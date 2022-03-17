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Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".
"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.03.2022 11:10
+56 Small Jerboa
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+47 A San
показати весь коментар17.03.2022 11:10
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1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.
Тут всі в плюсі.
"Рапіри" , Д-30 і т.п. ще тоді стояли на озброєнні
Москалі у ХХІ столітті воюють 50- літньою технікою ?
А трьохлінійки не видають ?
ВЫ УМИРАЕТЕ НЕ ПОНЯТНО ЗА ЧТО!
ЭТА ВОЙНА НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!
ПУТИН ЗАБОЛЕЛ НА ШИЗОФРЕНИЮ!
3,14 да кацапам.
Позор - это участвовать в несправедливой и захватнической войне. Сопротивляться участию - не позорно.