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Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бої в Ізюмі не вщухають.

Про це повідомив у фейсбуці начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову і знову кидають на вірну смерть своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської "армії", - повідомив він.

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Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 01
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 02
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 03
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 04
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 05
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 06
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 07
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 08
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 09
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 10
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 11
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 12

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Горіть у пеклі, москалі!
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17.03.2022 11:58
+21
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17.03.2022 11:59
+16
Кидок через Ла Манш було завершено біля Ізюмінського рибгоспу...
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17.03.2022 12:06
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Горіть у пеклі, москалі!
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17.03.2022 11:58 Відповісти
Крематорій також підійде.
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17.03.2022 12:20 Відповісти
Рибку сьесть не вийшло. Пішли на корм для рибки.
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17.03.2022 11:58 Відповісти
Залишилось тільки на пляшку сісти тим що вижили
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17.03.2022 12:20 Відповісти
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17.03.2022 11:59 Відповісти
Славно Украинские Козаки монголов с Изюмского шляху выбили.
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17.03.2022 11:59 Відповісти
КРАСИВОЕ!
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17.03.2022 11:59 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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17.03.2022 12:00 Відповісти
кацапы и буряты жарятся, что бы путину понравится
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17.03.2022 12:01 Відповісти
русских солдат сегодня жарят бесплатно, во фритюрнице
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17.03.2022 14:53 Відповісти
Кидок через Ла Манш було завершено біля Ізюмінського рибгоспу...
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17.03.2022 12:06 Відповісти
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17.03.2022 12:20 Відповісти
Надо было донести до россиян что реальная цель крестового похода Пуйла на Украину - зачистка мужского населения России в возрасте 18-35 лет. То есть у них там нового поколения уже не будет. А может это и был план - подготовить уйму наложниц для китайцев.
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17.03.2022 12:34 Відповісти
Ну что наелись, суки, изюма? Добавки никому не надо
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17.03.2022 12:59 Відповісти
Как неожиданно,орки ведь его уже взяли и не раз.Может за щеку?У них вот на сайтах не поймешь,что и куда взяли и сколько раз
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17.03.2022 13:13 Відповісти
"брать" это их родной вид спорта,самые любимые дисциплины : бутылка,швабра,черенок лопаты,хер кадыровца)))
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17.03.2022 14:47 Відповісти
 
 