Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада. ФОТОрепортаж

Бої в Ізюмі не вщухають.

Про це повідомив у фейсбуці начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову і знову кидають на вірну смерть своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської "армії", - повідомив він.

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