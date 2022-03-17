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Атакований Чернігів. ФОТО З СУПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Руйнування в Чернігові зняли з супутника Maxar Technologies.

Зніки опубліковано в телеграм-каналі "Третя сила", повідомляє Цензор.НЕТ.

Атакований Чернігів 01
Атакований Чернігів 02

Автор: Ольга Лузан
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И мне будут говорить, что надо было столько лет, что бы разобраться с МН17?
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17.03.2022 11:01 Відповісти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.



Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.



Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
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17.03.2022 11:02 Відповісти
Забыл дом утюг выключить.
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17.03.2022 11:55 Відповісти
Мало фото. Зовсім не висвітлює усього що наробили рашиссти з повністю "рюсскагаварящім" містом.
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17.03.2022 11:04 Відповісти
воронка на пустом поле стадиона - это лучшая реклама "высокоточного" российского оружия
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Хотели привести к стандартам русского мира. С ямами, лужами грязи и ссаниной по краям.
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17.03.2022 11:57 Відповісти
Там при тому стадіоні ще був маленький готель для спортсменів. Щруйновано також.
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17.03.2022 12:20 Відповісти
 
 