - розповідає заступник мера.

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Також критично не вистачає дитячого харчування. "У мами молока немає, вона питає — де мені взяти дитяче харчування? А ми розуміємо, що його немає. Дзвонить мама, вона не кричить, не свариться, а спокійним голосом питає: "Ось у мене на руках дитина, вона від голоду помирає, що мені робити?". А ти не маєш відповіді на це питання", - каже Орлов.

80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 01
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 02
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 03
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 04
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 05
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 06
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 07
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 08
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 09
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 10
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 11
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 12
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 13
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 14
80-90% Маріуполя зруйновано армією РФ, - заступник мера Орлов 15

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Вроде Тарута в твитере написал что люди под театром живы, бомбоубежище выдержало. Начали разгребать завалы и выводить людей.
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17.03.2022 10:24
+13
Огромное количество сепарских тварей, ждало когда придёт "рускай мир" Вот он, пришёл..
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17.03.2022 10:28
+12
Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало! Люди живы, а завалы начали разбирать. - надеюсь это правда и это 2-а хорошая новость за сегодня!
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17.03.2022 10:25
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Вроде Тарута в твитере написал что люди под театром живы, бомбоубежище выдержало. Начали разгребать завалы и выводить людей.
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17.03.2022 10:24 Відповісти
тарута откуда написал? с виллы на Кипре?
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Дай Бог. Багато людей щодня моляться...
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17.03.2022 10:32 Відповісти
Якому Богу? "....а до того я не знаю Бога..." - слова Шевченка. поки ворог в нашій хаті і Бог це допустив, я не знаю ніякого Бога.
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17.03.2022 10:58 Відповісти
Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало! Люди живы, а завалы начали разбирать. - надеюсь это правда и это 2-а хорошая новость за сегодня!
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17.03.2022 10:25 Відповісти
Яка перша?
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17.03.2022 10:34 Відповісти
Огромное количество сепарских тварей, ждало когда придёт "рускай мир" Вот он, пришёл..
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17.03.2022 10:28 Відповісти
та там и сейчас сепарни валом, меня просто убило на повал, когда сбрасывали тела погибших в братскую могилу у одного с водил спросил журналист, что вы чувствуете? а тот - "....не знаю, кто развязал эту войну, но будьте вы прокляты...."

не знает он.... наверно США на него бомбы бросает....
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17.03.2022 10:43 Відповісти
А уже давно бы пора понять отчего они такие.
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17.03.2022 13:52 Відповісти
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17.03.2022 10:30 Відповісти
відкрив місцеві вибори в Маріуполі за 2020-й рік і отримав такі данні: майже 50% місцевих жителів проголосували за відвертих рашистських гнид (опзж+петушарій). Бляха, люди самі накликали рашистську заразу у своє місто.
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Дебіли, нехай далі голосують за бойків...
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17.03.2022 10:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F4gcKbNqxnY
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17.03.2022 10:45 Відповісти
Підорашки та опідорашені-що з них візьмеш.
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17.03.2022 10:51 Відповісти
Жесть...
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17.03.2022 11:25 Відповісти
Вряд ли это веская причина для того, чтобы они умирали
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17.03.2022 13:33 Відповісти
Це їхній вибір. Ніхто ж насилу, під кулеметами не заставляв.
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18.03.2022 06:22 Відповісти
мне вот одно интересно, после увиденного ватана в Мариуполе на 16 день войны, который, цитирую "не знает кто развязал войну".... а бабки точно также с иконами не пускают в город орков сейчас? Мразота точно также на баррикадах не прпускает технику "укро-фашистов" в город как в 2014? "Спасители" от "фашистов" ведь пришли, который многие так звали.... Вопросы риторические....
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17.03.2022 10:49 Відповісти
Куди подівся мер Маріуполя? не чуть його давно... хто знає, що з ним?
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17.03.2022 10:53 Відповісти
Та вчора ще був.Бойченко -ставленик Ахмєтова.
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17.03.2022 11:24 Відповісти
я декілька днів ні його, ні про ноього нічого не чув, захвилювався... чий ставленик, це в умовах війни не має значення, має значення лише патріотизм і його організаційні якості.
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Як там з організаторськими якостями я не знаю,а от що ніякого патріотизму в того не було,то це 100%.
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17.03.2022 12:41 Відповісти
Ось увесь його патріотизм перефарбований:На местных выборах 2015 года Бойченко победил в первом туре и был избран городским головой Мариуполя[4]. В 2019 году на парламентских выборах Бойченко входил в первую десятку «Оппозиционного блока»[5]. Накануне местных выборов 2020 года крупнейшая фракция в городском совете - фракция «Оппозиционный блок» была переименована во фракцию «Блок Вадима Бойченко»[6]. По итогам выборов 2020 года Бойченко вновь был избран мэром, набрав 64,5 % голосов избирателей[7]. На момент выборов являлся членом партии «Блок Вадима Бойченко»[8].
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17.03.2022 12:48 Відповісти
не вдаючись в ваші підозри, опзжопі звісно, віри немає.... але мер на посту і не здає місто, це вже дуже добре.
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17.03.2022 13:42 Відповісти
А як би він його здав?-там же Азов стоїть.Ну побіг віг до підорашок і заявив про здачу?А далі що?Азов і ВСУ б здались?Дуже,дуже сумнівно.
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17.03.2022 17:18 Відповісти
ситуація спонукає думати про мера краще. надіємось він і є таким.
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17.03.2022 17:59 Відповісти
твари кацапские будьте вы прокляты!
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17.03.2022 11:54 Відповісти
русский мир во всей красе!!!! уроды!!!!
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17.03.2022 14:06 Відповісти
 
 