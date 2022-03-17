Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб. ФОТО

В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.





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