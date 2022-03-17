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Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб 01
Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий танк. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 11:10
+56
Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
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17.03.2022 11:11
+47
Я не вважаю ,що це ганебно.
1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

Тут всі в плюсі.
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17.03.2022 11:10
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орки лугандона услыхали что их опять сношать будет трембитам 128я горно копытная и побёгли
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17.03.2022 11:09 Відповісти
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 11:10 Відповісти
...БИТИ ВОРОГА ЙОГО ЗБРОЄЮ-ЦЕ КРУТО...
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Уявляю очі орка - А что так можна была?!
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17.03.2022 11:27 Відповісти
Я не вважаю ,що це ганебно.
1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

Тут всі в плюсі.
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17.03.2022 11:10 Відповісти
ещё раз бмп 1 у орков луганды и донбабве стоит на вооружении валить их надо на глухо
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17.03.2022 11:17 Відповісти
Служив артмайстром , старшим артмайстром -ДМБ-82
"Рапіри" , Д-30 і т.п. ще тоді стояли на озброєнні
Москалі у ХХІ столітті воюють 50- літньою технікою ?

А трьохлінійки не видають ?
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17.03.2022 12:01 Відповісти
Видають. Були фото, видали лугандонцям в якості снайперських, з прицілами зразка 39 року.
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17.03.2022 15:34 Відповісти
І взагалі треба писати ...скинули баласт і героїчно відступили...І правильно зробили
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17.03.2022 11:18 Відповісти
Тікають сукіни виродки від наших орлів , бо знають , що отримають триндулєй👍🏼👍🏼👍🏼😠
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17.03.2022 11:10 Відповісти
Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
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17.03.2022 11:11 Відповісти
модератор так зрадів що двічі новину написав ..Сьогодні наш день ,Чистий Четверг ,як кажуть на Полтавщині ...Чистим Україну від орків .тут одлин варіант ,іншого просто я не бачу....Слава ЗСУ
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17.03.2022 11:11 Відповісти
Чистий четвер перед Великоднем...
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17.03.2022 11:18 Відповісти
****,крыло поцарапано...)
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17.03.2022 11:12 Відповісти
Они не любили Джавелины. От них такая аллергия, что москали разлетаются на горящие куски.
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17.03.2022 11:12 Відповісти
То вони по курсу свого корабля удалілісь.
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17.03.2022 11:12 Відповісти
УБЕГАЙТЕ, РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ!

ВЫ УМИРАЕТЕ НЕ ПОНЯТНО ЗА ЧТО!

ЭТА ВОЙНА НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!

ПУТИН ЗАБОЛЕЛ НА ШИЗОФРЕНИЮ!
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17.03.2022 11:12 Відповісти
Старые дИдовские БМП-1 и Рапира... Ох уж эта "2-я армия мира", американцы трепещите!111
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17.03.2022 11:12 Відповісти
это гроты луагндона это их так рашка снабдила а рапира вполне годная пушка в умелых руках но не в лапах тамонших бубезян
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17.03.2022 11:19 Відповісти
ну это ж не бомбы на живых людей сбрасывать, на войне - страшно...
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17.03.2022 11:16 Відповісти
могли бы и помыть свиноты
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17.03.2022 11:21 Відповісти
Диди сйобывАли
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17.03.2022 11:24 Відповісти
Рапіру у Гостомелі з постаменту ******** орки
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17.03.2022 11:28 Відповісти
так я не понял-пушки тоже из говна,не только солдаты?
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17.03.2022 11:37 Відповісти
Бліііін. На МТ-12 і муха сексом не займалась. Страшнюча штукенція.
3,14 да кацапам.
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17.03.2022 11:38 Відповісти
Позорно - воевать с украинцами, воровать. А бросить и уйти или сдаться - не позорно.
Позор - это участвовать в несправедливой и захватнической войне. Сопротивляться участию - не позорно.
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17.03.2022 12:48 Відповісти
Але «Carthago delenda est»!
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17.03.2022 15:35 Відповісти
moskovia delenda est
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17.03.2022 19:54 Відповісти
А літаки є на ворожих аеродромах.
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17.03.2022 23:09 Відповісти
 
 