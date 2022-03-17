19 182 9
Атакований Чернігів. ФОТО З СУПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Руйнування в Чернігові зняли з супутника Maxar Technologies.
Зніки опубліковано в телеграм-каналі "Третя сила", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".